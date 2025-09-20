Tento koláč vás dostane. V rúre sa sám zmení na zákusok s krémom, ktorý nemá chybu

Ak hľadáte dezert, ktorý nie je len chutný, ale aj prekvapivý, práve ste ho našli. Koláč s vtipným názvom „čum na drôt“ patrí medzi tie sladkosti, ktoré si človek zapamätá nielen kvôli chuti, ale aj kvôli tomu, čo sa deje počas pečenia. Na rozdiel od iných koláčov s krémovou náplňou sa nemusíte trápiť s prípravou krému zvlášť – rúra urobí prácu za vás a postará sa o malý „zázrak“.
Prečo práve „čum na drôt“?
Slovenská aj česká kuchyňa sa môže pýšiť množstvom tradičných dezertov – od bábovky cez perník až po ovocné koláče a rolády. Sú to klasiky, ktoré máme radi, ale niekedy jednoducho zatúžime po niečom inom, menej všednom. A práve vtedy prichádza na scénu tento koláč s mierne uštipačným názvom. Po vytiahnutí z rúry budete doslova civieť, ako sa jednoduché cesto premení na dezert s vrstvami, ktoré vyzerajú, akoby ste na ňom pracovali celé hodiny.
Tajomstvo rozvrstveného cesta
Trik spočíva v samotnom ceste a správnom pomere ingrediencií. Keď ho dáte do rúry, samo sa rozdelí na tri časti:
- dole vznikne pevná a hutná vrstva
- v strede sa vytvorí jemný krém
- navrchu sa upečie nadýchaná a zlatistá krusta
Nie je to kúzlo, ale kombinácia fyziky a chémie. Pôvod koláča siaha do Francúzska, kde je známy pod menom gâteau magique – magický koláč. Najčastejšie sa pripravuje s jemným vanilkovým krémom, no u nás si získal špecifickú podobu. Do cesta sa pridáva aj mletý mak, ktorý mu dodáva zaujímavú chuť, štruktúru a pekný vzhľad.
Recept na koláč „čum na drôt“
Ingrediencie:
- 5 vajec
- 125 g práškového cukru
- 125 g masla
- 100 g mletého maku
- 100 g polohrubej múky
- 500 ml mlieka (izbovej teploty)
- štipka soli
Postup prípravy:
- Príprava plechu – menší plech vyložte papierom na pečenie.
- Žĺtková pena – oddeľte bielky od žĺtkov. Žĺtky vyšľahajte s cukrom do hustej peny (asi 3 minúty). Postupne zašľahajte zmäknuté maslo.
- Suché prísady – v miske zmiešajte mak s múkou a po častiach prisypávajte k žĺtkovej zmesi. Nakoniec primiešajte aj mlieko izbovej teploty (nesmie byť studené).
- Sneh z bielkov – z bielkov a štipky soli vyšľahajte tuhý sneh, ktorý jemne zapracujte do cesta.
- Pečenie – hotové cesto vlejte na plech a pečte v rúre vyhriatej na 170 °C približne 55 minút.
- Chladenie – aj keď bude koláč nádherne voňať, odložte jeho ochutnávku až po úplnom vychladnutí. Len tak sa vrstvy udržia a krém nevytečie.
Keď ho nakrájate, uvidíte, že jednoduché cesto sa v rúre premenilo na trojvrstvový dezert, ktorý vyzerá, akoby ste doň vložili veľa námahy.
Tento koláč nie je len chuťovým zážitkom, ale aj malým predstavením. Každý, kto ho ochutná, bude prekvapený, že ste ho nemuseli vrstviť ručne. Navyše, spojenie maku a jemného krému je kombinácia, ktorá nikdy nesklame. Hodí sa na nedeľné popoludnie, rodinné oslavy aj ako sladká bodka po obede.