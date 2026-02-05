Ťažkopádne sedačky v obývačke nahrádza nový praktický taliansky trend. Vyzerá výborne a nestojí veľa

V mnohých domácnostiach začínajú tradičné veľké sedačky ustupovať jednoduchším a flexibilnejším riešeniam. Ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú nábytok, ktorý sa dá ľahko premiestniť, prispôsobiť každodenným aktivitám a nevyžaduje zložitú údržbu. Jednou z možností, ktorá získava popularitu, sú modulové sedačky bez pevného rámu, známe aj ako „boneless couch“.
Prečo sa ľudia odkláňajú od klasických sedačiek?
Mnohé tradičné sedacie súpravy majú pevnú konštrukciu, sú ťažké a keď sa raz umiestnia na svoje miesto, často už s nimi takmer nemožno hýbať. Obývačka sa tak prispôsobuje veľkému kusu nábytku a nie človeku.
Dnešné domácnosti však fungujú rôzne – niekedy sa v obývačke pracuje, inokedy sa tu hrajú deti alebo prídu hostia. Práve preto rastie záujem o nábytok, ktorý je možné rýchlo usporiadať podľa potreby.
Čo je „boneless couch“ a prečo je praktická?
Tento typ sedenia pozostáva z mäkkých modulov plnených penou. Nemajú pevný drevený či kovový rám a ukladajú sa priamo na podlahu alebo na koberec.
Ich hlavné výhody sú:
- variabilita – jednotlivé diely možno ľubovoľne presúvať alebo spájať
- jednoduchá manipulácia – sú ľahšie ako bežné sedačky
- možnosť rôzneho využitia – poslúžia ako pohovka, ležadlo aj ako nízke spoločné sedenie
Nejde o nový vynález, ale o modernú podobu modulových sedacích prvkov, ktoré sa používajú v interiéroch už dlhšie. Ich popularita rastie najmä preto, že reagujú na potrebu ľahko prispôsobiteľného nábytku.
Vhodné do menších aj väčších priestorov
Modulové bezrámové sedačky sa čoraz častejšie objavujú v bytoch, kde je potrebné efektívne pracovať s priestorom. Nezaberajú toľko miesta ako masívne sedacie súpravy a vďaka neutrálnej farebnosti – najčastejšie béžovej, krémovej či sivej – sa jednoducho kombinujú s ďalším zariadením.
Vyrábajú sa najmä z textilných materiálov príjemných na dotyk, ktoré pôsobia prirodzene a nenápadne.
Údržba je jednoduchšia ako pri klasických gaučoch
Väčšina týchto sedačiek má odnímateľné poťahy, ktoré je možné prať alebo vymeniť. Keďže jednotlivé diely nie sú pevne spojené, dá sa pod nimi jednoducho upratať.
Pre domácnosti s malými deťmi či domácimi zvieratami ide často o praktickejšie riešenie než masívne sedacie súpravy s pevnou konštrukciou.
Cena môže byť nižšia, ale závisí od materiálov
Modulové bezrámové sedenie býva niekedy cenovo dostupnejšie, pretože neobsahuje zložité mechanizmy ani pevný rám. Konečná cena závisí hlavne od:
- kvality peny
- typu látky
- počtu modulov
Pre mnohých kupujúcich je atraktívne aj to, že jednotlivé časti sa dajú časom dokúpiť alebo vymeniť bez potreby kupovať celý nový kus nábytku.
Nízke sedenie nie je vhodné pre každého
Je však potrebné počítať s jednou nevýhodou – nízka výška sedenia nemusí byť komfortná pre ľudí, ktorým sa horšie vstáva z podlahy či nižších povrchov.
Preto sa tieto sedačky často kombinujú s klasickými kreslami alebo pevnejšími sedačkami, aby si každý člen domácnosti našiel pohodlné miesto.