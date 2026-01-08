Taliani ju pijú namiesto liekov. Táto polievka dokáže pri nachladnutí pomôcť rýchlejšie než tabletky

V talianskych rodinách má svoje pevné miesto jedno mimoriadne jednoduché jedlo. Keď sa niektorý člen rodiny necíti dobre, nevládze alebo ho skolí nachladnutie, často sa neotvára lekárnička, ale stavia na sporák hrniec s vývarom. Doň príde nakrájaná zelenina a drobné cestoviny pastina. Výsledkom je jemná, hrejivá polievka, ktorú Taliani tradične pripravujú pre úľavu a posilnenie.
Aj keď nejde o liek v medicínskom zmysle, miska tejto polievky dokáže urobiť veľký rozdiel. Teplý vývar zahreje, hydratuje, dodá minerály a upokojí podráždené hrdlo. Pastina zase zaistí energiu v ľahko stráviteľnej podobe. Výsledkom je jedlo, ktoré podporí telo presne vtedy, keď ho niečo oslabí.
Čo je pastina?
Pastina je názov pre skupinu veľmi drobných cestovín, ktoré sú v Taliansku bežnou súčasťou polievok. Nejde o jeden konkrétny tvar – stretnúť sa môžete napríklad s týmito:
- acini di pepe – malé guľôčky pripomínajúce zrniečka korenia
- stelline – maličké hviezdičky
- drobné zrnové alebo ryžové tvary
Vďaka svojej veľkosti sa varia veľmi rýchlo a polievke dodajú jemnú, krémovú konzistenciu. Zároveň zasýtia bez toho, aby zaťažili trávenie, čo je počas choroby veľkou výhodou.
Prečo je táto polievka taká obľúbená pri nachladnutí
Pastinová polievka sa často označuje ako „jedlo pre zotavenie“. A hoci nemá nič spoločné s antibiotikami ani s liečivami, jej účinky na organizmus sú skutočné a dobre vysvetliteľné:
✔ Teplý vývar hydratuje a uvoľňuje dýchacie cesty
Vývar prirodzene dopĺňa tekutiny, ktoré telo pri chorobe stráca, a jeho teplo môže na krátky čas upokojiť podráždené hrdlo.
✔ Zelenina dodáva vitamíny a antioxidanty
Cibuľa, zeler, mrkva a cesnak sú bežne používané pri príprave polievok a obsahujú látky prospešné pre imunitu.
✔ Ľahko stráviteľné sacharidy dodávajú energiu
Pastina nezaťažuje žalúdok a pomáha doplniť silu, keď nemáte chuť na väčšie jedlo.
✔ Jednoduché jedlo, ktoré upokojí
Hrejivá polievka má aj psychologický účinok – navodzuje pocit bezpečia a starostlivosti, čo je pri chorobe rovnako dôležité ako samotná výživa.
Tieto účinky sú reálne, avšak polievka nelieči infekcie ani nenahrádza lieky, pokiaľ ich človek potrebuje. Je však veľmi vhodným jedlom počas rekonvalescencie.
Ako si ju pripraviť doma
Pastinovú polievku zvládne aj úplný začiatočník. Dá sa pripraviť na vývare z kuracieho mäsa, ale rovnako dobre chutí aj v čisto zeleninovej verzii.
Potrebujete:
- 1 stonku stopkového zeleru
- 2 mrkvy
- 1 cibuľu
- 1–3 strúčiky cesnaku
- zeleninový alebo kurací vývar
- soľ, korenie
- strúhaný parmezán
- drobné cestoviny pastina (alebo orzo, hviezdičky či acini di pepe)
Postup:
- Zeleninu nakrájajte a vložte do hrnca.
- Zalejte vývarom a varte asi 20 minút, kým nezmäkne.
- Časť zeleniny rozmixujte s vývarom na hladké pyré a vráťte späť.
- Dochucujte soľou, korením a parmezánom.
- Prisypte pastinu a varte, kým cestoviny nezmäknú.
Výsledkom je jemná, krémová polievka, ktorá telu dodá tekutiny, energiu a príjemné teplo.
Prečo jednotlivé prísady telu prospievajú
- Zeler – prirodzené protizápalové látky, podpora trávenia.
- Mrkva – obsahuje betakarotén, ktorý telo využíva na tvorbu vitamínu A.
- Cibuľa – prirodzene antibakteriálne účinky.
- Cesnak – silné antioxidanty a podpora imunity.
- Vývar – minerály a hydratácia pri chorobe.
- Parmezán – bielkoviny a vápnik.
- Pastina – rýchly zdroj energie bez zaťaženia žalúdka.
Tip:
Kúsok čerstvého zázvoru polievku príjemne zahreje a často sa používa ako domáca pomoc pri nachladnutí. Nejde o liek, ale dokáže príznaky uľaviť.
Pastinová polievka je ukážkou toho, že niektoré tradičné recepty prežívajú desaťročia práve preto, že skutočne fungujú — nie ako liek, ale ako jednoduchá podpora tela pri chorobe. Zahreje, zasýti, upokojí a pomôže telu sústrediť sa na to najdôležitejšie: na zotavenie.