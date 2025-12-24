Takúto výbornú Vianočnú nátierku ste ešte nejedli! Robím ju pre návštevy na Vianoce každý rok a všetkým skvelo chutí

Jednoduchá, šťavnatá a spoľahlivo „mizne“ zo stola. Z bežných surovín pripravíte nátierku, ktorá sa hodí na sviatočné pohostenie, ale aj na rýchle raňajky či večeru. Základ tvorí konzervované bravčové mäso, chrumkavé uhorky a vajíčka natvrdo – výsledok je krásne našľahaný, výrazný a pritom nenáročný.
Suroviny
- 80 g cibule
- 90 g nakladaných uhoriek
- mleté čierne korenie
- soľ podľa chuti
- 1 PL (polievková lyžica) horčice
- 3 PL majonézy
- 1 ČL (čajová lyžička) mletej sladkej papriky
- 2 vajcia
- 400 g bravčového mäsa v konzerve
Postup krok za krokom
- Zeleninový základ
Cibuľu ošúpte a nakrájajte najemno. Uhorky nastrúhajte na hrubom strúhadle. Oboje vložte do väčšej misy, v ktorej budete nátierku miešať.
- Prvé dochutenie
Pridajte mleté čierne korenie, horčicu, majonézu a mletú sladkú papriku. Premiešajte tak, aby sa suroviny spojili do krémového základu.
- Vajíčka natvrdo
Uvarené vajcia schlaďte v studenej vode, ošúpte a nasekajte nadrobno (alebo roztlačte vidličkou). Vmiešajte do misy.
- Bravčové mäso
Pridajte konzervované bravčové mäso. Lyžicou ho rozmiešajte/roztlačte a zapracujte do zmesi, aby bola nátierka súdržná a nadýchaná. Ochutnajte a podľa potreby dolaďte soľou či kvapkou horčice navyše.
- Nechajte odležať
Hotovú nátierku zakryte a odložte do chladničky aspoň na 2 hodiny. Chuť sa zjednotí a výrazne zjemní.
Ako podávať
Podávajte s čerstvým pečivom alebo opečenými hriankami. Skvelo ladí s nakladanými uhorkami, červenou cibuľou či cherry paradajkami; na jar ju posypte mladou cibuľkou. Na sviatočnom stole ju servírujte do menšej misky a pridajte lyžičku, aby si každý vedel natrieť podľa chuti.
Praktické tipy (nepovinné, no osvedčené)
- Textúra: Ak chcete hladšiu konzistenciu, nátierku na chvíľu prebehnete ponorným mixérom (nie úplne dohladka – stačí pár pulzov).
- Jemnosť vs. výraznosť: Sladká paprika je základ; ak máte radi štipku iskry, pridajte len štipku pálivej (dobrovoľne).
- Skladovanie: V chladničke, v uzatvárateľnej nádobe. Najlepšie chutí do 2 dní. Pred podávaním ju nechajte pár minút postáť pri izbovej teplote – uvoľní sa aróma a nátierka sa lepšie natiera.
Táto nátierka je stvorená na Vianoce aj „len tak“ počas roka. Kombinácia bravčového mäsa, chrumkavých uhoriek a vajec dáva plnú chuť, ktorú si hostia zaručene zapamätajú. Stačí pár surovín, trochu času na odležanie – a na stole máte poctivé domáce pohostenie. Prajem dobrú chuť!