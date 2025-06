Tajomný západ Čiech. V komíne hradu Vildštejn objavili ostatky ženy. V mestečku Skalná čaká na turistov aj unikátne múzeum zemetrasení

Hrady a zámky v Česku stále patria medzi turistické magnety. Podľa údajov českého Národného pamiatkového ústavu ich len za rok 2023 navštívili viac ako štyri milióny ľudí. Prvenstvo už dlhodobo patrí veľkej štvorke: Lednici, Českému Krumlovu, Hlubokej a Karlštejnu. Určite ste aspoň na jednom z nich už boli, alebo nie?

Ale okrem týchto ikonických destinácií ponúka Česko aj menej známe miesta, ktoré stoja za návštevu – a často v sebe skrývajú prekvapujúce príbehy. Dnes vás preto pozveme na „divoký“ západ Čiech, konkrétne do historického mestečka Skalná pri Chebe, kde na impozantnej žulovej skale hrdo stojí hrad Vildštejn.

Ženská kostra v komíne – záhada hodná detektívky

Hrad Vildštejn láka návštevníkov nielen svojou históriou, ale aj tajomstvami. To najväčšie prišlo na svetlo sveta v roku 1987, keď sa pri rekonštrukcii hradu našli v komíne uložené ľudské ostatky. Išlo o kostru ženy, ktorej lebka vykazovala nezvyčajne malý otvor v oblasti spánku. Podľa antropológov ide o ostatky zo 17. alebo 18. storočia.

Tento objav okamžite vyvolal otázky. Miestna legenda totiž hovorí, že jedna zo šľachtičien rodu Trautenberkov, ktorí na hrade Vildštejn kedysi vládli, mala vraj výnimočné jasnovidecké schopnosti. Záhadne zmizla a nikdy ju nenašli. Mohli by to byť práve jej pozostatky, ktoré dnes spočívajú v románskej hradnej kaplnke?

Pozrite si aj krátke video, ktoré vás prevedie interiérom hradu:

Video prehliadka hradu Vildštejn na YouTube

Zachráncovia historickej perly

Najstaršími historicky doloženými majiteľmi hradu boli príslušníci rodu Nothaftovcov, ktorých erb je dodnes súčasťou mestského znaku Skalnej. Počas husitských vojen hrad prešiel do vlastníctva slávneho rodu Šlikovcov, neskôr už spomínaných Trautenberkovcov.

Po druhej svetovej vojne hrad začal výrazne chátrať a hrozilo, že sa premení na ruinu. Našťastie v osemdesiatych rokoch 20. storočia skupina nadšencov na čele s historikom Zdeňkom Buchtelem začala s jeho záchranou. Ich snaha priniesla ovocie, no hrad potreboval ešte mnoho práce, aby mohol opäť zažiariť. O niekoľko desaťročí neskôr, konkrétne v 90. rokoch, sa hrad dostal do rúk podnikateľa Miroslava Pumra, ktorý zabezpečil dôkladnú, no citlivú rekonštrukciu. Po nej sa táto historická perla západných Čiech opäť otvorila širokej verejnosti.

Čo všetko môžete na hrade vidieť?

Vildštejn je dnes obľúbeným turistickým cieľom, ktorý ponúka množstvo atrakcií. Určite nevynechajte Kráľovskú sálu, nádherne zdobenú obradnú miestnosť alebo originálne zariadenú stredovekú kováčsku dielňu. Okrem toho hrad láka návštevníkov unikátnymi expozíciami, ako sú múzeum väzenstva a hasiacej techniky, kde uvidíte starobylé striekačky, historické uniformy, prilby a autentické nástroje hasičov.

Po prehliadke sa môžete zastaviť v štýlovej stredovekej hodovni, ktorá ponúka tradičné české špeciality. Autentická atmosféra vás prenesie do minulosti a vychutnáte si gastronomický zážitok ako zo starých čias.

Výlet aj do okolia, ktoré ukrýva ďalšie zaujímavosti

Okolie hradu je rovnako atraktívne a ponúka množstvo príležitostí na výlety. Ak vás lákajú prírodné krásy, môžete sa vydať juhovýchodne od Skalnej a objaviť jedinečnú prírodnú rezerváciu Soos, ktorá je preslávená rozsiahlymi rašeliniskami a bahennými sopkami.

Na severovýchode zas narazíte na pôvabné dedinky Kopanina a Božetín, ktoré vás očaria svojou zachovalou ľudovou architektúrou, typickou pre západné Čechy.

Unikátne múzeum zemetrasení – jediné svojho druhu

Západné Čechy majú ďalšiu špecialitu, o ktorej veľa turistov netuší. Oblasť totiž patrí medzi seizmicky najaktívnejšie časti Českej republiky. Preto tu Akadémia vied ČR v mestečku Skalná zriadila unikátne Geofyzikálne múzeum, zamerané práve na problematiku zemetrasení. Návštevníci tu nájdu expozíciu, ktorá detailne predstavuje celý proces od vzniku zemetrasení, cez rôzne spôsoby ich merania až po dramatické následky, ktoré môžu tieto prírodné úkazy spôsobiť.

Múzeum je dostupné len na objednávku vopred, preto si návštevu treba dôkladne naplánovať. Je to však skvelý doplnok k prehliadke hradu Vildštejn a celej tejto neobyčajnej oblasti západných Čiech.