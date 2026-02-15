Syrová omáčka bez miešania na sporáku. Všetko dáte na plech a o 20 minút máte hotovú kráľovskú večeru

Recept známy pod názvom baked feta pasta využíva jednoduchý princíp: syr feta sa pečie spolu s cherry rajčinami, olivovým olejom a cesnakom. Po upečení sa feta rozpadá a miešaním s teplými cestovinami vytvorí krémovú omáčku bez použitia smotany. Tento spôsob prípravy je praktický v situáciách, keď chcete pripraviť jedlo s minimom kuchynských úkonov.
Prečo postup funguje?
Feta je syr, ktorý má pri pečení tendenciu zmäknúť a čiastočne sa drobiť. Rajčiny počas tepelnej úpravy uvoľnia šťavu, ktorá spolu s olivovým olejom vytvorí tekutý základ. Spoločným premiešaním vznikne omáčka s krémovou konzistenciou. Tento výsledok je daný fyzikálnymi vlastnosťami syra feta a prirodzeným obsahom vody v rajčinách.
Do receptu je možné pridať ďalšie bežne používané potraviny, napríklad olivy či kapary. Neovplyvní to funkčnosť postupu — ide len o dochutenie.
Recept na cestoviny s pečenou fetou
Suroviny:
- 200 g syra feta
- 500 g cherry rajčín
- 3–4 lyžice olivového oleja
- 2 strúčiky cesnaku
- soľ podľa potreby
- čerstvo mleté korenie
- 400 g cestovín
- hrsť čerstvej bazalky alebo tymianu (voliteľné)
Postup:
- Predhrejte rúru na 200 °C.
- Cherry rajčiny vložte na plech alebo do zapekacej misy. Pridajte celé ošúpané strúčiky cesnaku, osoľte podľa chuti, okoreňte a pokvapkajte olivovým olejom.
- Do stredu misy položte celý kus syra feta a tiež ho jemne prelejte olejom.
- Pečte približne 20 minút, kým rajčiny nezmäknú a nezačnú uvoľňovať šťavu. Feta by mala byť mäkšia a ľahko drobivá.
- Cestoviny uvarte v osolenej vode podľa návodu. Pred zliatim si odoberte malé množstvo vody z varenia.
- Po upečení rozpučte fetu s rajčinami a premiešajte tak, aby vznikla omáčka.
- Primiešajte cestoviny. V prípade potreby pridajte trochu vody z varenia, aby ste dosiahli požadovanú hustotu.
- Na záver môžete pridať čerstvé bylinky.
Recept je funkčný vďaka fyzikálnym vlastnostiam syra feta a rajčín pri pečení. Postup je jednoduchý a nevyžaduje priebežné miešanie omáčky na sporáku. Výsledok je kombináciou pečenej fetovej omáčky a cestovín, pričom všetky kroky zodpovedajú štandardným kulinárskym postupom.