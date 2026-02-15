Syrová omáčka bez miešania na sporáku. Všetko dáte na plech a o 20 minút máte hotovú kráľovskú večeru

Recept známy pod názvom baked feta pasta využíva jednoduchý princíp: syr feta sa pečie spolu s cherry rajčinami, olivovým olejom a cesnakom. Po upečení sa feta rozpadá a miešaním s teplými cestovinami vytvorí krémovú omáčku bez použitia smotany. Tento spôsob prípravy je praktický v situáciách, keď chcete pripraviť jedlo s minimom kuchynských úkonov.

Prečo postup funguje?

Feta je syr, ktorý má pri pečení tendenciu zmäknúť a čiastočne sa drobiť. Rajčiny počas tepelnej úpravy uvoľnia šťavu, ktorá spolu s olivovým olejom vytvorí tekutý základ. Spoločným premiešaním vznikne omáčka s krémovou konzistenciou. Tento výsledok je daný fyzikálnymi vlastnosťami syra feta a prirodzeným obsahom vody v rajčinách.

Do receptu je možné pridať ďalšie bežne používané potraviny, napríklad olivy či kapary. Neovplyvní to funkčnosť postupu — ide len o dochutenie.

Recept na cestoviny s pečenou fetou

Suroviny:

  • 200 g syra feta
  • 500 g cherry rajčín
  • 3–4 lyžice olivového oleja
  • 2 strúčiky cesnaku
  • soľ podľa potreby
  • čerstvo mleté korenie
  • 400 g cestovín
  • hrsť čerstvej bazalky alebo tymianu (voliteľné)

Postup:

  1. Predhrejte rúru na 200 °C.
  2. Cherry rajčiny vložte na plech alebo do zapekacej misy. Pridajte celé ošúpané strúčiky cesnaku, osoľte podľa chuti, okoreňte a pokvapkajte olivovým olejom.
  3. Do stredu misy položte celý kus syra feta a tiež ho jemne prelejte olejom.
  4. Pečte približne 20 minút, kým rajčiny nezmäknú a nezačnú uvoľňovať šťavu. Feta by mala byť mäkšia a ľahko drobivá.
  5. Cestoviny uvarte v osolenej vode podľa návodu. Pred zliatim si odoberte malé množstvo vody z varenia.
  6. Po upečení rozpučte fetu s rajčinami a premiešajte tak, aby vznikla omáčka.
  7. Primiešajte cestoviny. V prípade potreby pridajte trochu vody z varenia, aby ste dosiahli požadovanú hustotu.
  8. Na záver môžete pridať čerstvé bylinky.

Recept je funkčný vďaka fyzikálnym vlastnostiam syra feta a rajčín pri pečení. Postup je jednoduchý a nevyžaduje priebežné miešanie omáčky na sporáku. Výsledok je kombináciou pečenej fetovej omáčky a cestovín, pričom všetky kroky zodpovedajú štandardným kulinárskym postupom.

