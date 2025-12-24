Svieža rýchlovka z Blízkeho východu. Pripravte si domáci šalát tabouleh

Tabouleh je ľahký, osviežujúci bylinkový šalát, ktorý pochádza z oblasti Levanty – konkrétne zo Sýrie a Libanonu. Vyznačuje sa intenzívnou vôňou čerstvých byliniek, jemnou kyslosťou citróna a príjemnou štruktúrou bulguru. Skvelo odľahčí jedálniček, no zároveň dokáže zasýtiť, takže je ideálny nielen ako predjedlo, ale aj ako ľahký obed či príloha k hlavnému chodu. Veľkou výhodou je aj jeho rýchla a nenáročná príprava.

Typickým znakom taboulehu je veľké množstvo petržlenovej vňate a mäty, ktoré mu dodávajú sviežu chuť aj charakteristickú arómu. História tohto šalátu siaha až do stredoveku, keď vznikol v horských oblastiach dnešnej Sýrie a Libanonu. Postupne sa stal bežnou súčasťou kuchyne celého Blízkeho východu a so vzrastajúcou popularitou bezmäsitých jedál sa rozšíril aj do Európy a ďalších častí sveta.

Bulgur – základná surovina s tradíciou

Jednou z kľúčových ingrediencií taboulehu je bulgur. Ide o drvené celozrnné pšeničné zrno, ktoré sa vyrába tak, že sa pšenica najskôr krátko povarí, následne usuší a potom rozdrví na menšie kúsky. Vďaka tomuto spracovaniu sa pripravuje podstatne rýchlejšie než klasická celozrnná pšenica a má jemnú, mierne orieškovú chuť. Bulgur je tradičnou súčasťou kuchýň Blízkeho východu aj Stredomoria, je bohatý na vlákninu a cenné živiny a využíva sa nielen v studených šalátoch, ale aj v teplých jedlách.

Recept na tradičný tabouleh

Suroviny:

  • 120 g bulguru
  • 1 zarovnaná lyžička soli
  • 4 zrelé paradajky
  • 40 g hladkolistej petržlenovej vňate (bez stoniek)
  • 20 g lístkov čerstvej mäty
  • šťava z 1/2 citróna
  • 4–5 lyžíc kvalitného olivového oleja

Postup:

  1. Bulgur zalejte približne 250 ml vriacej vody, pridajte lyžičku soli, zakryte pokrievkou a na miernom ohni varte asi 5 minút. Potom sporák vypnite a nechajte bulgur ešte približne 15 minút dôjsť, aby zmäkol a nasiakol tekutinu.
  2. Kým sa bulgur pripravuje, paradajky nakrájajte na drobné kúsky. Petržlenovú vňať aj mätu nahrubo nasekajte, aby si zachovali sviežosť.
  3. Hotový bulgur premiešajte s olivovým olejom a citrónovou šťavou. Následne doň vmiešajte paradajky a nasekané bylinky. Podľa chuti ešte dosoľte, okoreňte čerstvo mletým čiernym korením alebo pridajte viac citrónovej šťavy.
  4. Šalát nechajte približne 10 minút odstáť pri izbovej teplote, aby sa jednotlivé chute prepojili a zvýraznili.

Tip na obmenu:

Ak nemáte po ruke bulgur alebo chcete vyskúšať inú variantu, môžete ho nahradiť kuskusom či quinoou. Výsledok bude o niečo jemnejší, no stále veľmi chutný a svieži.

Tabouleh je dôkazom, že aj z jednoduchých surovín sa dá vytvoriť jedlo plné chuti, tradície a ľahkosti, ktoré si zamilujete hneď pri prvom súste.

