Svieža rýchlovka z Blízkeho východu. Pripravte si domáci šalát tabouleh

Tabouleh je ľahký, osviežujúci bylinkový šalát, ktorý pochádza z oblasti Levanty – konkrétne zo Sýrie a Libanonu. Vyznačuje sa intenzívnou vôňou čerstvých byliniek, jemnou kyslosťou citróna a príjemnou štruktúrou bulguru. Skvelo odľahčí jedálniček, no zároveň dokáže zasýtiť, takže je ideálny nielen ako predjedlo, ale aj ako ľahký obed či príloha k hlavnému chodu. Veľkou výhodou je aj jeho rýchla a nenáročná príprava.
Typickým znakom taboulehu je veľké množstvo petržlenovej vňate a mäty, ktoré mu dodávajú sviežu chuť aj charakteristickú arómu. História tohto šalátu siaha až do stredoveku, keď vznikol v horských oblastiach dnešnej Sýrie a Libanonu. Postupne sa stal bežnou súčasťou kuchyne celého Blízkeho východu a so vzrastajúcou popularitou bezmäsitých jedál sa rozšíril aj do Európy a ďalších častí sveta.
Bulgur – základná surovina s tradíciou
Jednou z kľúčových ingrediencií taboulehu je bulgur. Ide o drvené celozrnné pšeničné zrno, ktoré sa vyrába tak, že sa pšenica najskôr krátko povarí, následne usuší a potom rozdrví na menšie kúsky. Vďaka tomuto spracovaniu sa pripravuje podstatne rýchlejšie než klasická celozrnná pšenica a má jemnú, mierne orieškovú chuť. Bulgur je tradičnou súčasťou kuchýň Blízkeho východu aj Stredomoria, je bohatý na vlákninu a cenné živiny a využíva sa nielen v studených šalátoch, ale aj v teplých jedlách.
Recept na tradičný tabouleh
Suroviny:
- 120 g bulguru
- 1 zarovnaná lyžička soli
- 4 zrelé paradajky
- 40 g hladkolistej petržlenovej vňate (bez stoniek)
- 20 g lístkov čerstvej mäty
- šťava z 1/2 citróna
- 4–5 lyžíc kvalitného olivového oleja
Postup:
- Bulgur zalejte približne 250 ml vriacej vody, pridajte lyžičku soli, zakryte pokrievkou a na miernom ohni varte asi 5 minút. Potom sporák vypnite a nechajte bulgur ešte približne 15 minút dôjsť, aby zmäkol a nasiakol tekutinu.
- Kým sa bulgur pripravuje, paradajky nakrájajte na drobné kúsky. Petržlenovú vňať aj mätu nahrubo nasekajte, aby si zachovali sviežosť.
- Hotový bulgur premiešajte s olivovým olejom a citrónovou šťavou. Následne doň vmiešajte paradajky a nasekané bylinky. Podľa chuti ešte dosoľte, okoreňte čerstvo mletým čiernym korením alebo pridajte viac citrónovej šťavy.
- Šalát nechajte približne 10 minút odstáť pri izbovej teplote, aby sa jednotlivé chute prepojili a zvýraznili.
Tip na obmenu:
Ak nemáte po ruke bulgur alebo chcete vyskúšať inú variantu, môžete ho nahradiť kuskusom či quinoou. Výsledok bude o niečo jemnejší, no stále veľmi chutný a svieži.
Tabouleh je dôkazom, že aj z jednoduchých surovín sa dá vytvoriť jedlo plné chuti, tradície a ľahkosti, ktoré si zamilujete hneď pri prvom súste.