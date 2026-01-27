Svadobné kytice roku 2026. Ktoré rezané kvety budú dominovať?

Floristický svet sa v posledných rokoch mení a sezóna 2026 pokračuje v trendoch, ktoré sa objavili už v období 2024–2025. Najvýraznejší posun je jasný: svadobné kytice už nemusia byť dokonale symetrické ani úhľadne okrúhle. Nevesty aj floristi dávajú prednosť prirodzenejšiemu a uvoľnenejšiemu vzhľadu, ktorý lepšie odráža modernú svadobnú estetiku.
Video ako zdroj inšpirácie
Článok pôvodne odkazuje na video z YouTube kanála AI Wedding Moments. Video predstavuje rôzne vizuálne inšpirácie pre stolové aranžmány, dekorácie a štýly kytíc.
Prirodzenosť a zeleň ako kľúčové prvky
Veľký dôraz sa kladie na organické tvary a hojné využívanie zelene. Zeleň prestáva byť len doplnok – často tvorí základ aranžmánu. Tento trend súvisí s tým, že mnoho svadieb sa presúva von: do záhrad, na statky, do vinohradov či pod holé nebo.
Práve tam prirodzene pôsobia kytice, ktoré sú voľné, vrstvené a kombinujú rôzne druhy rastlín.
Farby, ktoré vedú v roku 2026
Vo svadobnej floristike dominujú najmä tieto farebné prístupy:
- jemné neutrály (krémová, béžová, smotanová), ktoré sú vždy obľúbené
- prírodné, zemité tóny, ktoré ladia s rustikálnym a boho prostredím
- hlbšie a sýtejšie farby – bordová, slivková, tmavá ružová či modrá – ktoré sa často používajú ako akcenty
Tieto farebné kombinácie sa bežne objavujú v ponuke floristov a sú stabilným trendom aj v zahraničí.
Ktoré kvety patria medzi najčastejšie voľby neviest?
Svadobné kytice v roku 2026 pracujú s kvetmi, ktoré sú:
- vizuálne výrazné
- dostupné v rôznych odtieňoch
- trvanlivé, aby vydržali celý svadobný deň
Medzi najpoužívanejšie patria:
1. Ruže
Stále najpopulárnejší svadobný kvet vôbec – najmä odrody ako garden roses či spray roses.
2. Pivonky
Obľúbené pre svoj romantický, bohatý vzhľad (v sezóne).
3. Hortenzie
Vhodné na objemné kytice, dostupné v mnohých farbách.
4. Klematis
Kvet, ktorý pridáva jemný pohyb a vzdušnosť – využíva sa čoraz častejšie.
5. Eustoma (lisianthus)
Trvácny kvet, ktorý zvláda teplo a vyzerá elegantne.
6. Protea a iné štrukturálne kvety
Používajú sa najmä v modernejších, výraznejších kyticiach.
7. Gladioly
Síce nie sú univerzálnym trendom, no používajú sa v moderných, minimalistických aranžmánoch – najmä jednotlivé stonky.
Tieto kvety sa reálne objavujú v ponuke floristov a v medzinárodných predpovediach trendov.
Kvetinové doplnky pre nevestu
Jemné vence a živé ozdoby
Trendom zostávajú ľahké, prirodzene pôsobiace kvetinové vence, ktoré nevesty volia namiesto masívnych folklórnych prvkov. Uprednostňujú sa drobné kvety a odolné materiály, ktoré vydržia teplo aj pohyb.
Kvetinové náramky
Náramky z čerstvých kvietkov patria medzi obľúbené doplnky družičiek aj neviest. Ide o trend, ktorý sa drží už niekoľko rokov.
Moderná svadobná výzdoba
Organické svadobné brány
Namiesto klasického oblúka sa často používajú asymetrické aranžmány zo zelene a kvetov, ktoré pôsobia prirodzenejšie. Ide o bežnú floristickú prax v Ázii, Európe aj Amerike.
Závesné inštalácie
Kvetinové „oblaky“ alebo zavesené dekorácie nad svadobným stolom sú populárne najmä na väčších svadbách – vytvárajú vizuálne výrazný prvok.
Voda ako doplnok dekorácie
Používanie misiek s vodou a plávajúcimi kvetmi nie je úplne masový trend, ale je to zaužívaná technika v eventovej floristike, ktorá dodáva priestoru jemnú eleganciu.