Svadobné kytice roku 2026. Ktoré rezané kvety budú dominovať?

svadobná kytica
svadobná kytica Foto: depositphotos.com

Floristický svet sa v posledných rokoch mení a sezóna 2026 pokračuje v trendoch, ktoré sa objavili už v období 2024–2025. Najvýraznejší posun je jasný: svadobné kytice už nemusia byť dokonale symetrické ani úhľadne okrúhle. Nevesty aj floristi dávajú prednosť prirodzenejšiemu a uvoľnenejšiemu vzhľadu, ktorý lepšie odráža modernú svadobnú estetiku.

Video ako zdroj inšpirácie

Článok pôvodne odkazuje na video z YouTube kanála AI Wedding Moments. Video predstavuje rôzne vizuálne inšpirácie pre stolové aranžmány, dekorácie a štýly kytíc.

Prirodzenosť a zeleň ako kľúčové prvky

Veľký dôraz sa kladie na organické tvary a hojné využívanie zelene. Zeleň prestáva byť len doplnok – často tvorí základ aranžmánu. Tento trend súvisí s tým, že mnoho svadieb sa presúva von: do záhrad, na statky, do vinohradov či pod holé nebo.

Práve tam prirodzene pôsobia kytice, ktoré sú voľné, vrstvené a kombinujú rôzne druhy rastlín.

Farby, ktoré vedú v roku 2026

Vo svadobnej floristike dominujú najmä tieto farebné prístupy:

  • jemné neutrály (krémová, béžová, smotanová), ktoré sú vždy obľúbené
  • prírodné, zemité tóny, ktoré ladia s rustikálnym a boho prostredím
  • hlbšie a sýtejšie farby – bordová, slivková, tmavá ružová či modrá – ktoré sa často používajú ako akcenty

Tieto farebné kombinácie sa bežne objavujú v ponuke floristov a sú stabilným trendom aj v zahraničí.

Ktoré kvety patria medzi najčastejšie voľby neviest?

Svadobné kytice v roku 2026 pracujú s kvetmi, ktoré sú:

  • vizuálne výrazné
  • dostupné v rôznych odtieňoch
  • trvanlivé, aby vydržali celý svadobný deň

Medzi najpoužívanejšie patria:

1. Ruže

Stále najpopulárnejší svadobný kvet vôbec – najmä odrody ako garden roses či spray roses.

2. Pivonky

Obľúbené pre svoj romantický, bohatý vzhľad (v sezóne).

3. Hortenzie

Vhodné na objemné kytice, dostupné v mnohých farbách.

4. Klematis

Kvet, ktorý pridáva jemný pohyb a vzdušnosť – využíva sa čoraz častejšie.

5. Eustoma (lisianthus)

Trvácny kvet, ktorý zvláda teplo a vyzerá elegantne.

6. Protea a iné štrukturálne kvety

Používajú sa najmä v modernejších, výraznejších kyticiach.

7. Gladioly

Síce nie sú univerzálnym trendom, no používajú sa v moderných, minimalistických aranžmánoch – najmä jednotlivé stonky.

Tieto kvety sa reálne objavujú v ponuke floristov a v medzinárodných predpovediach trendov.

Kvetinové doplnky pre nevestu

Jemné vence a živé ozdoby

Trendom zostávajú ľahké, prirodzene pôsobiace kvetinové vence, ktoré nevesty volia namiesto masívnych folklórnych prvkov. Uprednostňujú sa drobné kvety a odolné materiály, ktoré vydržia teplo aj pohyb.

Kvetinové náramky

Náramky z čerstvých kvietkov patria medzi obľúbené doplnky družičiek aj neviest. Ide o trend, ktorý sa drží už niekoľko rokov.

Moderná svadobná výzdoba

Organické svadobné brány

Namiesto klasického oblúka sa často používajú asymetrické aranžmány zo zelene a kvetov, ktoré pôsobia prirodzenejšie. Ide o bežnú floristickú prax v Ázii, Európe aj Amerike.

Závesné inštalácie

Kvetinové „oblaky“ alebo zavesené dekorácie nad svadobným stolom sú populárne najmä na väčších svadbách – vytvárajú vizuálne výrazný prvok.

Voda ako doplnok dekorácie

Používanie misiek s vodou a plávajúcimi kvetmi nie je úplne masový trend, ale je to zaužívaná technika v eventovej floristike, ktorá dodáva priestoru jemnú eleganciu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať