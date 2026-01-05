Šúľance už nerobím zo zvyškov kaše. Tento trik je stokrát rýchlejší a šúľance sú neporovnateľne chrumkavejšie

Šúľance patria medzi klasické jedlá, ktoré si mnohí spájajú s detstvom a vôňou domácej kuchyne. Hoci sa tradične pripravovali zo zvyškov zemiakovej kaše, výsledok často býval ťažší, menej chrumkavý a samotná príprava bola zbytočne zdĺhavá. Moderný spôsob, ktorý sa v kuchyniach udomácnil v poslednom období, však celý proces výrazne zjednodušuje a zároveň zlepšuje textúru aj chuť.
Vďaka jednej jednoduchej zmene sú šúľance hotové za pár minút, majú nadýchaný stred, krásne opečený povrch a chutia tak dobre, že klasickú verziu zo zvyškov kaše už mnohí ani nerobia.
Prečo zabudnúť na zvyšky kaše?
Základom rýchlej prípravy je použitie instantnej zemiakovej kaše. Tá vytvorí presne takú hustú zmes, akú potrebujete, a navyše sa s ňou veľmi dobre pracuje. Na rozdiel od klasickej kaše z predchádzajúceho dňa nie je príliš mokrá ani mazľavá, takže šúľance na panvici krásne chrumkajú.
Instantná kaša má ešte jednu veľkú výhodu – je hotová prakticky okamžite, čo znižuje čas prípravy na minimum.
Recept na rýchle a chrumkavé šúľance
Suroviny:
- 1 balenie instantnej zemiakovej kaše
- cca 500 ml mlieka alebo vody
- 1 vajce
- 2 lyžice masla
- soľ podľa chuti
- strúhanka
- maslo na opekanie
Postup:
- Pripravte hustejšiu kašu.
Riaďte sa návodom na obale, ale urobte ju o niečo tuhšiu, aby sa cesto nerozpadávalo.
- Zapracujte vajce a soľ.
Vznikne hladká, pružná hmota, z ktorej môžete ľahko odštipovať malé kúsky.
- Na panvici rozohrejte maslo a prisypte trochu strúhanky.
Zmes sa jemne opraží a dodá výsledku skvelú vôňu.
- Z cesta šklbte malé kúsky priamo do panvice.
Nie je potrebné ich tvarovať – nepravidelnosť je úplne v poriadku.
- Opekajte dozlatista z oboch strán.
Správne pripravené šúľance majú byť ľahučké a na povrchu príjemne chrumkavé.
S čím šúľance podávať?
Využitie je veľmi široké. Skvelo chutia napríklad:
- s dusenou kapustou alebo kyslou kapustou
- ako príloha k mäsu na šťave
- alebo nasladko – poliate maslom a cukrom, prípadne posypané makom či škoricou
Vďaka svojej jednoduchej chuti sa hodia takmer ku všetkému.
Tip pre maximálnu chrumkavosť
Ak túžite po skutočne chrumkavej kôrke, šúľance na panvici nestláčajte. Nechajte ich voľne opekať – tak si zachovajú vzdušnosť a pri zahryznutí jemne prasknú.
Rýchle šúľance z instantnej kaše dokážu nahradiť tradičný postup až prekvapivo dobre. Ušetria veľa času, pritom chutia poctivo a domácky. Ak tento recept raz vyskúšate, je dosť možné, že na pôvodný spôsob už ani nepomyslíte.