Šokujúci výskum. Mačky poznajú mená nielen mačiek, ale aj ľudí vo vašej rodine

Myslíte si, že vaša mačka len leňoší na gauči a svet okolo nej ju nezaujíma? Nové vedecké zistenia dokazujú presný opak. Tieto zdanlivo nezávislé stvorenia majú prekvapivo vyvinutú schopnosť vnímať ľudské správanie a dávať si dokopy súvislosti, ktoré by sme od nich možno nikdy nečakali.
Podľa japonských vedcov mačky nielenže vedia rozoznať svoje vlastné meno, ale dokážu aj spájať mená svojich mačacích spolubývajúcich s konkrétnymi tvárami. A čo je ešte zaujímavejšie – v niektorých prípadoch si zapamätajú aj mená členov ľudskej rodiny. A to všetko bez výcviku či odmien – stačí im ich prirodzená zvedavosť a pozorovanie každodenného života.
Ako vedci odhalili „mačaciu pamäť“
Štúdia zverejnená v prestížnom časopise Scientific Reports ukázala, že mačky sledujú interakcie medzi ľuďmi a inými mačkami a učia sa spájať mená s tvárami. V praxi to znamená, že keď majiteľ zavolá „Micka!“ a namiesto Mickinej tváre sa objaví iný kocúr, mačka spozornie a reaguje zmätene – akoby si hovorila: „Niečo tu nesedí.“
Do prvého experimentu zapojili 48 mačiek – časť z nich pochádzala z bežných domácností, druhá časť žila v populárnych mačacích kaviarňach, kde je počet mačiek výrazne vyšší.
Metóda bola na prvý pohľad jednoduchá. Mačky si vypočuli nahrávku svojho majiteľa, ktorý štyrikrát po sebe zavolal meno jednej z nich. Potom sa na obrazovke zobrazila fotografia nejakej mačacej tváre – niekedy správnej, inokedy nesprávnej. Vedci sledovali, ako dlho sa mačky na monitor pozerali alebo ho skúmali čuchom. Záver bol jasný: domáce mačky venovali oveľa viac pozornosti nesprávnej fotografii, pretože očakávali inú tvár.
Rozdiel medzi domácimi a „kaviarenskými“ mačkami
Tu sa ukázal zásadný rozdiel. Mačky, ktoré žijú v domácnostiach, reagovali citlivo na nezhodu medzi menom a tvárou. Naproti tomu tie z mačacích kaviarní ostávali pokojné. Dôvod? V domácnostiach majú mačky viac možností pozorovať, ako majiteľ oslovuje konkrétnu mačku, ktorá na svoje meno reaguje. V kaviarňach však vládne zmätok – množstvo hostí volá rôzne mená na rôzne mačky a informácií je jednoducho priveľa.
Tieto zistenia nadväzujú aj na staršiu štúdiu z roku 2019, ktorá dokázala, že mačky rozpoznávajú vlastné meno medzi inými slovami. Zaujímavé je, že k učeniu nepotrebujú žiadne odmeny – stačí im pozorne sledovať dianie okolo seba.
A čo mená ľudí?
V druhom experimente sa vedci rozhodli posunúť test ďalej a otestovali 26 mačiek na schopnosť spájať mená a tváre ľudí. Tentoraz hlas nepatril ich majiteľovi, ale cudzej osobe, aby výsledok nebol skreslený. Ukázalo sa, že najmä mačky žijúce vo väčších rodinách – teda tam, kde spolu žije viac ako dvojčlenná domácnosť – reagovali pozornejšie, keď zaznelo meno a objavila sa nesprávna tvár. Navyše, čím dlhšie mačka v rodine žila, tým silnejšia bola jej reakcia.
To naznačuje, že mačky sa dokážu naučiť aj mená ľudských členov domácnosti. Pravdepodobne k tomu dochádza tak, že počúvajú, ako sa ľudia medzi sebou oslovujú.
Prečo to mačky robia?
Vedci predpokladajú, že za tým môže byť istý druh „sociálnej konkurencie“. Pre mačku má význam rozpoznať svoje meno, pretože to často znamená jedlo, hru alebo pohladenie. Ak však zaznie meno inej mačky, vie, že v tej chvíli nie je stredobodom pozornosti.
Pri ľudských menách to funguje podobne, hoci menej intenzívne. Mačka si všíma, kto volá koho, a vďaka tomu sa dokáže lepšie orientovať vo vzťahoch vo svojej rodine.
Mačky – skrytí pozorovatelia
Tieto zistenia opäť potvrdzujú, že mačky nie sú len „chlpaté vankúše na gauči“. Disponujú sociálnou inteligenciou, ktorá im umožňuje chápať vzťahy vo svojej domácnosti. Podobne ako malé deti sa učia nové slová a významy jednoducho tým, že sledujú dianie okolo seba.
Vedci navyše plánujú v budúcnosti testovať aj divoké mačky či iné domestikované zvieratá, napríklad psy alebo kone, aby zistili, či ide o špecifickú schopnosť mačiek alebo širší evolučný jav.
Jedno je však už teraz isté: vaša mačka vás pozorne sleduje – nielen keď otvárate konzervu. A hoci sa tvári, že ju vaše slová nezaujímajú, v skutočnosti vie viac, než by ste čakali.
Nabudúce, keď budete v kuchyni hovoriť meno inej mačky alebo člena rodiny, nezabudnite – tá vaša chlpatá „špiónka“ veľmi dobre vie, koho ste mali na mysli.