Šokujúca pravda o citróne v práčke. Namiesto čistoty vás čakajú drahé opravy

Vodný kameň patrí medzi najväčších nepriateľov každej práčky. Tvrdá voda spôsobuje, že sa na vykurovacom telese a ďalších častiach spotrebiča tvoria usadeniny, ktoré znižujú účinnosť prania, predlžujú cykly a v konečnom dôsledku skracujú životnosť práčky. Nie je preto prekvapením, že sa v domácnostiach objavuje množstvo „zaručených trikov“, ako práčku ochrániť. Jedným z nich je pridávanie citrónovej šťavy priamo do bubna.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o rozumný nápad – citrón je kyslý a kyseliny predsa vodný kameň rozpúšťajú. V skutočnosti však táto rada môže napáchať viac škody než úžitku.
Prečo citrónová šťava nie je vhodná
Citrónová šťava obsahuje kyselinu citrónovú, ktorá síce naozaj dokáže uvoľniť usadeniny vodného kameňa, ale zároveň obsahuje aj cukry a organické látky. Tie môžu v práčke zanechať lepkavý povlak, ktorý sa časom stáva živnou pôdou pre plesne a baktérie. Výsledkom môžu byť nepríjemné zápachy či zanesené hadice.
Ďalším problémom je samotná kyselina. Aj keď je citrón relatívne slabý, pri opakovanom používaní môže postupne oslabovať gumové tesnenia alebo kovové časti. Výrobcovia práčok preto citrónovú šťavu v návodoch nikde neodporúčajú.
Čo použiť namiesto citróna
Ak chcete mať práčku čistú a funkčnú, siahnite radšej po spoľahlivejších a overených metódach:
- Čistá kyselina citrónová (prášok) – dostupná v drogérii, bez cukrov a zvyškov. Raz za niekoľko mesiacov môžete nasypať približne 100–150 g do bubna a pustiť prázdny program na 60 °C. Pomôže odstrániť vodný kameň šetrne a účinne.
- Špeciálne prostriedky od výrobcov – mnohé značky práčok ponúkajú vlastné tablety alebo tekutiny na čistenie. Sú testované práve na ich modeloch, a teda úplne bezpečné.
- Pravidelný servisný cyklus – aspoň raz za 2–3 mesiace pustite prázdnu práčku na vyššiu teplotu (90 °C). Pomôže to vyčistiť bubon aj vnútorné časti od zvyškov pracích prostriedkov.
- Zmäkčovač vody – ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, ide o najlepšie dlhodobé riešenie. Zmäkčená voda nezaťažuje práčku, predlžuje jej životnosť a zároveň prospieva pokožke aj vlasom.
- Soda bikarbóna a ocot – v malom množstve môžu poslúžiť ako ekologická alternatíva. Ocot síce rozpúšťa vodný kameň, no nie je vhodné ho používať často, pretože môže poškodzovať gumové časti.
Ako predĺžiť životnosť práčky
- Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené v návode.
- Nepreťažujte bubon a pravidelne čistite zásuvku na prací prostriedok.
- Po praní nechajte dvierka otvorené, aby mohla práčka vyschnúť a netvorili sa plesne.
- Používajte vhodné množstvo prášku alebo gélu – nadbytok sa usádza a zanáša hadice.
Rada s citrónovou šťavou síce vyzerá ako jednoduché riešenie, ale v skutočnosti môže práčke uškodiť. Ak chcete účinne bojovať proti vodnému kameňu, siahnite po čistej kyseline citrónovej, špeciálnych čistiacich prostriedkoch alebo investujte do zmäkčovača vody. Pravidelná údržba a dodržiavanie odporúčaní výrobcu je vždy bezpečnejšia cesta než experimentovanie s babskými trikmi.