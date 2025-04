Smie sused žiadať, aby ste skrátili svoj strom?

Povinnosť majiteľa pozemku

Podľa všeobecného pravidla je o údržbu stromu povinný sa postarať ten, na koho pozemku sa nachádza kmeň. Ak teda váš strom presahuje k susedovi a spôsobuje mu problémy, ste to vy, kto by mal zjednať nápravu. Keď sa o to dlhodobo nestaráte a ignorujete požiadavky suseda, môže sa stať, že si sused nakoniec nechá nežiaduce konáre odstrániť sám – a to na vlastné náklady či vo vlastnej réžii. Zákon pritom zvyčajne vyžaduje, aby išlo o primeraný a nevyhnutný zásah.