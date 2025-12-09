Slováci pri čistení sklokeramickej dosky často robia rovnakú chybu. A môže ju zničiť v priebehu pár sekúnd

Sklokeramické varné dosky sú obľúbené najmä pre svoj elegantný vzhľad a jednoduchú údržbu. Aby však zostali funkčné a bez poškodení čo najdlhšie, je dôležité poznať základné pravidlá starostlivosti. Pri nesprávnom čistení alebo používaní totiž môže dôjsť k poškodeniu povrchu, ktoré sa už nedá odstrániť.
1. Škrabance patria medzi najčastejšie poškodenia
Povrch sklokeramickej dosky tvorí odolné keramické sklo, no napriek tomu je citlivý na mechanické poškriabanie.
Medzi najčastejšie príčiny patria:
- drôtenky a abrazívne hubky
- čistiace prášky s drsnými časticami
- kovové predmety, ktoré po doske nechtiac posunieme
- riady s poškodeným alebo znečisteným dnom
Škrabance sú prevažne estetický problém — neovplyvnia funkčnosť, ale sú trvalé a nedajú sa vyleštiť. Preto je ich prevencia zásadná.
2. Nerovné alebo špinavé dno riadu môže poškodiť povrch
Výrobcovia varných dosiek upozorňujú, že hrnce a panvice s:
- pripálenými zvyškami na dne
- hrubým povrchom
- poškodeným dnom
môžu pri posúvaní vytvoriť ryhy. Preto je dôležité dno riadu pravidelne čistiť a riady nešúchať po povrchu.
3. Pripálený cukor je jednou z látok, ktoré treba odstrániť okamžite
Cukor alebo sladké tekutiny (napríklad džemy, sirupy či omáčky) sú pri kontakte s horúcou doskou rizikové.
Počas varenia sa môžu:
- rýchlo roztaviť
- prilepiť k povrchu
- po vychladnutí stvrdnúť na veľmi tvrdú hmotu
Takéto pripáleniny síce nemusia poškodiť samotnú dosku, no ich odstraňovanie môže viesť k dodatočným škrabancom, ak sa nepoužije správna technika.
Najbezpečnejší postup:
Po vypnutí platne odstrániť cukor čo najskôr špeciálnou škrabkou určeno u na sklokeramické dosky — ešte kým je povrch teplý, nie horúci.
4. Plast na horúcej doske sa môže roztaviť
Ak sa plastová miska, odmerka či obal nechtiac položí na horúcu varnú plochu, roztaví sa.
Problém nie je plast sám o sebe, ale jeho odstraňovanie — nesprávne techniky (napr. drsné hubky) môžu následne spôsobiť škrabance.
Opäť platí pravidlo:
- odstrániť škrabkou čo najskôr
- nepoužívať abrazívne pomôcky
5. Čistiace prostriedky treba používať až po vychladnutí dosky
Rovnako ako výrobca upozorňuje:
- na horúcu dosku nikdy neaplikujte studenú vodu ani tekuté čistiace prostriedky
- môže dôjsť k prudkej teplotnej zmene (tepelnému šoku) a následnému popraskaniu skla
Preto sa bežné čistenie robí iba na úplne vychladnutom povrchu.
6. Zabudnite na abrazíva – použite vhodné čističe
Pre sklokeramické dosky sú určené:
- jemné čistiace krémy a mlieka
- mäkké mikrovláknové handričky
- originálne škrabky so žiletkou
Táto kombinácia je najbezpečnejšia a zároveň účinná.
Špeciálne škrabky treba používať v správnom uhle a so stále ostrou žiletkou. Tupá žiletka môže poškriabať povrch rovnako ako nevhodná hubka.
7. Drobné poškodenia neovplyvnia funkčnosť, ale zhoršia vzhľad
Je pravda, že:
- škrabance, odreniny či stvrdnuté pripáleniny neznamenajú, že je doska technicky zničená
- vo väčšine prípadov ide len o estetické nedostatky
Napriek tomu môžu znepríjemniť používanie a zhoršiť hygienu pri dlhodobom zanedbávaní.
8. Pri správnej starostlivosti vydrží sklokeramická doska mnoho rokov
Starostlivosť v skutočnosti nie je komplikovaná. Stačí dodržiavať tieto zásady:
- nepoužívať abrazívne pomôcky
- dávať pozor na poškodené dno riadov
- okamžite odstraňovať cukor a plast
- čistiť iba po vychladnutí
- používať vhodné čističe a škrabku
Ak tieto pravidlá dodržíte, varná doska si zachová čistý vzhľad aj funkčnosť dlhé roky.