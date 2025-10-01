Slováci a dovolenky. Tretina si ich nemôže dovoliť, časť siaha aj po pôžičkách

Na sociálnych sieťach to vyzerá, akoby Slováci trávili leto v luxusných rezortoch pri mori či na exotických plážach. Fotky sú plné úsmevov a pohody, no skutočnosť je často odlišná. Mnohí ľudia priznávajú, že dovolenku si nemôžu finančne dovoliť, a niektorí sa kvôli nej dokonca zadlžujú.
Každý tretí Slovák zostáva doma
Podľa domácich prieskumov si až tretina Slovákov nemôže dovoliť týždennú dovolenku mimo domova. V porovnaní s priemerom Európskej únie ide o horší výsledok, čo svedčí o tom, že pre mnohé domácnosti je cestovanie skôr luxusom než samozrejmosťou.
Slováci, ktorí sa predsa len rozhodnú vycestovať, míňajú čoraz viac. Na domáce pobyty minuli v priemere 202 eur, zatiaľ čo pri zahraničných dovolenkách to bolo až 624 eur. Výdavky tak medziročne stúpli o viac ako pätinu.
Pôžička ako cesta k oddychu
Hoci väčšina Slovákov financuje dovolenku z úspor alebo z aktuálneho príjmu, nájdu sa aj takí, ktorí siahajú po úveroch. Podľa prieskumu 11,3 % ľudí s dlhmi po splatnosti priznalo, že si požičali špeciálne na dovolenku. Najčastejšie ide o mladých, mužov a ľudí so strednými príjmami.
Zaujímavé je, že podľa prieskumu 5 % Slovákov plánuje požičať si na dovolenku v budúcom roku, zvyšok uprednostňuje sporenie alebo financovanie z výplaty.
Sociálny tlak a prikrášľovanie reality
K dovolenke sa dnes nepristupuje iba ako k oddychu. Pre mnohých sa stala symbolom spoločenského postavenia. Fotky z luxusných destinácií vedia vyvolať dojem, že život iných je plný cestovania a zážitkov. Aj preto niektorí Slováci priznávajú, že svoje dovolenky na sociálnych sieťach prikrášľujú – či už ide o dĺžku pobytu, kvalitu ubytovania alebo samotnú destináciu.
Psychológovia upozorňujú, že tlak spoločenských očakávaní môže viesť k zbytočnému zadlžovaniu či k preháňaniu reality. Pre mnohých je totiž jednoduchšie tváriť sa, že si dovolenku môžu dovoliť, než priznať finančné obmedzenia.
Riziká zadlžovania
Krátkodobá radosť z dovolenky môže mať dlhodobé následky. Splátky úverov zasahujú do rozpočtu často celé mesiace po návrate. V kombinácii so septembrovými výdavkami na školu a pravidelnými platbami za bývanie či energie môžu spôsobiť vážne finančné problémy.
Finanční analytici preto radia plánovať vopred – vytvoriť si „dovolenkový fond“, odkladať si menšie sumy počas roka a vyhýbať sa impulzívnym rozhodnutiam.
Nie je hanbou priznať, že na drahú dovolenku jednoducho nie sú peniaze. Riešením môže byť kratší pobyt, dovolenka na Slovensku alebo výlety počas roka namiesto jednej veľkej cesty. Dôležité je užiť si oddych bez toho, aby sme si naň museli požičiavať.