Sezóna mladých zemiakov je tu! Vychutnávajte si ich každý deň, pokojne aj so šupkou. Chutia fantasticky

Zemiaky patria na Slovensku k základným a najobľúbenejším surovinám, bez ktorých si mnohí z nás nevedia predstaviť svoju kuchyňu. V tomto období však máme jedinečnú možnosť pochutnať si na raných zemiakoch, ktoré sú k dispozícii len krátku chvíľu. Práve teraz sú na vrchole svojej chuti a čerstvosti, takže je ideálny čas, aby ste si ich dopriali čo najčastejšie.

V čom sú rané zemiaky výnimočné?

Mladé zemiaky, nazývané aj rané, dozrievajú na jar už za neuveriteľných 60 až 70 dní od vysadenia. Vďaka tejto krátkej vegetačnej dobe patria k prvým čerstvým plodinám, ktoré si môžete kúpiť priamo od slovenských pestovateľov. Navyše, keďže dozrievajú tak rýchlo, nepotrebujú takmer žiadne chemické ošetrenie, čo z nich robí aj zdravšiu alternatívu oproti skladovaným alebo dovážaným zemiakom.

Je potrebné rozlišovať tieto jarné lokálne zemiaky od „nových zemiakov“, ktoré k nám prichádzajú už počas zimy zo vzdialených krajín a majú často úplne odlišné chuťové aj nutričné vlastnosti.

Ako spoznáte pravé slovenské rané zemiaky?

Typickým znakom našich domácich raných zemiakov je jemná, tenká a ľahko trhajúca sa šupka. Ak by ste ich varili klasicky v šupke, môže byť ich lúpanie náročnejšie. Preto je skvelým riešením pripraviť ich aj s jemnou šupkou, ktorú stačí dobre umyť a očistiť kefkou. Šupka obsahuje množstvo vitamínov, minerálov a vlákniny, je ľahko stráviteľná a navyše im dodáva príjemnú orieškovú príchuť.

Ako rané zemiaky správne pripraviť?

Rané zemiaky majú jemnú chuť, ktorú najlepšie zvýrazní jednoduchá príprava. Ideálnym spôsobom je ich krátke varenie – zvyčajne postačí 10 až 20 minút v osolenej vode. Po uvarení ich stačí jemne posoliť, pridať kúsok čerstvého masla, alebo ich podávať s kyslou smotanou, tvarohom, fetou či strúhaným balkánskym syrom. Kombinácia týchto jednoduchých ingrediencií premení obyčajný pokrm na skutočný gastronomický zážitok.

Tip navyše: Vodu z varených zemiakov určite nevylievajte, môžete ju použiť ako základ výbornej zeleninovej polievky alebo vývaru – bola by škoda prísť o jej chuť a nutričné látky!

Rané zemiaky skladujte opatrne!

Tieto jarné zemiaky obsahujú viac vody a menej škrobu ako klasické skladované odrody, preto sú citlivejšie na skladovanie. Najlepšie urobíte, keď ich umiestnite do chladného, tmavého a suchého priestoru, kde ich rozložíte vedľa seba. Nenechávajte ich na jednej kope, pretože kvôli zvýšenej vlhkosti by sa mohli rýchlo pokaziť.

Ak si všimnete, že zemiaky začínajú zelenať, okamžite ich vyhoďte. Zelená farba signalizuje prítomnosť alkaloidu solanínu, ktorý je zdraviu škodlivý. Rané zemiaky by ste mali spotrebovať najneskôr do týždňa, ideálne však čím skôr po zakúpení.

Nutričná hodnota raných zemiakov

Rané zemiaky sú bohatým zdrojom vitamínov C a skupiny B, obsahujú tiež draslík, bielkoviny a cennú vlákninu. Sú ľahké na trávenie a vďaka vyššiemu obsahu vody sú skvelou voľbou najmä počas teplejších dní. Najvhodnejšie spôsoby ich prípravy sú jednoduché varenie alebo pečenie. Vyhnite sa ich vyprážaniu, pretože kvôli vyššej vlhkosti by neboli dostatočne chrumkavé a mohli by nasiaknuť príliš veľa oleja.

Rané zemiaky sa nehodia ani na prípravu hranolčekov, knedlíkov či zemiakovej kaše – tieto pokrmy lepšie pripravíte z odrôd s vyšším obsahom škrobu.

Dokonalé kombinácie, ktoré by ste mali skúsiť práve teraz!

Aktuálne obdobie prináša ešte jednu lahôdku – chřest (špargľu). Tá sa s mladými zemiakmi chuťovo dokonale dopĺňa. Ak si chcete dopriať výnimočné jedlo, pripravte si varenú špargľu s ranými zemiakmi, uvareným vajíčkom a jemným tvarohom dochuteným olivovým olejom, pažitkou a čerstvým kôprom. Táto kombinácia vám pripomenie luxusné chute priamo zo špičkových reštaurácií.

Výborné sú aj rané zemiaky jednoducho uvarené v šupke, poliate čerstvým maslom, posypané strúhaným tvrdým tvarohom alebo slanším typom syra – pochúťka jednoduchá, zdravá a plná letnej sviežosti.