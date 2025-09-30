September a október pri mori? Tu je 6 miest, kde Nemci trávia dovolenku a ušetria stovky eur

Jesenná dovolenka má svoje čaro, ktoré si každoročne obľubuje čoraz viac cestovateľov. Zatiaľ čo v letných mesiacoch bývajú prímorské letoviská preplnené turistami, na jeseň atmosféra citeľne mení tempo. Pláže sú voľnejšie, more si udržuje príjemnú teplotu a hotely aj cestovné kancelárie ponúkajú výhodnejšie ceny. Niet divu, že práve september a október sú pre mnohých Nemcov obľúbeným časom na oddych pri mori – a možno sa nimi môžete inšpirovať aj vy.
Prečo si Nemci volia dovolenku na jeseň?
Nemeckí turisti patria medzi najvášnivejších cestovateľov v Európe. Ich dovolenky sa neobmedzujú iba na letné prázdniny. September a október im ponúkajú množstvo výhod – od pokojnejšej atmosféry v destináciách, cez väčší výber hotelov, až po priaznivejšie ceny. Navyše, v týchto mesiacoch sú teploty stále vysoké a more, ktoré sa cez leto dostatočne prehreje, ponúka ideálne podmienky na kúpanie.
Cestovanie po hlavnej sezóne prináša aj ďalšie benefity – reštaurácie či miestne atrakcie sú lacnejšie, ulice nie sú preplnené a večerné prechádzky sú oveľa príjemnejšie. Pre mnohých je tak jesenná dovolenka kombináciou komfortu a výhod, ktoré leto ponúknuť nevie.
Egypt: slnečný raj bez úmorného horúčavy
Egypt je už roky jednou z najobľúbenejších destinácií Nemcov. Dôvod je jasný – Rudé more patrí medzi najlepšie lokality na potápanie a šnorchlovanie na svete a zároveň ponúka stabilne teplé počasie počas celého roka.
V lete tu teploty často presahujú 40 °C, preto je práve september a október ideálnym obdobím na dovolenku. Voda má v tomto čase približne 27 °C, takže kúpanie je stále viac než príjemné. Hotely a rezorty sú lacnejšie než počas hlavných prázdnin a nemeckí turisti si často vyberajú Hurghadu alebo Marsa Alam, kde sa pravidelne vracajú.
Grécko: pokojnejšie ostrovy a more stále teplé
Ďalšou stálicou medzi destináciami je Grécko. Ostrovy ako Kréta, Rhodos či Zakynthos patria medzi najnavštevovanejšie miesta nemeckých dovolenkárov. Kým v júli a auguste bývajú pláže plné a taverne praskajú vo švíkoch, september prináša úplne inú atmosféru.
V septembri má more okolo 26 °C a v októbri sa drží na príjemných 23 °C. Turisti si pochvaľujú nielen počasie, ale aj kvalitné letecké spojenia a široký výber ubytovania – od rodinných penziónov až po luxusné rezorty. Jesenné Grécko je jednoducho pokojnejšie, dostupnejšie a stále dostatočne letné.
Turecko: all inclusive za výhodné ceny
Ak by ste sa v nemeckej cestovnej kancelárii spýtali na odporúčanie pre jesennú dovolenku, veľmi často by ste počuli jedno meno – Turecko.
Turecká riviéra, najmä okolie Antalye, je obľúbená vďaka dlhým pieskovým plážam, pohostinnosti domácich a lacným all inclusive balíčkom, ktoré patria k najvýhodnejším v Stredomorí. V septembri sa more drží na teplote približne 27 °C a denné teploty pripomínajú vrchol leta.
Okrem pláží si Nemci obľúbili aj výlety do prírody a za históriou – napríklad na Lýkijskú cestu či do starovekých miest Side a Perge.
Cyprus: leto pokračuje až do októbra
Cyprus je destinácia, kde sa leto nekončí s koncom augusta. Aj v októbri si turisti užívajú teploty vzduchu okolo 28 °C a more vyhriate na 25 °C.
Severná časť ostrova láka návštevníkov pokojom a plážami bez davov, zatiaľ čo južná ponúka rušnejšiu atmosféru a zároveň nádherné vinárske dedinky v pohorí Troodos. Pre milovníkov histórie je Cyprus hotovým pokladom – mesto Pafos je dokonca zapísané na zozname UNESCO a výlety k antickým ruinám a mozaikám patria k najväčším zážitkom.
Tunisko a Djerba: exotika na dosah
Severná Afrika má pre Nemcov špeciálne čaro. Ostrov Djerba v Tunisku patrí k ich dlhodobo obľúbeným destináciám. Tri hodiny letu zo strednej Európy a cestovateľ sa ocitne na piesočnatých plážach, kde slnko svieti viac než 300 dní v roku.
V septembri tu panujú teploty okolo 30 °C a more dosahuje 27 °C. Djerba je ideálnym kompromisom pre tých, ktorí chcú exotiku, ale nechcú tráviť dlhé hodiny v lietadle.
Taliansko: juh si drží letný ráz
Ani Taliansko nesmie chýbať na cestovateľskej mape Nemcov. Zatiaľ čo severné pobrežie sa na jeseň rýchlejšie ochladzuje, juh Talianska si zachováva letný charakter.
Kalábria, Sicília či Apúlia ponúkajú v septembri more s teplotou cez 25 °C a k tomu autentickú taliansku kuchyňu. Veľkým plusom je aj fakt, že mnoho Nemcov cestuje do Talianska autom, takže dovolenka je flexibilnejšia.
Okrem mora je september v Taliansku spojený s vinobraním a miestnymi slávnosťami, ktoré dodávajú dovolenke nezameniteľnú atmosféru.
Nemci ukazujú, že dovolenka nemusí byť len o horúcich letných mesiacoch. September a október ponúkajú množstvo výhod – od nižších cien, cez menšie davy, až po more, ktoré je stále príjemne teplé. Či už vás láka Egypt, Grécko, Turecko, Cyprus, Tunisko alebo juh Talianska, všetky tieto destinácie dokazujú, že jeseň je ideálnym časom na cestovanie.