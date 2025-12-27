Rýchly a jednoduchý recept na mrkvovú šťavu so zázvorom, ktorá posilní imunitu

Sychravé a chladné dni na jeseň a v zime so sebou prinášajú zvýšené riziko rôznych infekcií, najmä dýchacích ciest. Ak si chcete posilniť celkovú odolnosť organizmu, dopriať telu dôležité vitamíny a minerály a zároveň si pochutnať, skúste si pripraviť mrkvovú šťavu so zázvorom a jablkom. Ide o jednoduchý nápoj, ktorý doplní do tela viacero prospešných látok a skvelo osvieži.
Videorecept
Videonávod na mrkvovú šťavu so zázvorom je dostupný na YouTube kanáli Racquel’s Caribbean Cuisine:
Mrkva, zázvor a jablko: Trojica plná prospešných látok
Na prípravu tejto šťavy potrebujete len tri bežné suroviny. Každá z nich má svoje vlastné výživové benefity:
- Mrkva je bohatá na beta-karotén, ktorý sa v tele mení na vitamín A. Ten je dôležitý pre zdravie očí, pokožky a správnu funkciu imunitného systému. Mrkva zároveň obsahuje aj vlákninu a menšie množstvo vitamínu K a draslíka.
- Zázvor obsahuje účinné látky nazývané gingeroly, ktoré majú antioxidantové a protizápalové vlastnosti. Hoci zázvor nie je „liekom“ na nachladnutie, jeho pravidelná konzumácia môže pomôcť telu lepšie zvládať zápalové procesy a podporiť trávenie.
- Jablko dodáva nápoju prirodzenú sladkosť a obsahuje vitamín C, K a tiež rozpustnú vlákninu (pektín). Hoci pri odšťavovaní sa väčšina vlákniny stráca, vitamíny ostávajú zachované, ak šťavu vypijete čerstvú.
Táto kombinácia neprináša zázračné vyliečenie, ale je skvelým doplnkom pestrého jedálnička, ktorý môže podporiť celkové zdravie a vitalitu v náročnejších obdobiach.
Ingrediencie (na 1 pohár šťavy):
- 2 stredne veľké jablká
- 5 menších mrkiev
- Kúsok čerstvého zázvoru (približne 2–3 cm)
Postup prípravy:
- Jablká dobre umyte, ošúpte (ak chcete) a zbavte jadierok.
- Mrkvu aj zázvor ošúpte a nakrájajte na menšie kúsky.
- Všetky suroviny vložte do výkonného mixéra alebo odšťavovača.
- Ak použijete mixér, môžete šťavu následne precediť cez sitko alebo plátno.
- Nápoj pite čo najskôr po príprave, aby si zachoval čo najviac vitamínov a čerstvosti.
Praktický tip:
Tento nápoj si môžete pripraviť raz denne – ideálne ráno k raňajkám alebo ako zdravý doplnok medzi jedlami. Vďaka obsahu prirodzene sa vyskytujúcich antioxidantov, vitamínov a fytonutrientov je to rozumná voľba, ako podporiť svoje zdravie – nie však náhrada liekov ani prevencia pred infekciami na 100 %.
Mrkvová šťava so zázvorom a jablkom je výživný nápoj, ktorý môže doplniť váš jedálniček o dôležité vitamíny, antioxidanty a rastlinné látky. Hoci nejde o liek, môže byť súčasťou zdravého životného štýlu, ktorý pomáha telu lepšie zvládať sezónne výzvy. Najlepšie účinky dosiahnete, ak tento nápoj spojíte s vyváženou stravou, dostatkom pohybu, spánku a hydratácie.