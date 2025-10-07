Rozlúčime sa s toaletným papierom? Takto si japonské toalety získavajú svet

Predstava toalety bez toaletného papiera sa mnohým zdá nepredstaviteľná. Napriek tomu čoraz viac ľudí po celom svete začína uvažovať o ekologickejších a zdravších alternatívach. Jednou z nich je inteligentná toaleta z Japonska, ktorá čistí vodou namiesto papiera.
Toaletný papier – pohodlie s ekologickou cenou
Toaletný papier, ako ho poznáme dnes, sa začal vo veľkom vyrábať v 19. storočí, no prvé zmienky o jeho používaní pochádzajú z Číny ešte zo 14. storočia. Dnes sa používa na celom svete – no jeho výroba má značný vplyv na životné prostredie.
Podľa údajov americkej environmentálnej organizácie NRDC (Natural Resources Defense Council) sa pri výrobe toaletného papiera spotrebúvajú tisíce litrov vody a značné množstvo dreva. Na jednu tonu buničiny sú potrebné približne 2 tony dreva, čo zodpovedá jednému väčšiemu stromu.
Ďalším problémom je aj bielenie papiera, pri ktorom sa používajú chemické látky na báze chlóru. Tie môžu znečisťovať vodné toky a poškodzovať vodné ekosystémy. Ak k tomu pripočítame aj energetickú náročnosť výroby a obalové materiály, stáva sa z toaletného papiera produkt, ktorý má prekvapivo vysokú uhlíkovú stopu.
Voda ako ekologickejšia alternatíva
V mnohých častiach sveta, najmä v Ázii, sa namiesto toaletného papiera používa voda – či už prostredníctvom klasického bidetu, alebo modernejšieho riešenia, ktoré ponúkajú japonské „smart“ toalety.
Tento spôsob je nielen ekologickejší, ale aj hygienickejší a šetrnejší k pokožke. Podľa odborníkov z Cleveland Clinic voda odstraňuje nečistoty efektívnejšie ako papier, pričom zároveň znižuje riziko podráždenia a infekcií, najmä u ľudí s hemoroidmi alebo citlivou pokožkou.
Japonský Washlet – toaleta, ktorá myslí za vás
V Japonsku sú takéto toalety štandardom už celé desaťročia. Modely známe pod názvom Washlet alebo elektronický bidet kombinujú klasickú toaletu s vodnými tryskami, ktoré po použití automaticky očistia intímne partie.
Používateľ si môže nastaviť teplotu a tlak vody, a pri drahších modeloch aj vysušenie teplým vzduchom. Niektoré toalety majú vyhrievané sedadlo, nočné osvetlenie, automatické splachovanie či dokonca detekciu prítomnosti osoby.
Podľa japonskej spoločnosti TOTO Ltd., ktorá je lídrom v tejto oblasti, používanie Washletu môže znížiť spotrebu toaletného papiera až o 75 %.
Hygiena a zdravie na prvom mieste
Lekári potvrdzujú, že jemné umývanie vodou je z hľadiska hygieny aj zdravia výhodnejšie.
Papier často nedokáže odstrániť všetky zvyšky nečistôt a môže podráždiť pokožku, najmä ak ide o bielený alebo parfumovaný papier.
Naopak, voda zanecháva pokožku čistú a sviežu bez potreby trenia. Podľa lekárskych štúdií tiež znižuje výskyt močových infekcií u žien a zápalov v análnej oblasti u ľudí, ktorí trpia hemoroidmi.
Samozrejme, hygiena samotného zariadenia je kľúčová – moderné modely preto používajú samočistiace trysky a antibakteriálne povrchy, ktoré minimalizujú riziko kontaminácie.
Koľko stojí japonský komfort
Možno sa zdá, že ide o luxus, no ceny moderných bidetov sú už dnes dostupnejšie.
- Jednoduché bidetové nadstavce na existujúce toalety sa dajú kúpiť od 30 do 100 eur.
- Pokročilé elektronické modely s funkciou ohrevu vody, sušenia a vyhrievaného sedadla stoja od 400 do 2 000 eur, v závislosti od značky a výbavy.
Ich inštalácia je jednoduchá – väčšinou stačí pripojenie na vodovod a elektrickú zásuvku.
Budúcnosť bez toaletného papiera?
Aj keď úplné nahradenie toaletného papiera zatiaľ nie je bežné, trend je jasný: vodná hygiena sa stáva globálnym štandardom.
Európske domácnosti si na elektronické bidety zvykajú pomaly, no rastúci dôraz na udržateľnosť a osobné zdravie naznačuje, že do budúcnosti by sa aj u nás mohli stať bežnou súčasťou kúpeľní.
Japonsko tak opäť ukazuje, že aj každodenná rutina, ako je návšteva toalety, sa dá robiť čistejšie, ekologickejšie a pohodlnejšie.
Toaletný papier zatiaľ z našich domácností úplne nezmizne, no jeho éra ako jedinej možnosti hygieny sa pomaly končí. Budúcnosť patrí vode – čistejšej, zdravšej a šetrnejšej voči prírode.