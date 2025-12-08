Raw vianočné koláče sú prekvapivo zdravé a hotové za pár minút. Marhuľové kolieska zvládnete z troch surovín

Ak máte chuť obohatiť tohtoročné sviatky aj o zdravšiu sladkosť, raw vianočné koláče môžu byť veľmi príjemnou zmenou. Ich najväčšou výhodou je, že sa pripravujú rýchlo, bez pečenia a zo surovín, ktoré bežne nájdete doma. V tomto prípade ide len o tri ingrediencie, a napriek tomu vznikne chutný a voňavý dezert. Cesto je pritom tvárne – môžete z neho vykrajovať rôzne tvary alebo si pripraviť jednoduché „rozpučené guličky“.
Ako sa pracuje s raw cestom?
Raw cesto sa správa inak ako klasické maslové alebo linecké. Základ tvorí kombinácia sušeného ovocia a orechov, takže sa nedá podsypať múkou ani vyvaľkať úplne natenko. To však neznamená, že je s ním ťažká robota – len je potrebné zvoliť iný postup.
Veľmi dobre funguje jednoduchá technika: v dlaniach vytvarujte malú guličku, položte ju na papier na pečenie a jemne stlačte vidličkou. Vrch môžete posypať semienkami, kokosom či sekanými orechmi. Výsledok vyzerá efektne a príprava trvá doslova sekundy.
Čo budete potrebovať?
- 250 g sušených marhúľ
- 100 g kešu orechov
- nastrúhaná citrónová kôra podľa chuti (ak ju nemáte radi, pokojne ju vynechajte)
Postup prípravy
Sušené marhule a kešu vložte do mixéra a rozmixujte na kompaktnú hmotu. Ak máte radi výraznejšie chute, môžete pridať štipku korenia – napríklad škorice či vanilky. Hotové cesto je mäkké, lepivé a ľahko sa s ním pracuje.
Z pripraveného základu môžete:
- tvarovať malé guličky
- rozpučiť ich vidličkou na ploché kolieska
- alebo cesto rozvaľkať rukami na placku a vykrajovať formičkami
Všetko závisí len od vašej nálady a času.
Namočiť orechy, alebo nie?
Možno vám napadla rovnaká otázka ako mnohým iným – treba orechy pred mixovaním namáčať? V tomto recepte to nie je nevyhnutné. Vo všeobecnosti sa to pri raw dezertoch odporúča, pretože orechy sú po namočení mäkšie a stráviteľnejšie.
Z praxe však platí, že ak do cesta pridáte príliš veľa vody, sušené ovocie má väčšiu tendenciu rýchlejšie kvasiť. Preto je pri takýchto jednoduchých receptoch bezpečnejšie orechy nemáčať, najmä ak plánujete koláčiky skladovať dlhšie.