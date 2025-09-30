Preto vám zemiaky rýchlo klíčia a hnijú. Odborníci prezradili, čo robíte zle

Zemiaky patria medzi základné potraviny slovenskej kuchyne a mnohí si ich na jeseň uskladňujú na celú zimu. Aby si však zachovali svoju chuť, výživovú hodnotu a neskazili sa predčasne, je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel správneho skladovania.
Zemiaky ako zdroj živín
Aj keď ich často berieme ako samozrejmosť, zemiaky sú bohatým zdrojom živín. Obsahujú vlákninu, draslík, horčík, vitamín C, vitamín B6 a ďalšie prospešné látky. Práve preto si zaslúžia miesto v našom jedálničku.
Nesprávne skladovanie ich však môže nielen znehodnotiť, ale dokonca aj ohroziť zdravie. V zelených častiach hľúz sa totiž hromadí solanín – toxická látka, ktorá vzniká pri klíčení a pôsobení svetla.
Glykemický index zemiakov: prečo by ste ich mali schladiť a ohriať
Aké odrody vydržia najdlhšie
Na dlhodobé uskladnenie sú vhodné predovšetkým poloneskoré a neskoré odrody zemiakov. Skoré zemiaky majú tenkú šupku a rýchlo strácajú vodu, preto sú určené na rýchlu spotrebu.
Na skladovanie vyberajte len zdravé hľuzy bez známok hniloby či mechanického poškodenia. Jeden pokazený kus môže znehodnotiť celú zásobu.
Pri zbere sa odporúča používať rycie vidly, ktoré menej poškodzujú hľuzy než klasický rýľ. Zemiaky je ideálne zbierať počas suchého počasia, pretože vlhké alebo zablatené hľuzy sa horšie skladujú. Ak ich musíte umyť, pred uskladnením ich nechajte úplne vysušiť.
Prečo je dôležité nechať zemiaky „vydýchať“
Pred samotným uskladnením by mali zemiaky odpočívať dva až tri týždne na suchom, tmavom a vzdušnom mieste pri teplote okolo 14–16 °C. V tejto fáze tzv. „vydýchania“ sa šupka spevní, malé povrchové poranenia sa zahoja a hľuzy sa pripravia na dlhodobé skladovanie.
Ideálne podmienky skladovania
Aby zemiaky vydržali do jari, treba dodržať tri základné pravidlá:
- Tma – zemiaky nesmú byť vystavené svetlu, pretože začnú klíčiť a zelenať.
- Chlad – ideálna teplota je 5 – 7 °C. Pri vyšších teplotách rýchlejšie klíčia, pri mraze menia chuť a sladnú.
- Primeraná vlhkosť – optimálna je 85 – 90 %. Príliš suchý vzduch spôsobuje vädnutie, príliš vlhký podporuje plesne a hnilobu.
Kde zemiaky uskladniť
Najlepšie je skladovať ich v pivnici alebo v chladnej a dobre vetranej miestnosti. Vhodné sú aj chladné garáže či sklady.
Na krátku dobu je možné použiť aj balkón, avšak len vtedy, ak nehrozia mrazy. Nevhodné je skladovanie v komore alebo špajzi, kde je teplejšie a zemiaky vydržia len niekoľko týždňov.
Pozor aj na uloženie v blízkosti jabĺk – tie uvoľňujú etylén, ktorý zrýchľuje klíčenie.
V čom zemiaky skladovať
Najlepšie sú priedušné obaly, ktoré zabezpečia cirkuláciu vzduchu. Osvedčili sa najmä:
- sieťované vrecia
- plastové alebo drevené prepravky s otvormi, ktoré umožňujú kontrolu stavu hľúz
Zemiaky nikdy neskladujte v igelitových taškách – vlhkosť sa v nich zadržiava a rýchlo vedie k hnilobe.
Zásoby je vhodné pravidelne kontrolovať. Ak spozorujete naklíčené alebo nahnilé kúsky, odstráňte ich, aby sa nešírili ďalej. Správne uskladnené zemiaky vám môžu vydržať až do jari, pričom si zachovajú svoju chuť aj nutričnú hodnotu.