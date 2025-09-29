Prekvapivá pravda o šuplíku v chladničke. Preto vám zelenina vädne a mäso sa kazí

Keď sa povie „šuplík v chladničke“, väčšina ľudí si okamžite predstaví miesto, kam patria mrkva, šalát či ovocie. Pravdou však je, že táto zásuvka nemusí byť určená iba na zeleninu. V mnohých prípadoch ide o priestor, ktorý je vhodnejší na skladovanie mäsa alebo rýb. A správne používanie tejto časti chladničky môže výrazne predĺžiť čerstvosť potravín.
Prečo nie je každá zásuvka rovnaká
Väčšina moderných chladničiek má dve zásuvky, pričom každá funguje inak.
- Zásuvka s vyššou vlhkosťou: je ideálna na listovú zeleninu a bylinky, ktoré rýchlo vädnú. Uzavretý priestor bráni ich osychaniu a pomáha udržať ich svieži vzhľad.
- Zásuvka s nižšou vlhkosťou: býva vybavená ventilačným otvorom, ktorý umožňuje odvod etylénu – plynu, čo urýchľuje dozrievanie. Preto je vhodná najmä na ovocie, ako sú jablká, broskyne či melóny. Ak by ste ich dali do príliš uzavretého priestoru, urýchlili by prezrievanie a mohli by dokonca pokaziť aj iné potraviny.
Čo ak vaša chladnička nemá reguláciu vlhkosti?
Staršie alebo jednoduchšie modely chladničiek zvyčajne disponujú len jednou univerzálnou zásuvkou bez možnosti nastavenia vlhkosti. A práve tu prichádza prekvapenie – takýto priestor je často najvhodnejší na uloženie mäsa, hydiny alebo rýb. Prečo? Zásuvka sa nachádza v spodnej časti chladničky, kde je teplota najnižšia, a tým sa prirodzene spomaľuje množeniu baktérií. Mäso či ryby si tak udržia čerstvosť dlhšie ako v inej časti chladničky.
Ďalšou výhodou je, že zásuvka býva uzavretá, čo minimalizuje šírenie pachov. Ak ju teda nepoužívate na zeleninu, môžete ju pokojne využiť ako hygienický box na syrové potraviny. Pozor však na miešanie – nikdy neskladujte mäso spolu s ovocím alebo zeleninou, pretože by hrozila krížová kontaminácia.
Ako si vybrať, čo do zásuvky patrí
Ak máte v chladničke len jednu zásuvku, mali by ste si vybrať podľa toho, čo skladujete častejšie. Pokiaľ doma spotrebujete veľa ovocia a zeleniny, prispôsobte zásuvku im. Ak však kupujete mäso alebo ryby pravidelne, omnoho praktickejšie je venovať zásuvku práve týmto potravinám.
Pri skladovaní treba myslieť aj na to, že niektoré druhy ovocia (napríklad jablká) uvoľňujú veľké množstvo etylénu, ktorý môže rýchlo znehodnotiť citlivú zeleninu. Preto je lepšie tieto potraviny oddeľovať a nechať zásuvku len jednému druhu jedla.
Hygiena na prvom mieste
Prázdna zásuvka sa dá využiť aj ako bezpečné miesto na suroviny, ktoré si vyžadujú prísnejšiu hygienu – napríklad na morské plody. Takto máte istotu, že neprídu do kontaktu s inými potravinami, ktoré by mohli kontaminovať.
Dôležité je zásuvku pravidelne čistiť. Zvyšky tekutín či štiav z mäsa sa môžu stať zdrojom baktérií a nepríjemného zápachu. Krátke opláchnutie nestačí – občas je vhodné zásuvku vybrať, umyť v teplej vode s jemným saponátom a dôkladne vysušiť.
Zásuvka v chladničke je často podceňovaná, no pritom môže výrazne pomôcť k lepšej organizácii a predĺženiu trvanlivosti potravín. Stačí vedieť, aký typ zásuvky vaša chladnička má, a prispôsobiť jej využitie. Či už do nej uložíte bylinky, šťavnaté ovocie alebo mäso určené na víkendový steak, potraviny vám poďakujú dlhšou sviežosťou a lepšou chuťou.