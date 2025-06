Prehrieva sa vám podkrovie? Farba strešnej krytiny za to vo väčšine prípadov nemôže. Ako to teda je?

Bývanie v podkroví sa v posledných rokoch stáva stále populárnejšou voľbou. Okrem romantického nádychu a jedinečnej atmosféry však toto riešenie prináša aj niekoľko špecifických problémov. Jedným z nich je prehriatie priestorov počas horúcich letných dní, kedy sa obyvatelia často sťažujú na výrazný pokles komfortu.

Často sa automaticky predpokladá, že problém tkvie vo farbe použitej strešnej krytiny, najmä ak ide o tmavé odtiene. Pravdou však je, že kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim vnútornú teplotu nie je samotná farba strešnej krytiny, ale správna konštrukcia strechy, jej izolácia a odvetranie.

Ako ovplyvňuje strecha vnútornú klímu v podkroví?

Správne navrhnutá strešná konštrukcia dokáže výrazne obmedziť prehrievanie podkrovných priestorov v lete a zároveň zabrániť nadmerným únikom tepla v zime. Ideálne riešenie teda musí byť komplexné a zahŕňa viacero dôležitých prvkov:

Tepelná izolácia – tvorí najdôležitejšiu bariéru medzi rozpálenou strešnou krytinou a obytnými priestormi. Pod šikmé strechy sa obvykle používajú minerálne vlny, polyuretánové panely (PIR), prípadne kombinácie viacerých materiálov v rôznych vrstvách. Podstatná však nie je len samotná izolácia, ale aj jej dostatočná hrúbka, správne umiestnenie, dôkladné utesnenie a presnosť pri montáži.

Tmavá krytina a prehrievanie podkrovia – pravda alebo mýtus?

Jedným z najčastejších mýtov, ktoré kolujú okolo témy prehrievania podkrovia, je presvedčenie, že tmavá strešná krytina automaticky spôsobuje vyššie teploty v interiéri než krytiny svetlejšie. Táto predstava je založená na logickom predpoklade, že tmavé farby absorbujú väčšie množstvo slnečného žiarenia.

Podľa odborníkov to však v skutočnosti nie je také jednoduché. Ako vysvetľuje produktový manažér značky Tondach Jan Bubeník: „Je pravda, že tmavé krytiny absorbujú viac tepla do samotnej škridly. Ak je však strešná konštrukcia správne navrhnutá a vybavená primeranou izoláciou a účinným odvetraním, toto teplo do obývaných častí vôbec neprenikne. V rámci našich testov sme zaznamenali rozdiel v interiérových teplotách len maximálne okolo 1 °C aj počas tých najväčších horúčav.“

V praxi teda platí, že dobre navrhnutá strecha dokáže efektívne ochrániť podkrovie pred prehrievaním bez ohľadu na to, či sú použité svetlé, alebo tmavé odtiene krytiny.

Ako správne bojovať s prehrievaním podkrovia?

K udržaniu príjemnej teploty v podkroví prispievajú nielen správne stavebné riešenia, ale aj jednoduché a praktické opatrenia, ktoré môže majiteľ domu realizovať pomerne jednoducho:

Vonkajšie rolety, žalúzie či markízy – sú ideálnym prostriedkom na zachytenie slnečného žiarenia skôr, než vôbec prenikne do interiéru cez okná.

– sú ideálnym prostriedkom na zachytenie slnečného žiarenia skôr, než vôbec prenikne do interiéru cez okná. Nočné vetranie – pravidelné vetranie v nočných hodinách efektívne odvádza nahromadené teplo a pripravuje interiér na ďalší horúci deň.

– pravidelné vetranie v nočných hodinách efektívne odvádza nahromadené teplo a pripravuje interiér na ďalší horúci deň. Klimatizácia – ak je to možné, môže klimatizácia byť vhodným doplnkom, najmä v kombinácii s kvalitnou izoláciou, ktorá minimalizuje jej energetickú náročnosť.

– ak je to možné, môže klimatizácia byť vhodným doplnkom, najmä v kombinácii s kvalitnou izoláciou, ktorá minimalizuje jej energetickú náročnosť. Zelené strechy – moderným ekologickým riešením sú vegetačné strechy, ktoré dokážu prirodzene regulovať teplotu budovy a zmierňovať teplotné extrémy.

Podľa je však kľúčové začať už pri návrhu strechy. „Kvalitne navrhnutá skladba strechy umožní akumulovať teplo mimo obytné priestory a efektívne ho odvádzať do exteriéru. Takéto riešenie zvyšuje nielen každodenný komfort bývania, ale aj celkovú udržateľnosť a energetickú efektívnosť domu,“ uzatvára odborník.