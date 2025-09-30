Pred zimou spravte jedinú vec. Ušetríte stovky eur a vyhnete sa poruche kotla

Jeseň je už tu a spolu s ňou aj prvé chladnejšie dni, ktoré signalizujú začiatok vykurovacej sezóny. Skôr než otočíte termostat a zapnete kúrenie, oplatí sa venovať pár minút kontrole vášho vykurovacieho systému. Malé zanedbania totiž môžu prerásť do porúch, ktoré si vyžiadajú drahé opravy alebo nečakané výdavky na servis.
Praktický návod si môžete pozrieť vo videu
Kotol si pýta pozornosť každý rok
Ak používate vlastný kotol, mali by ste si ho nechať skontrolovať ešte pred začiatkom zimy. To, že na jar fungoval bez problémov, neznamená, že bude spoľahlivý aj teraz. Po niekoľkých mesiacoch odstávky sa môžu objaviť drobné závady, ktoré pri plnej záťaži prerastú do väčšieho problému.
Najdôležitejšie je skontrolovať:
- či sa kotol bez problémov zapáli
- v akom stave je výmenník tepla
- a aký je tlak v systéme
Na Slovensku stojí bežná servisná prehliadka plynového kotla približne 70 až 120 eur. Hoci sa môže zdať, že ide o zbytočný výdavok, v skutočnosti je to investícia, ktorá sa vám vráti – kotol bude pracovať efektívnejšie, spotrebuje menej plynu a vydrží dlhšie. Navyše, pri plynových zariadeniach ide o zákonnú povinnosť, ktorú kontroluje aj revízny technik.
Aký tlak je správny?
Optimálny tlak vo vykurovacom systéme by sa mal pohybovať medzi 1,5 až 2 bary. Ak klesne nižšie, zvyčajne je príčinou nedostatok vody v okruhu. Doplniť ju môžete aj sami, no ak si nie ste istí postupom, je bezpečnejšie zavolať odborníka.
Rovnako platí, že príliš vysoký tlak je nebezpečný. Hrozí poškodenie kotla alebo radiátorov, čo by mohlo stáť stovky eur. Preto sa pri neistote oplatí zveriť kontrolu odborníkovi.
Odvzdušnenie radiátorov – jednoduchý krok, ktorý zvládnete sami
Ak radiátory bublajú, vydávajú syčivé zvuky alebo sa nezohrievajú rovnomerne, pravdepodobne sú zavzdušnené. Vzduch sa do systému dostane počas prestávky v kúrení a bráni cirkulácii vody.
Odvzdušnenie je jednoduchý úkon, ktorý zvládnete aj bez technika:
- Radiátory musia byť studené.
- Potrebujete iba odvzdušňovací kľúč alebo plochý skrutkovač a nádobu na zachytávanie vody.
- Ventil na boku alebo vrchu radiátora jemne povolíte.
- Počkajte, kým prestane unikať vzduch a objaví sa voda.
- Ventil znovu uzavrite.
Celý proces zaberie len pár minút a môže výrazne zlepšiť účinnosť kúrenia.
Prach a špina znižujú výkon
Na Slovensku sa často zabúda na to, že výkon radiátorov ovplyvňuje aj obyčajný prach. Ten pôsobí ako izolačná vrstva a znižuje schopnosť odovzdávať teplo do miestnosti.
Radiátory preto aspoň raz pred sezónou vyčistite. Stačí vysávač s úzkym nástavcom alebo suchá handrička. Pre dôkladnejšie čistenie môžete použiť špeciálny kefový nástavec, ktorý sa dostane aj medzi rebrá.
Pri čistení si všimnite, či sa na radiátoroch neobjavuje hrdza, mokré fľaky alebo stopy po presakovaní. Ak áno, ide o signál korózie alebo netesnosti. V takom prípade je vhodné zvážiť výmenu radiátora – predídete tak tomu, že uprostred zimy zostanete bez kúrenia.
Pozrite si aj zmluvu s dodávateľom energií
Okrem technického stavu kúrenia je rozumné myslieť aj na financie. Ceny plynu a elektriny sú na Slovensku stále premenlivé a rozdiely medzi tarifami môžu znamenať aj stovky eur ročne.
Podľa prieskumov až tretina domácností u nás platí viac, než by musela – len preto, že si neporovnáva ponuky a neaktualizuje zmluvy. Pred zimou sa preto oplatí skontrolovať:
- či vám nekončí zmluva
- či máte nastavené primerané zálohy
- a či cena zodpovedá aktuálnej ponuke na trhu
Záver
Správny tlak v systéme, odvzdušnené a čisté radiátory, pravidelný servis kotla a výhodná zmluva s dodávateľom energií – to všetko sú kroky, ktoré rozhodnú o tom, či budete mať počas zimy doma teplo bez zbytočných výdavkov.
Malá príprava vám ušetrí nielen peniaze, ale aj nervy, pretože sa vyhnete poruchám v najnevhodnejšej chvíli – práve vtedy, keď vonku klesnú teploty pod nulu.