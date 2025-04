Prečo vaša mačka dvíha zadok pri hladení? Odhaľte vtipné príčiny a skryté signály

Mačky sú nesporne fascinujúce stvorenia – dokážu byť tvrdohlavé, no zároveň nás neraz rozosmejú svojimi bizarnými pohybmi či nečakanými kúskami. Jedna moja známa napríklad chová mačku, ktorá sa postaví na zadné labky a pritom sa snaží do predných labiek chytať malú chlpatú loptičku. Vyzerá vtedy ako malý futbalový brankár, len je celá huňatá a do toho veselo vrtí chvostom. Okrem toho poletujúcu mušku dokáže trafiť s neuveriteľnou presnosťou, až som jej obratnosť sledovala s úžasom. Avšak všímať som si začala aj iné mačacie návyky – napríklad zdvíhanie zadnej časti tela počas hladkania.

Možno ste sa aj vy stretli s fenoménom, keď vaša mačka pri pohladení či jemnom škrabaní pri chvoste zdvihne zadok smerom nahor. Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať ako komické či dokonca podivné gesto, v skutočnosti ide o pomerne dôležitú súčasť mačacej reči tela. Na YouTube o tom dokonca existuje viacero videí, ktoré túto tému rozoberajú a dávajú nahliadnuť do mačacieho sveta. Zdroje z praxe i od odborníkov na správanie mačiek sa zhodujú, že podobné signály hovoria veľa o dôvere, priateľskom naladení či uvoľnení vášho domáceho miláčika.

Zdedené inštinkty a dôvera voči človeku

Vo voľnej prírode funguje medzi mačkovitými šelmami bežná „identifikácia“ – navzájom sa zdravia a skúmajú tak, že si očuchávajú najmä análnu oblasť. Je to ich prirodzený spôsob zisťovania vzájomnej identity a spoločenského statusu. Ak vaša mačka pri hladkaní dvíha zadok a akoby vám dobrovoľne „ponúka“ práve túto časť tela, naznačuje, že vám dôveruje a chce si upevniť priateľský vzťah. Ide teda o mačacie gesto, ktoré nepriamo hovorí: „Cítim sa s tebou bezpečne, pokojne sa so mnou zblíž!“

Reflex slasti pri hladkaní

Okrem spomenutého prejavu dôvery zohráva rolu aj pôžitok a príjemné pocity. Na mačacom chrbte, najmä v jeho spodnej časti pri chvoste, sa nachádzajú mimoriadne citlivé nervové zakončenia. Keď tam začnete mačku hladkať alebo jemne škrabať, mnohé z nich reagujú tak, že inštinktívne vystrčia zadné labky a zdvihnú zadok smerom k vám. Je to niečo ako reflex potešenia či rozkoše – mačke sa to prosto páči.

Prečo sa mačky hrbia a dvíhajú zadok?

Zamerajte sa na mačací chvost

Pri sledovaní mačacieho správania nezabúdajte ani na polohu chvosta. Ten dokáže naznačiť nielen to, či je mačka šťastná, ale aj to, v akej nálade sa práve nachádza. Ak má chvost vztýčený hore a jemne sa chveje, väčšinou to znamená, že je spokojná či dokonca natešená. Pokiaľ jej v tej chvíli poskytujete pohladenie alebo iný druh pozornosti, tento chvostový „signál“ vám potvrdzuje, že sa jej to páči a cíti sa vo vašej prítomnosti naozaj dobre.

Zdvíhanie zadnej časti tela nie je žiadna podivná výstrednosť, ale skôr prirodzený prvok mačacej komunikácie. Kto by to bol povedal, že také smiešne gesto, ako je vystrčený zadok, v sebe skrýva posolstvo dôvery, priateľstva a spokojnosti? Ak vaša mačka pravidelne predvádza toto správanie, môžete byť radi – je to dôkaz, že ju pri hladkaní a škrabaní zahŕňate starostlivosťou, ktorej dôveruje. Navyše, je to malé nahliadnutie do jedinečného sveta mačacích inštinktov a gest, o ktorých sa nám ľuďom stále darí objavovať niečo nové.