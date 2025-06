Prečo skúsení záhradkári nikdy nevyhodia škrupiny z vlašských orechov. Pozrite sa, ako vám môžu pomôcť v záhrade

Viete efektívne zužitkovať rôzny bioodpad zo svojej domácnosti? Zrejme už dávno viete, že zvyšky zo zeleniny patria do kompostu, ale čo tak škrupiny z vlašských orechov? Mnoho skúsených záhradkárov má pre ne pripravené špeciálne využitie. Ak ste doteraz tieto tvrdé škrupiny hádzali do smetí, možno je čas zmeniť prístup. Ich skryté benefity vás môžu veľmi milo prekvapiť!

Určite ste už zaznamenali, že vaša babička, teta alebo susedka schováva škrupiny z orechov počas celej sezóny. Možno ste si mysleli, že ide len o materiál na vianočné dekorácie alebo drobné ručné práce. Pravdou však je, že dobre uskladnené a rozdrvené škrupiny majú viacero zaujímavých a praktických využití, ktoré vám ušetria nielen peniaze, ale aj prácu v záhrade.

Tipy na ich využitie prezentoval aj známy záhradkársky nadšenec z YouTube kanála Chilli farmer. Ak si chcete jeho video pozrieť, nájdete ho tu.

Škrupiny ako prírodná drenáž v kvetináčoch

Ak máte radi izbové rastliny, určite viete, že bez správnej drenáže sa korienky môžu rýchlo poškodiť a zahnívať. Práve tu prichádzajú na scénu orechové škrupiny. Stačí ich podrviť na menšie kúsky a nasypať na dno kvetináča pred zasadením rastliny.

Táto prírodná drenáž odvádza prebytočnú vodu od koreňov, no zároveň dokáže vodu aj trochu zadržať. Rastliny tak majú stále prístup k vlhkosti, no nehrozí im preliatie. Navyše, škrupiny sú čisto prírodný materiál, ktorý sa časom rozloží a pôdu obohatí o cenné živiny, ako je vápnik či horčík.

Ideálny organický mulč – aj do menších záhradiek

Nie každý má možnosť mulčovať záhony kôrou či slamou z vlastnej záhrady. Orechové škrupiny sú však výbornou alternatívou najmä do menších záhradiek alebo na balkóny. Rozdrvené škrupiny ľahko vytvoria dekoratívnu vrstvu, ktorá zároveň výrazne pomáha udržať v pôde vlhkosť, bráni prudkému vysychaniu substrátu a potláča rast buriny.

Ak máte menšie množstvo škrupín, stačí ich poriadne rozdrviť pomocou kladiva či paličky a nasypať rovnomernú vrstvu priamo okolo rastlín v kvetináčoch. Táto vrstva navyše slúži aj ako ochrana pred prudkými výkyvmi teplôt a pomáha regulovať teplotu v koreňovej oblasti rastlín.

Škrupiny ako prírodné hnojivo bohaté na minerály

Vedeli ste, že škrupiny z vlašských orechov môžete dokonca spáliť a získať tak veľmi kvalitné hnojivo? Popol z orechových škrupín je mimoriadne bohatý na dôležité minerály, najmä draslík a fosfor, ktoré rastliny potrebujú pre zdravý rast a bohatú úrodu.

Takýto popol je podobný tomu drevnému, no je ešte koncentrovanejší. Môžete ho primiešať do pôdy pri výsadbe alebo ho použiť ako doplnok do zálievky, čím podporíte zdravie a odolnosť vašich rastlín.

Odpudzujú škodcov prirodzene a bez chemikálií

Orechové škrupiny, rovnako ako listy či plody orecha kráľovského, majú veľmi charakteristickú, prenikavú vôňu. Táto vôňa pochádza predovšetkým z látky nazývanej juglón, ktorá pôsobí ako prírodný repelent proti mnohým škodcom.

Zaujímavé je, že práve juglón dokáže odpudiť napríklad myši, hraboše, slimáky, mravce či dokonca neželané návštevy mačiek, ktoré často znehodnocujú záhradné záhony. Ostré hrany rozdrvených škrupín navyše odrádzajú slimáky a slimáčikov, ktorí sa inak radi púšťajú do vašich šalátov a jahôd.

Podobne fungujú aj listy orecha, ktoré niektorí chovatelia používajú ako prírodnú podstielku pre hydinu – výborne odpudzujú čmelíky a iné parazity.

Skúste si škrupiny odkladať aj vy!

Po všetkých týchto benefitoch sa určite oplatí dať orechovým škrupinám druhú šancu a nevyhadzovať ich. Stačí, ak si na jeseň alebo počas zimy urobíte malú zásobu a na jar či v lete ich jednoducho použijete vo svojej záhrade či na balkóne. Nielenže tým ušetríte, ale zároveň výrazne podporíte zdravý rast svojich rastlín a ekologickejšie správanie voči prírode.