Prečo si psy olizujú zadky: dôvody, ktoré vás možno prekvapia

Video k téme: Ak chcete vidieť, prečo majú psy občas zvláštne návyky, pozrite si toto video z kanála Doggy Digs:
Možno ste si všimli, že psy si často olizujú vlastný zadok alebo dokonca zadky iných psov. Na prvý pohľad to pôsobí čudne a pre človeka nepochopiteľne, no v psom svete ide o úplne prirodzené správanie. Má však svoje hranice – ak je toto správanie príliš časté, môže signalizovať zdravotný problém.
Hygiena ako prvý dôvod
Pre psa je jazyk nástrojom, ktorým si udržiava čistotu. Olizovaním odstraňuje zvyšky výkalov, moču či iných nečistôt, čím si zabezpečuje pohodlie a základnú hygienu.
Spôsob komunikácie
Psy si zadky neoblizujú iba kvôli sebe. Robia to aj navzájom, pretože v okolí konečníka sa nachádzajú žľazy produkujúce feromóny. Tie nesú dôležité informácie, ktoré si psy takto vymieňajú – v podstate ide o ich formu komunikácie.
Keď ide o zdravie
Ak olizovanie prebieha príliš často a pes pôsobí nepokojne či bolestivo, môže ísť o zdravotný problém. Vtedy je namieste rýchla konzultácia s veterinárom. Medzi najčastejšie príčiny patria:
Zápal análnych žliaz
Po oboch stranách konečníka majú psy malé žľazy, ktoré produkujú sekrét. Bežne sa vyprázdňuje spolu s trusom a slúži aj na značkovanie teritória. Ak sa však žľazy nevyprázdňujú prirodzene, môžu sa zapáliť. Pes sa ich potom snaží uvoľniť olizovaním, škrabaním alebo typickým „sánkovaním“ po podlahe. Pri sklone k týmto ťažkostiam je vhodné pravidelné preventívne čistenie u veterinára.
Alergie a kožné ťažkosti
Nadmierne olizovanie môže znamenať podráždenie kože, bakteriálnu infekciu alebo alergiu. V takom prípade by si pes zadoček nemal ďalej dráždiť – problém je potrebné liečiť a podľa rád lekára mu predchádzať.
Črevné parazity
Ďalším dôvodom býva výskyt parazitov v tráviacom trakte. Spôsobujú svrbenie, často aj hnačku, a môžu dráždiť análnu oblasť. Vajcia parazitov sa zvyknú nachádzať v okolí konečníka; toto miesto láka aj kliešte či blchy. Nevyhnutná je rýchla a cielená liečba.