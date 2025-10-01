Pozor na ružové škvrny v kúpeľni. Lekári varujú pred baktériou, ktorá útočí na pľúca aj močové cesty

Každý z nás si praje, aby bol jeho domov čistý, svieži a zbavený nielen prachu, ale aj plesní či iných nevítaných mikroorganizmov. O to nepríjemnejšie je, keď si v sprchovom kúte všimnete podivný ružový sliz, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť ako zvyšky mydla. Pravda je však oveľa vážnejšia – ide o baktériu Serratia marcescens, ktorá môže predstavovať zdravotné riziko. V takom prípade je nevyhnutné konať okamžite.
Likvidácia plesní v miestnosti
Ružové škvrny v kúpeľni nie sú len estetický problém
Kúpeľňa je miesto, kde sa nielen staráme o hygienu, ale aj relaxujeme a doprajeme si chvíle pokoja. Ako ukázala štúdia, teplá voda zlepšuje krvný obeh, zásobuje tkanivá kyslíkom a živinami a môže pozitívne vplývať na celkový zdravotný stav. Aby však tieto účinky neboli narušené, kúpeľňa by mala byť čistá a dobre udržiavaná.
Žiaľ, práve vlhké prostredie robí z kúpeľne ideálne miesto pre rast plesní, baktérií a iných mikroorganizmov. Výskum potvrdzuje, že prítomnosť plesní v kúpeľniach je spojená s nepriaznivým vplyvom na zdravie. Rast týchto mikroorganizmov závisí nielen od frekvencie sprchovania, ale aj od kvality vetrania. A kým plesne poznáme všetci, ružové povlaky na stenách sprchy či závesoch si mnohí mýlia s kozmetickými zvyškami. V skutočnosti ide o baktériu, ktorá je vo svete mikrobiológie dobre známa už od roku 1819, keď ju v Taliansku objavil lekárnik Bartolomeo Bizi.
Prečo je Serratia marcescens nebezpečná?
Nie všetky baktérie, s ktorými sa stretávame, sú škodlivé, no práve tento druh patrí medzi rizikové. Podľa štúdie môže táto baktéria napadnúť rôzne orgány – najčastejšie dýchacie a močové cesty – a vyvolať vážne infekcie.
Najviac ohrození sú ľudia s oslabenou imunitou, deti, chronicky chorí pacienti či starší ľudia. U týchto skupín môže kontakt s baktériou viesť k zápalu pľúc, infekciám močových ciest alebo dokonca k problémom s očami u používateľov kontaktných šošoviek. V minulosti sa Serratia marcescens spájala aj s nemocničnými epidémiami, ktoré vznikali napríklad z kontaminovaných dávkovačov mydla.
Majiteľka jednej z upratovacích služieb dokonca uviedla, že v praxi sa s touto baktériou stretáva pomerne často. Mnohé rodiny si ani neuvedomujú, že majú doma tak rizikového „spolubývajúceho“. Zaznamenali dokonca prípady, keď sa kožné problémy, ako ekzém, zmiernili až po dôkladnom vyčistení kúpeľne a odstránení tejto baktérie.
Kde sa baktéria ukrýva?
Ružové povlaky sa najčastejšie objavujú na:
- stenách sprchového kúta alebo vani
- sprchovom závesu
- miestach, kde odkladáme mydlo, šampóny či sprchové gély, ktoré obsahujú látky slúžiace baktérii ako potrava
Nejde však len o kúpeľne. Serratia marcescens sa môže vyskytovať aj v kuchyniach, kde je dostatok vlhkosti a živín pre jej rast.
Ako sa jej účinne zbaviť?
Dobrou správou je, že odstránenie tejto baktérie nevyžaduje špeciálne prípravky. Postačí bežný dezinfekčný prostriedok, ktorý nastriekate na ružové škvrny, necháte pôsobiť a následne opláchnete vodou. Pri väčších nánosoch je vhodné postup zopakovať.
Kľúčová je však prevencia – aby sa baktéria nevrátila, je potrebné:
- znižovať vlhkosť v kúpeľni pravidelným vetraním
- po každom sprchovaní opláchnuť steny a dno sprchy či vane a odstrániť zvyšky kozmetiky
- nepoužívať koberčeky v kúpeľni, ktoré zadržiavajú vlhkosť a sú ideálnym miestom pre množenie baktérií
Ružový povlak v sprche nie je neškodná estetická nepríjemnosť, ale jasný signál prítomnosti baktérie Serratia marcescens. Táto baktéria môže ohroziť najmä ľudí s oslabenou imunitou a spôsobovať rôzne zdravotné problémy. Preto je dôležité konať okamžite – škvrny vyčistiť dezinfekciou a dbať na pravidelnú údržbu kúpeľne.
Ak si chcete kúpeľňu užívať ako miesto odpočinku a regenerácie, starostlivosť o čistotu a vetranie by mala byť samozrejmosťou.