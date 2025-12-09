Poznáte pikantnú polievku z červenej šošovice? Zahreje, zasýti a dodá poriadnu dávku bielkovín

Pikantná polievka z červenej šošovice patrí medzi jedlá, ktoré zahrejú už po pár lyžiciach. V zime je ideálna ako rýchly obed či večera, pretože červená šošovica je oproti iným strukovinám pripravená za veľmi krátky čas. Netreba ju namáčať, rýchlo zmäkne a zároveň dodá telu množstvo hodnotných živín.
Červená šošovica sa právom radí medzi najobľúbenejšie strukoviny. Pochádza z rodiny potravín bohatých na rastlinné bielkoviny, vlákninu a komplexné sacharidy, takže zasýti bez toho, aby zbytočne zaťažila tráviacu sústavu. Vďaka kombinácii korenín, paradajok a miernej pikantnosti dokáže táto polievka zahriať a zároveň doplniť potrebnú energiu.
Pravdivé nutričné fakty o červenej šošovici
Pri informáciách o výživových hodnotách sa často stretávame s rozdielmi medzi údajmi pre surovú a varenú šošovicu. Aby bol článok presný, uvádzam korektné fakty:
- 1 šálka varenej červenej šošovice (približne 200 g) obsahuje okolo 15–18 g bielkovín.
- Obsah vlákniny vo varenej forme je približne 7–8 g na šálku.
- Šošovica je veľmi dobrým zdrojom železa, mangánu, horčíka, zinku a vitamínov skupiny B, najmä B6 a kyseliny listovej.
- Vďaka obsahu rozpustnej vlákniny môže šošovica prispieť k stabilnejšej hladine cukru v krvi a dlhšiemu pocitu sýtosti.
- Strukoviny sú preukázateľne prospešné pre trávenie a podporu črevného mikrobiómu.
Je však dôležité povedať, že šošovica neobsahuje úplné spektrum esenciálnych aminokyselín, preto nie je plnohodnotným proteínom v biologickom zmysle. V kombinácii s obilninami (napr. ryža, chlieb) sa však aminokyselinový profil dopĺňa a výsledná bielkovina je vyvážená.
Recept na pikantnú polievku z červenej šošovice
Ingrediencie
- 1 červená cibuľa
- 1 mrkva
- 1–2 strúčiky cesnaku
- ½ lyžičky mletej kurkumy
- ½ lyžičky mletého chilli
- 1 lyžička rímskeho kmínu
- 1 lyžica paradajkového pretlaku
- 1 konzerva krájaných paradajok
- 180 g červenej šošovice (surovej)
- 800 ml zeleninového vývaru alebo vody
- olivový olej
- soľ
Postup prípravy
- Zeleninu si pripravíme vopred:
Mrkvu ošúpeme a nastrúhame nahrubo. Cibuľu nakrájame nadrobno, aby sa rýchlo podusila a polievku prirodzene dochutila.
- Opraženie základných ingrediencií:
V hrnci zohrejeme olivový olej, cibuľu aj mrkvu necháme pár minút restovať, kým nezískajú zlatistý nádych. Tento krok výrazne prehĺbi chuť polievky.
- Pridanie korenín a cesnaku:
Prisypeme pretlačený cesnak, kurkumu, rímsky kmín, chilli a paradajkový pretlak. Zmes krátko orestujeme, aby sa koreniny aktivovali a rozvoňali.
- Základ s paradajkami a šošovicou:
Pridáme krájané paradajky a následne prepláchnutú červenú šošovicu. Zalejeme vývarom alebo vodou.
- Varenie:
Polievku osolíme, privedieme k varu a varíme približne 20 minút, kým šošovica zmäkne a polievka zhustne.
- Dochutenie:
Podľa chuti pridáme soľ alebo trochu chilli, ak chceme výraznejšiu pikantnosť.
- Podávanie:
Polievku servírujeme teplú a môžeme ju ozdobiť čerstvou petržlenovou vňaťou.
Ako polievku zjemniť
- Pre krémovejšiu konzistenciu sa hodí smetana na varenie.
- Ak chcete zachovať vegánsku verziu, výborne funguje kokosové mlieko alebo sójová smotana.
Obe možnosti dodajú polievke jemnejšiu štruktúru a zároveň nenarušia celkovú chuť.