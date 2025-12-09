Poznáte pikantnú polievku z červenej šošovice? Zahreje, zasýti a dodá poriadnu dávku bielkovín

polievka z červenej šošovice
polievka z červenej šošovice Foto: www.shutterstock.com

Pikantná polievka z červenej šošovice patrí medzi jedlá, ktoré zahrejú už po pár lyžiciach. V zime je ideálna ako rýchly obed či večera, pretože červená šošovica je oproti iným strukovinám pripravená za veľmi krátky čas. Netreba ju namáčať, rýchlo zmäkne a zároveň dodá telu množstvo hodnotných živín.

Červená šošovica sa právom radí medzi najobľúbenejšie strukoviny. Pochádza z rodiny potravín bohatých na rastlinné bielkoviny, vlákninu a komplexné sacharidy, takže zasýti bez toho, aby zbytočne zaťažila tráviacu sústavu. Vďaka kombinácii korenín, paradajok a miernej pikantnosti dokáže táto polievka zahriať a zároveň doplniť potrebnú energiu.

Pravdivé nutričné fakty o červenej šošovici

Pri informáciách o výživových hodnotách sa často stretávame s rozdielmi medzi údajmi pre surovú a varenú šošovicu. Aby bol článok presný, uvádzam korektné fakty:

  • 1 šálka varenej červenej šošovice (približne 200 g) obsahuje okolo 15–18 g bielkovín.
  • Obsah vlákniny vo varenej forme je približne 7–8 g na šálku.
  • Šošovica je veľmi dobrým zdrojom železa, mangánu, horčíka, zinku a vitamínov skupiny B, najmä B6 a kyseliny listovej.
  • Vďaka obsahu rozpustnej vlákniny môže šošovica prispieť k stabilnejšej hladine cukru v krvi a dlhšiemu pocitu sýtosti.
  • Strukoviny sú preukázateľne prospešné pre trávenie a podporu črevného mikrobiómu.

Je však dôležité povedať, že šošovica neobsahuje úplné spektrum esenciálnych aminokyselín, preto nie je plnohodnotným proteínom v biologickom zmysle. V kombinácii s obilninami (napr. ryža, chlieb) sa však aminokyselinový profil dopĺňa a výsledná bielkovina je vyvážená.

Recept na pikantnú polievku z červenej šošovice

Ingrediencie

  • 1 červená cibuľa
  • 1 mrkva
  • 1–2 strúčiky cesnaku
  • ½ lyžičky mletej kurkumy
  • ½ lyžičky mletého chilli
  • 1 lyžička rímskeho kmínu
  • 1 lyžica paradajkového pretlaku
  • 1 konzerva krájaných paradajok
  • 180 g červenej šošovice (surovej)
  • 800 ml zeleninového vývaru alebo vody
  • olivový olej
  • soľ

Postup prípravy

  1. Zeleninu si pripravíme vopred:
    Mrkvu ošúpeme a nastrúhame nahrubo. Cibuľu nakrájame nadrobno, aby sa rýchlo podusila a polievku prirodzene dochutila.
  2. Opraženie základných ingrediencií:
    V hrnci zohrejeme olivový olej, cibuľu aj mrkvu necháme pár minút restovať, kým nezískajú zlatistý nádych. Tento krok výrazne prehĺbi chuť polievky.
  3. Pridanie korenín a cesnaku:
    Prisypeme pretlačený cesnak, kurkumu, rímsky kmín, chilli a paradajkový pretlak. Zmes krátko orestujeme, aby sa koreniny aktivovali a rozvoňali.
  4. Základ s paradajkami a šošovicou:
    Pridáme krájané paradajky a následne prepláchnutú červenú šošovicu. Zalejeme vývarom alebo vodou.
  5. Varenie:
    Polievku osolíme, privedieme k varu a varíme približne 20 minút, kým šošovica zmäkne a polievka zhustne.
  6. Dochutenie:
    Podľa chuti pridáme soľ alebo trochu chilli, ak chceme výraznejšiu pikantnosť.
  7. Podávanie:
    Polievku servírujeme teplú a môžeme ju ozdobiť čerstvou petržlenovou vňaťou.

Ako polievku zjemniť

  • Pre krémovejšiu konzistenciu sa hodí smetana na varenie.
  • Ak chcete zachovať vegánsku verziu, výborne funguje kokosové mlieko alebo sójová smotana.

Obe možnosti dodajú polievke jemnejšiu štruktúru a zároveň nenarušia celkovú chuť.

