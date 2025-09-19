Poznáte bielu morušu? Tento prírodný poklad pomáha pri cukrovke aj cholesterole

Biela moruša (Morus alba) patrí medzi listnaté stromy, ktorých plody sú drobné, krémovo sladké a na prvý pohľad pripomínajú ostružiny. Pochádza z Číny, kde sa pestuje už tisíce rokov. Okrem toho, že jej listy sú nevyhnutnou potravou pre húsenice priadky morušovej, z ktorej sa získava prírodné hodvábne vlákno, moruša má aj významné miesto v tradičnej medicíne.
V posledných rokoch sa stala predmetom vedeckého výskumu najmä pre svoje účinky na metabolizmus cukrov a zdravie ciev.
Účinok na hladinu cukru v krvi
Listy bielej moruše obsahujú látku 1-deoxynojirimycín (DNJ). Táto prírodná zlúčenina spomaľuje činnosť enzýmov, ktoré v čreve rozkladajú zložité sacharidy na jednoduché cukry. Vďaka tomu sa glukóza uvoľňuje do krvi postupnejšie, bez prudkých výkyvov.
Klinické štúdie ukázali, že extrakty z morušových listov môžu pomôcť znížiť postprandiálnu glykémiu – teda hladinu cukru po jedle. Práve preto sa biela moruša často odporúča ako podporný prostriedok pri starostlivosti o ľudí s cukrovkou 2. typu alebo s poruchou glukózovej tolerancie.
Vplyv na cholesterol a krvný tlak
Niektoré vedecké práce potvrdili, že pravidelná konzumácia morušových listov alebo ich extraktov môže prispieť k zníženiu hladiny LDL („zlého“) cholesterolu a triglyceridov, zatiaľ čo HDL („dobrý“) cholesterol môže zostať stabilný alebo sa dokonca zvýšiť.
Existujú aj výsledky naznačujúce, že moruša môže podporovať normálne hodnoty krvného tlaku, predovšetkým vďaka svojim antioxidantom a látkam, ktoré prispievajú k lepšej pružnosti ciev.
Bohatý zdroj vlákniny a antioxidantov
Plody aj listy bielej moruše obsahujú vlákninu, ktorá pomáha správnemu fungovaniu trávenia a znižuje riziko nadmerného kolísania energie počas dňa. Zároveň sú bohaté na flavonoidy a polyfenoly – silné antioxidanty, ktoré chránia bunky pred oxidačným stresom a podporujú celkové zdravie organizmu.
Spôsoby využitia
- Čaj z listov – pripravuje sa zo sušených listov a často sa pije práve pre jeho priaznivé účinky na hladinu cukru a cholesterol.
- Výživové doplnky – najčastejšie vo forme kapsúl alebo tabliet so štandardizovaným obsahom DNJ.
- Plody – dajú sa konzumovať čerstvé alebo sušené, obsahujú vlákninu a prírodné cukry, no v menšej miere aj prospešné antioxidanty.
Kedy byť opatrný
Aj keď je biela moruša považovaná za bezpečnú, pri jej užívaní treba myslieť na niekoľko vecí:
- Ľudia užívajúci lieky na cukrovku alebo vysoký tlak by sa mali poradiť s lekárom, pretože účinky moruše sa môžu s liekmi sčítať.
- Tehotné a dojčiace ženy by sa mali jej konzumácii vyhnúť, keďže chýbajú dostatočné štúdie o bezpečnosti.
- Vo vyšších dávkach alebo pri dlhodobom užívaní doplnkov sa môžu objaviť mierne tráviace ťažkosti (nadúvanie, hnačka či zápcha).
Biela moruša je prírodná rastlina, ktorej listy aj plody majú dokázané pozitívne účinky na stabilizáciu hladiny cukru v krvi, cholesterol a zdravie cievneho systému. Zároveň obsahuje vlákninu a antioxidanty, ktoré podporujú celkovú vitalitu. Nie je to však zázračný liek, ale skôr užitočný doplnok k vyváženej strave a zdravému životnému štýlu.Chceš, aby som k článku pridal aj konkrétne odkazy na vedecké štúdie (napr. názvy alebo roky publikácie), aby pôsobil ešte dôveryhodnejšie?