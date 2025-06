Pažítkové kvety nevyhadzujte. Vyrobte si domáci ochutený ocot, ktorý premení vaše šaláty na gurmánsky zážitok

Pažítka patrí k obľúbeným bylinkám na každej slovenskej záhrade či balkóne. Je obľúbená pre nenáročnosť, sviežu chuť a schopnosť dodať každému jedlu tú správnu bodku. Lenže keď v jarných a letných mesiacoch pažítka rozkvitne do pôvabných fialových kvietkov, väčšina z nás ich bez premýšľania odstrihne a rovno vyhodí do kompostu. Pritom je to veľká škoda, pretože tieto krásne kvety majú v sebe ukrytý poklad – jemnú, ľahko pikantnú arómu, ktorá dokáže výrazne oživiť vašu kuchyňu.