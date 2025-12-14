Pamätáte si na Sandokanove oči? Retro sviatočný hit, ktorý sa stále oplatí urobiť

Nepečené vianočné cukrovinky mali v minulosti v domácnostiach silnú tradíciu a jedným z typických sladkostí boli aj tzv. Sandokanove oči. Ide o vrstvené cukrovinky z kokosu, orechov a kakaa, do ktorého sa vkladá farebná lentilka alebo hrozienko. Hoci má názov zábavnú a ľahko rozpoznateľnú podobu, mnohí si dnes už presne nepamätajú, odkiaľ pochádza.
Video so znelkou Sandokan
Kto si chce atmosféru 80. rokov pripomenúť ešte vernejšie, môže si k príprave cukroviniek pustiť aj českú znelku seriálu Sandokan
Názov Sandokanove oči: čo vieme skutočne potvrdiť?
Tento typ sladkosti sa začal doma pripravovať najmä v 80. a 90. rokoch. Názov Sandokanove oči sa spája s talianskym dobrodružným seriálom Sandokan, ktorý bol v Československu vysielaný v roku 1983 a stal sa veľmi populárnym.
Kto presne ako prvý použil názov pre tieto cukrovinky, nie je zdokumentované. Faktom však je, že mnohé rodiny začali sladkosť nazývať podľa seriálu, pravdepodobne vďaka nápadnej podobe s „okami“, ktorá vznikne vďaka farebnej lentilke v strede.
To, čo možno tvrdiť s istotou:
- seriál Sandokan sa skutočne vysielal v 80. rokoch
- bol široko známy
- názov cukroviniek sa v domácnostiach spontánne ujal a rozšíril
Čokoľvek nad rámec toho by už bola len neoveriteľná domáca legenda.
Pravda o formičkách: vajíčkové obaly sa používali bežne
Je pravdou, že v mnohých domácnostiach sa v 80. a 90. rokoch využívali plastové obaly na vajíčka ako improvizované formičky na nepečené sladkosti. Vypuklý tvar na dne dobre držal lentilku alebo hrozienko a tvoril typický vzhľad Sandokanových očí.
Rovnako je fakt, že moderné plastové obaly často nemajú rovnaký tvar ako tie staršie, takže dnes sa cukrovinky pripravujú skôr v:
- silikónových formičkách
- papierových košíčkoch
- formách na pralinky
Overený tradičný recept na Sandokanove oči
Nižšie uvedené suroviny a postup vychádzajú z receptov, ktoré sa v slovenských a českých domácnostiach používajú dlhé roky a opakovane sa objavujú v kuchárskych publikáciách aj rodinných zápisníkoch.
Svetlá kokosová vrstva
- 150 g tuku (maslo alebo stužený tuk)
- 4 lyžice strúhaného kokosu
- 3 lyžice sušeného mlieka
- 100 g práškového cukru
Orechová náplň
- 100 g jemne mletých vlašských orechov
- 50 g masla
- 1 lyžica cukru (voliteľne, podľa chuti)
- 2 lyžice rumu
Tmavá kakaová vrstva
- 250 g tuku
- 100 g práškového cukru
- 1 lyžica kakaa (v niektorých receptoch sa nahrádza pudingovým práškom)
Na dokončenie
- lentilky alebo hrozienka
- malé formičky podľa výberu
Postup prípravy (overené kroky bez domnienok)
- Kokosová hmota:
Rozpustite tuk, pridajte kokos, sušené mlieko a cukor. Vymiešajte do hladkej konzistencie.
- Orechová vrstva:
Mleté orechy premiešajte s maslom a rumom, podľa potreby doslaďte.
- Kakaová vrstva:
Rozpustite tuk a zamiešajte cukor s kakaom, kým nevznikne jemná hmota.
- Vrstvenie:
Na dno formičky položte lentilku alebo hrozienko. Postupne vrstvite kokosovú, orechovú a kakaovú hmotu.
Ak sladkosť zostáva v papierovom košíčku, poradie je obrátené: kakaová → orechová → kokosová a navrch lentilka.
- Tuhnutie:
Nechajte niekoľko hodín stuhnúť v chladničke.
Sandokanove oči sú reálny retro recept, ktorý sa v našich domácnostiach používal najmä v období socializmu. Názov vychádza z populárneho televízneho seriálu, receptúra je overená rokmi praxe a tvar charakteristického „oka“ vytvára lentilka alebo hrozienko vložené do malej formičky.