Ostrov, kde ľudia žili ako v pekle. Bondovka Skyfall odhalila jeho temné tajomstvá

Na juhu Japonska, asi 15 kilometrov od mesta Nagasaki, sa nachádza malý ostrov Hašima (Hashima). Pre svoj tvar, ktorý pripomína obrovskú vojnovú loď obohnanú betónovými múrmi, dostal prezývku Gunkandžima – „Ostrov bojovej lode“. Kedysi symbol japonskej industrializácie, dnes pusté a strašidelné miesto, ktoré láka turistov aj filmárov.
Objavenie uhlia a rozmach ostrova
Prvé ložiská uhlia boli pri Hašime objavené začiatkom 19. storočia. Skutočný rozmach však nastal až v roku 1890, keď ostrov odkúpila spoločnosť Mitsubishi. Tá tu vybudovala rozsiahle podmorské bane a premenila Hašimu na významné centrum ťažby uhlia, ktoré bolo dôležité pre rýchlu industrializáciu Japonska.
Na ostrove s rozlohou iba 6,3 hektára vyrástli vysoké betónové domy odolné voči tajfúnom. V čase najväčšej slávy, koncom 50. rokov, tu žilo vyše 5 000 ľudí, čo z Hašimy urobilo jedno z najhustejšie obývaných miest na svete.
Ostrov mal školy, nemocnicu, obchody, dokonca aj kino či plavecký bazén. Za týmto obrazom moderného života sa však skrývala ťažká realita práce v podzemí – úzke a horúce šachty pod morom, prach a vysoké riziko nehôd.
Nútená práca počas druhej svetovej vojny
Počas druhej svetovej vojny Mitsubishi využívalo na Hašime aj nútenú pracovnú silu z Kórey a Číny. Historické záznamy a svedecké výpovede hovoria o ťažkých podmienkach, nedostatočnom jedle a vysokom riziku smrteľných úrazov.
Presný počet obetí sa dodnes líši podľa zdrojov. Juhokórejské odhady hovoria o stovkách mŕtvych, zatiaľ čo japonské archívy potvrdzujú najmenej vyše stovku úmrtí Kórejčanov. Hoci čísla nie sú jednotné, jedno je isté – mnohí nútení robotníci tu trpeli a časť z nich zaplatila životom.
Úpadok a opustenie ostrova
V 60. rokoch začala uhlie v Japonsku nahrádzať ropa. Ťažba na Hašime sa stala nerentabilnou a Mitsubishi v januári 1974 bane uzavrelo. Obyvatelia ostrov opustili v priebehu niekoľkých mesiacov. Zostali po nich prázdne byty, školy a chátrajúce budovy.
Ostrov bol nasledujúce desaťročia ponechaný napospas prírode. Tajfúny, vietor a soľ z mora postupne ničili betónové stavby.
Zápis do UNESCO a turistický záujem
V roku 2009 bola Hašima sprístupnená turistom. Návštevníci sem prichádzajú loďami z Nagasaki, no môžu vstúpiť len na obmedzenú časť ostrova – z bezpečnostných dôvodov je prístupná len asi päť percent jeho plochy.
V roku 2015 bol ostrov zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako súčasť „Príkladov industrializácie Japonska“. Tento krok však sprevádzali spory – Južná Kórea upozornila na to, že sa nemá zabúdať na históriu nútenej práce. Japonsko následne priznalo, že počas vojny boli na ostrove nasadení aj robotníci proti svojej vôli.
Hašima vo filme a v kultúre
Slávu ostrovu priniesol aj film. V bondovke Skyfall z roku 2012 sa Gunkandžima objavila ako inšpirácia pre úkryt zloducha Raoula Silvu (Javier Bardem). Aj vďaka tomu sa záujem o miesto ešte zvýšil a stalo sa cieľom milovníkov histórie, ruin aj filmových fanúšikov.
Dnes je Hašima prázdnym miestom, kde sa mieša fascinácia minulosťou s bolestivými spomienkami. Pre niektorých je to technická pamiatka a symbol rýchleho rozvoja Japonska, pre iných pripomienka temných stránok dejín – utrpenia ľudí, ktorí tu museli pracovať v neľudských podmienkach.