Október na Slovensku prekvapí. Meteorológovia prezradili, kedy príde babie leto a kedy hrozia mrazy

Jeseň už naplno vstúpila do hry a po horúcich septembrových dňoch sa počasie zmenilo na typicky jesenné. Chladné rána, premenlivé popoludnia a prvé hmly – takto vyzerá prechod medzi letom a zimou. Podľa najnovšej mesačnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) by mal byť október na Slovensku teplotne aj zrážkovo v norme, no neznamená to, že nás nečakajú zaujímavé výkyvy.
Prvá dekáda (1. – 10. október): mierne ochladenie a prehánky
Začiatok októbra prinesie sychravejšie počasie. Denné teploty sa budú pohybovať približne od 12 do 16 °C, v niektorých dňoch aj o niečo vyššie. V noci však môžu klesnúť na 3 až 9 °C, v dolinách a kotlinách dokonca aj k nule.
Počítať treba s častejšími zrážkami – pôjde najmä o mrholenie alebo prehánky, vo vyšších polohách sa môže pridať aj prvé sneženie. To, že ešte pred pár týždňami sme zažívali tropické teploty, bude pôsobiť o to kontrastnejšie.
Rada do prvých októbrových dní: oblečenie vrstviť. Ráno potrebujeme bundu či sveter, no poobede môže byť ešte celkom príjemne.
Druhá dekáda (11. – 20. október): chladnejšie noci, ale mráz ešte nemusí prísť
V polovici mesiaca už teploty pôjdu postupne dolu. Denné hodnoty sa udržia väčšinou na úrovni 12 – 14 °C, pätnástku uvidíme iba počas najkrajších dní.
Nočné teploty sa budú pohybovať v intervale 0 až 5 °C. Prvé slabšie mrazy nie sú vylúčené, hlavne vo vyšších polohách alebo v horských dolinách, ale plošne sa zatiaľ neočakávajú. Zrážok bude o niečo menej ako na začiatku mesiaca, ale občasné daždivé dni určite prídu.
Tip pre záhradkárov: ruže a ovocné stromy ešte nezazimujte. Zatiaľ sa zamerajte na hrabanie lístia a údržbu trávnika.
Tretia dekáda (21. – 31. október): šanca na babie leto
Koniec októbra je zatiaľ z pohľadu meteorológov ťažšie predvídateľný, no šanca na príjemnejšie dni tu je. Tradične sa toto obdobie spája s „letom Všetkých svätých“ či babím letom.
Ráno bývajú časté hmly a chlad, no počas dňa sa môže vyčasovať a teploty vystúpiť na 12 – 16 °C, čo je na koniec októbra stále príjemné. V noci však už treba rátať s možnými mrazíkmi.
Tip na koniec mesiaca: chráňte si zdravie, najmä dýchacie cesty. Jesenné hmly totiž prajú šíreniu vírusových ochorení, preto nezabúdajte na dostatok vitamínov a pestrú stravu.
Rekordy z minulosti: október vie prekvapiť
História počasia na Slovensku ukazuje, že október sa správa nevyspytateľne.
- V roku 2009 sa v Hurbanove nameralo až 28,8 °C, čo bol nový teplotný rekord pre tento mesiac.
- Koncom októbra 2013 padali na viacerých staniciach denné rekordy niekoľko dní po sebe.
- Naopak, rok 2022 priniesol nezvyčajne teplé noci – v Dudinciach bolo minimálne iba 12,2 °C, čo je na jeseň nezvyčajne vysoká hodnota.
Tieto príklady dokazujú, že aj v jesennom období sa môžu vyskytnúť dni pripomínajúce leto, ale aj chladné rána, ktoré už zaváňajú zimou.
Čo hovoria pranostiky?
Ľudová múdrosť spojená s októbrom je bohatá. Kým porekadlo „Po svätej Teréze mráz po strechách lezie“ (15. októbra) sa tento rok asi nenaplní, viac by mohlo sedieť: „Suchý Havel (16. októbra) – suché leto oznamuje“.
Milovníkov zimných športov poteší pranostika: „Ak je október hmlistý, zima bude snehová.“ Či sa to naplní, ukáže až čas.
Zhrnutie: čo čakať od októbra 2025
Podľa SHMÚ by mal byť október teplotne aj zrážkovo v norme, teda bez výraznejších extrémov.
- Prvá dekáda: premenlivé počasie, časté prehánky, no ešte príjemné popoludnia.
- Druhá dekáda: chladnejšie noci, mierne ochladenie, zrážky okolo normálu.
- Tretia dekáda: možnosť babieho leta, ale aj prvé mrazy a hmly.
Október teda neprinesie tropické dni, ale ani výraznú zimnú vlnu. Skôr môžeme očakávať typickú slovenskú jeseň so striedaním slnečných chvíľ a sychravých dní.