Obklady sú minulosť. Pozrite, čo dnes letí v moderných kuchyniach

Keramické obklady patria medzi najtradičnejšie riešenia v kuchyni – najmä v priestore nad pracovnou doskou, kde chránia steny pred mastnotou, vlhkosťou a teplom. Sú odolné, ľahko sa čistia a vydržia dlhé roky. V posledných rokoch sa však objavuje trend, ktorý prináša do kuchýň iný typ estetiky – drevené panely alebo ich moderné imitácie.
Prečo ľudia skúšajú drevené obklady?
Drevo pôsobí na pohľad aj dotyk teplejšie než keramika a dokáže kuchyňu zútulniť. Preto si našlo cestu aj tam, kde by sme ho pred pár rokmi vôbec nečakali – do moderných interiérov nad kuchynskú linku.
K dispozícii sú rôzne typy panelov, od masívneho dreva cez MDF až po dekoračné lamely s povrchovou úpravou. Ich výhodou je rozmanitosť dizajnu – možno ich povrchovo prispôsobiť laku, oleju alebo farbe, aby ladili so zvyškom interiéru.
Praktické stránky a údržba
Drevené panely si vyžadujú väčšiu starostlivosť než klasické dlaždice. Drevo je prirodzene náchylnejšie na vlhkosť, mastnotu a vysokú teplotu. Aby vydržalo, je nevyhnutné ošetriť ho kvalitným ochranným náterom, ktorý treba časom obnovovať.
Na rozdiel od obkladov nemajú panely škáry, kde by sa usádzala špina, čo niektorí považujú za výhodu. Na druhej strane, mastnota alebo voda môžu poškodiť samotný povrch, ak sa neudržiava pravidelne.
Bezpečnosť pri sporáku
Použitie dreva priamo za plynovým sporákom sa neodporúča, pretože ide o horľavý materiál. Ak máte plynové varenie, odborníci odporúčajú za varnú plochu použiť nehorľavý obklad, napríklad tvrdené sklo, kameň alebo kov, a drevo umiestniť len na zvyšné časti steny.
Pri indukcii alebo elektrickej varnej doske sú riziká nižšie, no aj tam je vhodné dbať na dostatočnú ochranu povrchu pred mastnotou a vlhkosťou.
Montáž a vzhľad
Drevené panely je vo viacerých prípadoch jednoduchšie inštalovať než dlaždice – nie je potrebné spárovanie ani lepenie jednotlivých kusov. Montáž zvládne aj zručný domáci majster, no je dôležité dodržať správnu prípravu podkladu a ochranu povrchu.
Drevo v kuchyni prináša útulnejší vzhľad a atmosféru, ktorú keramika nedokáže ponúknuť. Nejde však o univerzálnu náhradu – skôr o alternatívu pre tých, ktorí hľadajú iný vizuálny efekt a sú pripravení na pravidelnú údržbu.
Kým dlaždice zostávajú najodolnejším a najpraktickejším riešením do kuchyne, drevené panely predstavujú zaujímavú možnosť, ako vniesť do priestoru teplo a originalitu. Ak sa rozhodnete pre drevo, treba počítať s tým, že vyžaduje dôslednú ochranu, pravidelnú údržbu a vhodné umiestnenie – najmä mimo priameho kontaktu s plameňom či intenzívnou parou.