Objavili sa už aj na Slovensku. Najväčšia chyba, ktorú môžete spraviť pri stretnutí s modlivkou

Ešte pred niekoľkými desaťročiami bola modlivka obyčajná (Mantis religiosa) v našich končinách takmer neznámym druhom. Ľudia ju poznali skôr z dokumentárnych filmov alebo z dovoleniek v Stredomorí. Dnes je však situácia iná – klimatické zmeny posunuli hranice jej prirodzeného výskytu a tento fascinujúci hmyz sa čoraz častejšie objavuje aj u nás.
Zriedkavé pozorovanie sa tak mení na bežnejšiu skúsenosť, či už na juhu Moravy, v Polabí, pri Kolíne, alebo dokonca priamo v Prahe. Nie je vylúčené, že sa jej výskyt bude postupne rozširovať aj na ďalšie regióny Slovenska i Česka. To, čo bolo kedysi raritou, sa dnes stáva súčasťou našej prírody.
Modlivka obyčajná – dravý lovec, ktorý človeku neškodí
Na prvý pohľad pôsobí modlivka hrozivo. Jej typické predné nohy pripomínajú zbrane a sústredený pohľad môže vyvolať rešpekt. Pravda je však taká, že pre človeka nie je nebezpečná. Loví predovšetkým menší hmyz – muchy, kobylky, ploštice či dokonca osy.
Z pohľadu záhradkára je jej prítomnosť viac než vítaná. Modlivka dokáže prirodzene znižovať početnosť škodcov, ktorí by inak mohli poškodiť rastliny alebo úrodu. Aj preto ide o zákonom chránený druh – stále patrí medzi vzácnejšie živočíchy a zároveň má významnú úlohu v ekosystéme.
Čo nikdy nerobiť, keď ju uvidíte
Najhoršou možnosťou pri stretnutí s modlivkou je pokus o jej zabitie. Nielenže tým porušíte zákon, ale pripravíte prírodu o predátora, ktorý má svoje pevné miesto v potravinovom reťazci.
Rovnako zlý nápad je vziať si modlivku domov. Mnohí ľudia si myslia, že jej tým pomôžu alebo že budú mať exotického „domáceho miláčika“. Pravdou však je, že v interiéri nemá šancu prežiť – potrebuje prirodzenú potravu, voľný priestor a vhodné podmienky. Navyše pri manipulácii riskujete, že jej ublížite alebo ju vystavíte stresu.
Ako reagovať správne? Dajte jej pokoj
Ak sa modlivka objaví na vašej záhradnej cestičke, plote či dokonca na stene domu, netreba robiť nič špeciálne. Stačí chvíľu počkať – sama sa presunie ďalej. Najlepšie, čo môžete urobiť, je nechať ju tam, kde je.
Modlivka si stráži svoje malé územie a zvyčajne sa pohybuje len v obmedzenom priestore. Ak jej dáte pokoj, môžete mať jedinečný zážitok – sledovať, ako sa vďaka svojmu dokonalému maskovaniu stratí v prostredí a potom bleskovo zaútočí na korisť. Aj preto sa považuje za jedného z najlepších „bojovníkov“ v ríši hmyzu.
Dravá, no pritom veľmi krehká
To, že sa modlivky vyskytujú aj v Česku a na Slovensku, je priamym dôsledkom klimatických zmien. Teplomilné druhy hmyzu, rastlín a živočíchov sa postupne posúvajú severnejšie, a tak sa s nimi stretávame častejšie.
Napriek svojmu drsnému vzhľadu je modlivka obyčajná krehkým tvorom. Najzraniteľnejšia je v období, keď sa zvlieka zo svojej starej kutikuly – vtedy ju môžu ohroziť dokonca aj menší predátori. Aj preto si zaslúži našu ohľaduplnosť a rešpekt.
Stretnutie s modlivkou obyčajnou je stále výnimočné, no v budúcnosti bude čoraz bežnejšie. Pamätajte, že tento hmyz nie je nepriateľ, ale spojenec. V prírode má svoje miesto a úlohu, ktorú by sme mu mali umožniť plniť. Najrozumnejším prístupom je nechať ju žiť v jej prostredí a jednoducho ju obdivovať.