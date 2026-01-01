Nielen na Nový rok. Šošovicu vždy podávajte s touto prísadou. Pomáha telu lepšie využiť železo

Šošovica má u nás pevné miesto najmä na Nový rok, keď sa tradične podáva ako symbol hojnosti a finančného zabezpečenia. Tento zvyk však má aj reálny zdravotný základ. Šošovica patrí medzi výživovo hodnotné strukoviny a rozhodne by nemala byť len sviatočným jedlom. Aby však telo dokázalo z jej živín vyťažiť maximum, je dôležité vedieť, ako ju správne pripraviť a s čím ju kombinovať.

Strukoviny sú zdravé, no v jedálničku ich máme málo

Z nutričného hľadiska jeme strukoviny dlhodobo nedostatočne. Pritom ide o potraviny, ktoré sú:

  • bohaté na vlákninu
  • zdrojom rastlinných bielkovín
  • cenovo dostupné
  • sýte a univerzálne v kuchyni

Pravidelné zaraďovanie šošovice, fazule či cíceru do stravy podporuje trávenie, stabilizuje hladinu cukru v krvi a prospieva črevnej mikroflóre. Ideálne je konzumovať strukoviny aspoň raz až dvakrát týždenne.

Šošovica ako zdroj železa – dôležité je rozlišovať

Šošovica obsahuje pomerne vysoké množstvo železa, v priemere približne 7–9 mg na 100 g suchého produktu (hodnoty sa líšia podľa druhu). Treba však zdôrazniť jednu zásadnú vec:

  • ide o rastlinné (nehémové) železo
  • to sa vstrebáva horšie než železo zo živočíšnych zdrojov (mäso, pečeň)

Pre porovnanie: mäso môže obsahovať menej železa v gramoch, ale jeho využiteľnosť v tele je výrazne vyššia. To však neznamená, že šošovica nie je dobrým zdrojom – len si vyžaduje správnu kombináciu a úpravu.

Prečo je železo pre telo nevyhnutné

Železo má v organizme kľúčovú úlohu:

  • je súčasťou hemoglobínu, ktorý prenáša kyslík v krvi
  • podieľa sa na tvorbe energie v bunkách
  • podporuje imunitný systém
  • je dôležité pre správnu činnosť svalov a mozgu

Nedostatok železa môže viesť k únave, bledosti, zníženej koncentrácii či oslabenej imunite.

Problém šošovice nie je množstvo železa, ale jeho vstrebávanie

Šošovica – rovnako ako iné strukoviny a celozrnné obilniny – prirodzene obsahuje kyselinu fytovú (fytáty). Práve tá je hlavným faktorom, ktorý znižuje vstrebávanie železa a niektorých ďalších minerálov (zinok, vápnik).

Dôležité upresnenie:

  • fytáty sú hlavným „blokátorom“ železa v šošovici
  • oxaláty zohrávajú pri strukovinách len vedľajšiu úlohu (sú významnejšie napríklad pri špenáte či rebarbore)

Ako znížiť obsah fytátov pri príprave šošovice

Správnou kuchynskou úpravou možno dostupnosť železa výrazne zlepšiť:

  1. Namáčanie
    Šošovicu je vhodné namočiť aspoň na niekoľko hodín (ideálne cez noc) a vodu následne vyliať.
  2. Varenie v čistej vode
    Po namáčaní sa varí v novej vode, čím sa zníži množstvo antinutrientov.
  3. Kyslá zložka v jedle
    Pridanie kyslej potraviny výrazne zvyšuje vstrebateľnosť rastlinného železa.

Prečo kyslá prísada funguje

Kyslé prostredie:

  • zvyšuje rozpustnosť železa
  • premieňa ho na formu, ktorú telo lepšie absorbuje

Najlepšie fungujú:

  • vitamín C (kyslá zelenina, paprika, kyslá kapusta)
  • ocot
  • citrónová šťava

Práve preto má tradičná šošovica na kyslo nielen kultúrny, ale aj výživový zmysel.

Tradičná šošovica na kyslo je nutrične rozumná voľba

Kombinácia:

  • šošovice
  • octu,
  • vajíčka
  • kyslej uhorky

vytvára jedlo, ktoré:

  • zlepšuje využitie železa
  • obsahuje bielkoviny z rastlinných aj živočíšnych zdrojov
  • zasýti a nezaťaží trávenie

Recept na šošovicu na kyslo (nutrične správna verzia)

Ingrediencie:
250 g zelenej šošovice, masť alebo olej, cibuľa, bobkový list, tymian, majorán, 10 g hladkej múky, štipka cukru, soľ, 2 lyžice bieleho vínneho octu.

Postup:

  1. Šošovicu preberte, prepláchnite a namočte (ideálne na niekoľko hodín).
  2. Vodu zlejte, zalejte čistou vodou, pridajte bobkový list a bylinky a uvarte domäkka.
  3. Cibuľu ošúpte, nakrájajte a opečte na masti dozlatista.
  4. Prisypte múku, krátko premiešajte a vytvorte svetlú zápražku.
  5. Pridajte časť vývaru zo šošovice, dobre rozmiešajte a nechajte prevrieť.
  6. Dochuťte octom, cukrom a soľou.
  7. Primiešajte šošovicu a krátko spolu prehrejte.

Šošovica je zdravá, výživná a cenovo dostupná potravina. Obsahuje síce rastlinné železo, ktoré sa vstrebáva horšie, no správnou prípravou a pridaním kyslej zložky možno jeho využitie výrazne zlepšiť. Tradičná šošovica na kyslo tak nie je len zvyk, ale aj nutrične logická voľba – nielen na Nový rok, ale pokojne po celý rok.

