Nevyhadzujte zvyšky zo Silvestra. Na Nový rok z nich pripravíte chutné a rýchle jedlá

Silvestrovská noc býva bohatá nielen na zábavu, ale aj na jedlo. Stoly sa prehýbajú pod rôznymi dobrotami a často sa stáva, že časť pohostenia ostane nedotknutá. Na druhý deň nás potom víta chladnička plná zvyškov, s ktorými si mnohí nevedia rady. Namiesto toho, aby skončili v koši, dajú sa s trochou fantázie premeniť na nové a chutné jedlá.
Ak hľadáte rýchlu inšpiráciu, na internete nájdete aj videá s nápadmi na jednoduché silvestrovské predjedlá a pohostenie, ktoré sa dajú upraviť aj na druhý deň. Jedno z nich je dostupné na YouTube:
Silvester je spojený s hojným stolovaním, pestrými chuťami a množstvom jednohubiek, nátierok či drobných mäsových pochúťok. Keď oslavy skončia a hostia odídu, často zostane viac jedla, než by sa zdalo. Najjednoduchšie riešenie býva zvyšky vyhodiť, no to je zbytočné plytvanie. Práve zo silvestrovských zvyškov sa dajú pripraviť jednoduché, rýchle a prekvapivo dobré jedlá.
Prečo sa oplatí zvyšky spracovať?
Keď sa ráno po oslave pozriete do chladničky, často v nej nájdete rôzne kúsky – zvyšky pečiva, syra, zeleniny, pár plátkov salámy alebo mäsa. Samostatne nemusia pôsobiť ako hotové jedlo, no práve ich kombináciou môže vzniknúť niečo nové a chutné.
Spracovaním zvyškov ušetríte peniaze, čas aj energiu a zároveň sa vyhnete zbytočnému plytvaniu potravinami. Navyše si nemusíte robiť starosti s varením z úplného základu.
Rýchle raňajky zo silvestrovských zvyškov
Zo zvyšného pečiva, syra a zeleniny si môžete pripraviť sýte sendviče. Pečivo stačí krátko ohriať, pridať kúsky opečenej zeleniny, syr a podľa chuti horčicu, avokádo alebo iný obľúbený doplnok. Takéto raňajky zasýtia a dodajú energiu na celé dopoludnie.
Ak vám ostal chlieb alebo rožky, ktoré už nie sú úplne čerstvé, výborne sa hodia na slaný francúzsky toast. Stačí vajce, trochu mlieka, soľ a korenie. Pečivo krátko namočíte a opečiete na panvici dozlatista.
Polievky a zapekané jedlá z jednohubiek
Zvyšky mäsa z jednohubiek, klobásy či šunky sa dajú skvele využiť do polievky. Stačí ich pridať do vývaru spolu s ryžou, cestovinami alebo strukovinami a dochutiť bylinkami. Výsledkom je sýta a voňavá polievka, ideálna po náročnej noci.
Zvyšnú zeleninu, syr a pečivo môžete premeniť aj na jednoduché zapekané jedlo. Všetko nakrájate na menšie kúsky, spojíte vajcom alebo smotanou, posypete syrom a krátko zapekáte. Takto vznikne jedlo, ktoré zasýti celú rodinu.
Recept: Novoročný gratin zo zvyškov
Suroviny:
- zvyšky pečiva (rožky, toastový chlieb) – cca 200 g
- zvyšky mäsa (šunka, klobása, kuracie kúsky) – cca 150 g
- zvyšky zeleniny (paprika, rajčina, cuketa, brokolica) – cca 150 g
- strúhaný syr – 100 g
- vajcia – 2 ks
- mlieko – 150 ml
- soľ a korenie podľa chuti
- sušené bylinky
- trochu masla na vymastenie zapekacej misy
Postup:
Rúru predhrejte na 180 °C a zapekaciu misu vymažte maslom. Pečivo nakrájajte na kocky veľké približne 2–3 cm. Zeleninu a mäso pokrájajte na menšie kúsky. V miske zmiešajte vajcia s mliekom, pridajte soľ, korenie a bylinky. Do zapekacej misy nasypte pečivo, rozložte mäso a zeleninu a všetko zalejte vaječnou zmesou. Posypte syrom a pečte 20–25 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu a zmes nestuhne. Podávajte teplé.
Ľahké obedy a šaláty zo zvyškov
Zo zvyšnej zeleniny, syra a opečeného pečiva si môžete rýchlo pripraviť svieži šalát. Pečivo nakrájajte na kocky, opečte ako krutóny a zmiešajte so zeleninou. Jednoduchá zálievka z oleja, octu a horčice dodá šalátu chuť. Pridať môžete aj semienka alebo orechy.
Ak vám ostali ryby z jednohubiek, dajú sa ľahko spracovať na rýchlu nátierku. Stačí ich zmiešať s jogurtom alebo majonézou a dochutiť citrónovou šťavou.
Sladká bodka z toho, čo ostalo
Zvyšné pečivo zo sladkého pohostenia sa dá premeniť na chlebový puding. Nakrájané kúsky zalejte mliekom zmiešaným s vajíčkom, pridajte trochu cukru a škorice a krátko zapečte. Výsledkom je teplý dezert, ktorý poteší aj na Nový rok.
Varenie zo zvyškov nie je núdzové riešenie, ale praktický a kreatívny spôsob, ako využiť potraviny naplno. Zo silvestrovského pohostenia sa tak môže stať základ pre nové jedlá, ktoré šetria peniaze, čas aj prírodu. Stačí sa na obsah chladničky pozrieť trochu inak.