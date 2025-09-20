Nevyhadzujte starý porcelán! Možno ukrývate poklad v hodnote státisícov

Porcelán má už celé stáročia povesť niečoho krehkého, elegantného a vzácneho. Kedysi sa používal výlučne v bohatých domácnostiach alebo na panovníckych dvoroch, dnes sa staré kúsky objavujú v aukčných katalógoch s cenami, ktoré dokážu konkurovať nehnuteľnostiam či luxusným autám.
Zatiaľ čo bežný tanier kúpite v obchode za pár eur, pri historických kusoch môže suma vystúpiť na stovky tisíc, a v ojedinelých prípadoch dokonca aj na milióny. A pritom možno netušíte, že práve vo vašej obývačke alebo v kredenci po babičke sa ukrýva nenápadný poklad.
Poklady z východu aj zo západu
Úplne prvý porcelán vznikol v Ázii a práve tam sa dodnes vyrábali najvzácnejšie exempláre. Niektoré malé šálky alebo poháriky sa predali za sumy, ktoré šokovali aj znalcov – išlo o milióny dolárov. To, čo pre bežného človeka vyzerá ako obyčajná nádoba na čaj, je pre odborníka unikátne umelecké dielo.
Aj Európa však postupne vyvinula vlastnú tradíciu výroby porcelánu. Vznikli manufaktúry, ktoré dokázali kvalitou konkurovať východnej produkcii a ich diela sú dodnes predmetom zberateľského záujmu. Celé súpravy alebo jednotlivé šálky sa dražia v zahraničných aukciách za obrovské sumy.
Ako rozoznať hodnotný porcelán
Ak si kladiete otázku, či môže starý servis po rodičoch alebo starých rodičoch skutočne mať hodnotu, odpoveď znie: áno, môže. Dôležité je všímať si niekoľko detailov:
- Značenie na spodnej strane – každý originál má svoj špecifický symbol, podľa ktorého sa dá spätne vystopovať pôvod.
- Priesvitnosť materiálu – kvalitný porcelán je jemný a ak ho podržíte proti svetlu, mierne presvitá.
- Farebnosť a glazúra – odtiene sú decentné, glazúra pôsobí hladko a nemá praskliny.
- Stav predmetu – aj malé otĺknutie alebo vlasová prasklina môže znížiť cenu o desiatky či stovky eur.
- Motívy a dekorácie – typické sú mytologické postavy, exotické zvieratá alebo lovecké výjavy, ktoré sú pre zberateľov atraktívne.
Poklad môže byť aj doma
Mnohí ľudia si myslia, že hodnotný porcelán sa nachádza len v múzeách alebo zámkoch. Pravda je však iná – v domácnostiach sa často ukrývajú vzácne kúsky, ktoré sa dedia z generácie na generáciu.
Stačí jeden detail – nenápadná značka na spodnej strane či špecifický vzor – a predmet, ktorý ste považovali za bežnú rodinnú spomienku, sa môže ukázať ako investícia v hodnote desiatok až stoviek tisíc.
Preto ak doma máte starý čajový alebo jedálenský servis, oplatí sa nechať ho skontrolovať odborníkom. Aj keď nepôjde o miliónové sumy, výsledok vás môže veľmi príjemne prekvapiť.
Takže skôr než starý porcelán odložíte na povalu alebo darujete, zamyslite sa. To, čo pre vás znamená len spomienku na detstvo, môže mať v očiach zberateľov nečakanú hodnotu.