Neuveríte, čo všetko sa dá vytvoriť z obyčajnej tekvice – deti sa neodtrhnú

Jeseň je obdobím, ktoré prináša bohatú úrodu a nové možnosti, ako si spríjemniť spoločný čas s rodinou. Tekvice sú typickým symbolom jesene – využívajú sa na dekorácie aj v kuchyni a vďaka rozmanitým tvarom a veľkostiam si každý nájde ten svoj obľúbený druh. Okrem toho sú cenovo dostupné a dajú sa využiť viacerými spôsobmi.
Dekorácie z tekvíc aj pre deti
Pri tvorení s deťmi je dôležité dbať na bezpečnosť. Vyrezávanie do tvrdej šupky patrí do rúk dospelým, pretože vyžaduje použitie nožov alebo špeciálnych nástrojov. Malé deti sa však môžu zapojiť aj bez toho, aby prichádzali do kontaktu s ostrými predmetmi.
Video: Halloweenska tekvica krok za krokom
Bezpečné a jednoduché sú tieto aktivity:
- Maľovanie tekvíc – akrylové farby alebo silné fixky umožnia vytvárať veselé tváre, zvieratá či rôzne vzory.
- Používanie samolepiek – vinylové alebo papierové nálepky sa ľahko aplikujú aj odstránia, čo ocenia najmä menšie deti.
- Dekorovanie prírodnými materiálmi – sušené listy, šišky, kúsky konárikov či kvety sa dajú prilepiť pomocou lepidla alebo špagátu a vytvárajú tak jesenné aranžmány priamo na povrchu tekvice.
Takéto dekorácie sú úplne bezpečné a môžu sa stať ozdobou okenného parapetu, poličky či vchodu do domu.
Tekvica v kuchyni: chutná a zdravá surovina
Tekvica nie je len pekná dekorácia – patrí aj medzi hodnotné potraviny. Obsahuje vitamíny, minerálne látky a vlákninu. Obľúbenou odrodou je tekvica hokkaido, ktorej dužina má prirodzene sladkastú chuť. Výhodou je, že jej šupka je tenká a pri varení zmäkne, takže ju nie je potrebné šúpať.
Možnosti využitia v kuchyni:
- Polievka – krémová tekvicová polievka je jednoduchá na prípravu, sýta a v chladnom období príjemne zahreje. Dochutiť sa dá napríklad kúskom zázvoru.
- Pečená tekvica – nakrájaná na kúsky, pokvapkaná olejom a posypaná bylinkami či cesnakom je vhodná ako príloha alebo ľahké samostatné jedlo.
- Múčniky – z tekvice sa dá pripraviť napríklad koláč alebo bábovka, ktoré majú vďaka sladkastej chuti príjemnú arómu.
Spoločné chvíle pri tvorení a varení
Zapojenie detí do jednoduchých tvorivých aktivít alebo do varenia má praktický aj výchovný prínos. Rozvíja ich kreativitu, učí ich trpezlivosti a pomáha im objavovať nové chute. Tekvice sa preto dajú využiť nielen na skrášlenie domácnosti, ale aj na vytvorenie chutných jedál, ktoré si rodina vychutná spolu.
Tekvice teda ponúkajú dve možnosti naraz – môžete z nich spraviť zaujímavé dekorácie a zároveň ich použiť v kuchyni. V oboch prípadoch ide o aktivitu, do ktorej sa môže zapojiť každý člen rodiny bezpečným a tvorivým spôsobom.