Netradičné pestovanie izboviek. 13 kúzelných nápadov pre levitujúcu zeleň

Premýšľali ste už niekedy nad tým, že izbové rastliny vôbec nemusia byť zasadené v kvetináči, ktorý sa dotýka zeme? Vďaka rôznym kreatívnym spôsobom pestovania môžu doslova levitovať medzi zemou a nebom. Niektoré druhy sa dokonca zaobídu aj bez klasického substrátu či kvetináčovej nádoby. Takýto nevšedný prístup zároveň ušetrí priestor, zaujímavo doplní interiér a vytvorí efekt „plávajúcej“ zelene. Ak vás láka myšlienka pestovať svoje zelené poklady inak než tradične, nasledujúce tipy vám otvoria dvere do sveta originálnych, vzdušne pôsobiacich aranžmánov.

1. Kúzlo kokedám – lietajúce živé gule

Kokedamy už dávno nie sú žiadnou ojedinelou novinkou, no stále sú mimoriadne atraktívne. Ide o japonskú techniku pestovania rastlín, pri ktorej je koreňový bal obalený vrstvou substrátu a machu, čím sa vytvorí guľa. Tá sa následne zavesí do priestoru, kde môže efektne levitovať. Zhotoviť si takúto živú guľu môžete aj sami podľa návodov, alebo si ju kúpiť už hotovú od profesionálneho pestovateľa.

Nie všetky rastliny však zvládnu život v tejto forme – kokedamy prajú skôr menším a kompaktnejším druhom, prípadne tým, ktoré sa dajú pravidelne zastrihávať. Starostlivosť spočíva v ponáraní celej gule do vody – stačí to raz do týždňa na pár minút, podľa teploty a vlhkosti interiéru. Mach a substrát sa tak dobre nasýtia vodou. Ideálne je použiť vodu bez chlóru, aby si mach udržal svieži vzhľad. Hnojiť môžete pokojne aj len jedenkrát či dvakrát za sezónu – mach ani rastlina nepotrebujú intenzívne prihnojovanie.

2. Kúsok pralesa na konári

Epifytické rastliny, ktoré v prírode rastú na kmeňoch stromov, sa vám postarajú o nevšednú atmosféru aj doma. Stačí ich pripevniť na kúsok dreva (najčastejšie kôru), a tým im vytvoriť podmienky podobné ich prirodzenému prostrediu. Na prichytenie sa zvykne používať buď špeciálne lepidlo, alebo jemný, takmer neviditeľný silon. Následná starostlivosť zahŕňa predovšetkým pravidelné rosenie rastlín i samotnej kôry, aby si udržiavali dostatočnú vlahu.

3. Parohovec – výnimočná papradina

Parožnatka (Platycerium) je jednou z najzaujímavejších papradín vôbec, pretože v prírode rastie ako epifyt vysoko na stromoch. Presne preto je ako stvorená na umiestnenie medzi zem a strop. Rastlinu môžete pripevniť na rôzne podložky z kôry či dreva (napríklad dubového alebo borovicového). Medzi najodolnejšie patrí najmä druh Platycerium bifurcatum ssp. Bifurcatum, ktorý dokáže fungovať aj pri nižšej vlhkosti. Dôležité je pravidelné rosenie, rovnako ako jemné prihnojovanie pomocou vodného postreku.

4. Krehká krása v sklenenom aeráriu

Sklenené aeráriá vyzerajú v priestore mimoriadne krehko a ľahučko. Poskytujú však len malý priestor pre koreňový systém, takže bežným izbovým rastlinám príliš nevyhovujú – ich korene by sa veľmi rýchlo dostali na denné svetlo a trpeli by nedostatkom miesta. Avšak drobným epifytickým druhom, ako sú rôzne tillandsie (tilandsie), dokáže takáto sklenená nádoba vytvoriť priam rozprávkové podmienky. Tieto rastlinky totiž vôbec nepotrebujú klasické korene či substrát, stačí im rosenie mäkkou vodou. Raz za čas môžete pridať i malé množstvo hnojiva určeného pre orchidey.

5. Zelený „záves“ od stropu po podlahu

Jednou z najjednoduchších možností, ako mať plávajúcu zeleň, je zavesiť popínavú alebo previsnutú rastlinu v kvetináči tak, aby jej výhony mohli elegantne splývať. Obľúbenou a nenáročnou voľbou je potos (Scindapsus alebo Epipremnum), ktorý nepotrebuje žiadnu špeciálnu oporu a neuberá zbytočne miesto na zemi. Musíte však rátať s tým, že pri polievaní sa nezaobídete bez schodíkov alebo stoličky, aby ste sa do výšky dostali.

6. Živé „záclony“

Závesné aranžmány sa dajú krásne využiť aj priamo v okne, kde vytvoria dojem zelených záclon. K takémuto účelu sa hodia napríklad papradiny ako nefrolepka (Nephrolepis), ktorý znesie tieň či rozptýlené svetlo, no priame slnečné lúče mu nesvedčia. Dávajte si však pozor na prievan: v lete mu otvorené okno môže vyhovovať, ale v zime mu studený vzduch neprospeje.

7. Stropná záhradka

Ak túžite po naozaj veľkolepom efekte, môžete si priamo pod stropom nainštalovať mriežku alebo systém závesných platforiem, na ktoré upevníte rôzne rastliny. Je to síce náročná a často finančne nákladnejšia inštalácia, no výsledok dokáže byť oslnivý – najmä vo väčších priestoroch s dostatkom svetla. Dôležité je pamätať na prístup k rastlinám (polievanie, zastrihávanie) aj na to, aby sa k nim dostalo primerané množstvo denného svetla.

8. Elegantné makramé

Závesy z povrázkov či šnúrok, známe ako makramé, sú nielen praktickým, ale aj estetickým riešením. Dajú sa kúpiť hotové v rôznych dizajnoch, no ak ste tvorivá duša, môžete si vyrobiť aj vlastné. Kvetináč upevnený v makramé vzore visí v priestore veľmi jemne a vkusne, pričom pôsobí útulne a domácky.

9. Rastliny v drôtenom košíku

Ak už hovoríme o epifytoch typu tillandsia, môžu sa pohodlne „uhniezdiť“ aj v ľahkom drôtenom košíku či klietke. Takéto priestory im poskytujú veľa vzduchu, čo vyhovuje ich prirodzeným potrebám. No opäť platí, že pre dobrý rast potrebujú vyššiu vzdušnú vlhkosť – optimálne aspoň 70 %. V bežných bytových podmienkach k tomu pomôže pravidelné rosenie, prípadne zvlhčovač vzduchu.

10. Kokosová škrupina ako prírodný kvetináč

Škrupina kokosového orecha priam nabáda, aby sme ju využili ako malé prírodné črepníčky. Ak zvolíte ľahký, priepustný substrát (napríklad určený pre sukulenty) a rastlinu, ktorá nevyžaduje veľa vody, máte postarané o originálnu visiacu dekoráciu. Skvelou voľbou môže byť sukulentný druh so šnúrami alebo previsnutými stonkami, ako Senecio rowleyanus (známy ako „string of pearls“) či Ceropegia woodii. Tieto druhy tolerujú aj občasné preschnutie pôdy, čo vám uľahčí starostlivosť.

11. Vyvýšená polička a previsnuté listy

Nemusíte nutne všetky rastliny vešať zo stropu – niekedy postačí, ak ich dáte na vyššiu poličku. Previsnuté druhy, aké nájdete napríklad medzi peperómiami (Peperomia prostrata), budú z výšky veľmi pekne splývať. Majte však na pamäti, že aj pri tomto spôsobe musíte myslieť na praktickosť pri zalievaní.

12. Prímorská inšpirácia: ježovky a lastúry

Ak hľadáte originálny a zároveň hravý spôsob, ako zavesiť epifyt, skúste škrupiny ježoviek alebo lastúry. Najviac sa to hodí pre drobné tillandsie, ktoré sa dajú zavesiť pokojne aj dole hlavou, bez toho, aby ste im ublížili. Bežné „terrestrické“ druhy by v takejto polohe trpeli, pretože ich korene sú prispôsobené rastu v zemi smerom dolu.

13. Dizajnové kvetináče ako klenot v priestore

Dizajnéri sa v posledných rokoch čoraz viac venujú nielen nábytku, ale aj pútavým kvetináčom a obalom na rastliny. Na trhu nájdete rôzne zavesené nádoby, ktoré slúžia nielen ako praktický kontajner pre rastlinu, ale súčasne ako dizajnový doplnok. Môžu mať podobu kovových, keramických či sklenených „kolísok“ a vnesú do priestoru jedinečný estetický prvok.

Záverečné slovo

Izbové rastliny dokážu byť úžasným spestrením každého interiéru, no nie ste vôbec obmedzení iba na klasické kvetináče postavené na parapete alebo na zemi. Ak im doprajete možnosť „levitovať“, získate unikátny dekoračný prvok, ktorý zaujme na prvý pohľad a oživí každý kút bytu či domu. Rôzne techniky od kokedám, cez epifytické aranžmány až po sklenené aeráriá prinášajú závan exotiky aj do bežných obývačiek. Navyše tým šetríte priestor a vytvárate neobyčajnú atmosféru, ktorá vašej domácej džungli dodá nový rozmer.

Pustite sa do experimentovania a nájdite spôsob, ktorý vám i vašim rastlinám najviac vyhovuje. Uvidíte, že pohľad na „plávajúcu“ zeleň vo vašom interiéri bude nielen pôsobivý, ale prinesie aj kus radosti z tvorivého pestovania!