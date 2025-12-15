Nepečené košíčky s karamelom a čokoládou. Vianočné koláče hotové za 15 minút

Nepečené košíčky s karamelovým salkom a čokoládou patria medzi jednoduché vianočné koláče, ktoré sa pripravujú bez použitia rúry. Ich základ tvoria bežne dostupné suroviny – čokoláda, karamelové salko, sušienky a orechy. Príprava nezahŕňa tepelné spracovanie okrem rozpúšťania čokolády a výsledný dezert je potrebné nechať stuhnúť v chladničke.
Takýto typ nepečeného koláča sa často pripravuje v období Vianoc najmä preto, že nevyžaduje pečenie, dlhý čas ani špeciálne kuchynské vybavenie. Celý postup je možné zvládnuť v krátkom čase, pričom výsledok je stabilný a vhodný na skladovanie v chlade.
Zloženie a vlastnosti použitých surovín
Karamelové salko je zahustené sladené mlieko, ktoré vzniká varením sladeného kondenzovaného mlieka. Má krémovú konzistenciu a výraznú sladkú chuť, vďaka čomu sa často používa ako náplň do dezertov.
Čokoláda v recepte slúži ako obal aj chuťová zložka. Použiť možno horkú, mliečnu alebo kombináciu oboch druhov, pričom rozdiel spočíva najmä v obsahu kakaa a sladkosti.
Sušienky a orechy zabezpečujú štruktúru náplne. Nemusia byť rozmixované úplne najemno – menšie kúsky ovplyvňujú výslednú textúru.
Potrebné suroviny
- 1 plechovka karamelového salka
- 50 g maslových sušienok
- 50 g orechov (napríklad vlašské, lieskové, mandle alebo kešu)
- 400 g čokolády
Všetky uvedené suroviny sú bežne dostupné v maloobchodnej sieti.
Postup prípravy
Sušienky a orechy sa najskôr rozmixujú na menšie kúsky. Zmes sa presype do misy a spojí s karamelovým salkom, až vznikne kompaktná hmota.
Čokoláda sa rozpustí vo vodnom kúpeli alebo pri nízkom výkone v mikrovlnnej rúre. Do papierových košíčkov sa najprv naleje tenká vrstva čokolády, na ktorú sa pridá karamelová náplň. Následne sa náplň prekryje ďalšou vrstvou čokolády.
Košíčky sa vložia do chladničky a nechajú sa minimálne dve hodiny tuhnúť, aby čokoláda úplne stuhla a dezert si udržal tvar.
Možné úpravy receptu
Do karamelovej náplne je možné pridať malé množstvo ochucujúcich zložiek, napríklad:
- škoricu
- vanilkový extrakt
- malé množstvo alkoholu (napríklad rum)
- štipku soli na zvýraznenie chuti karamelu
Tieto úpravy menia chuťový profil, nie však základnú technológiu prípravy.
Skladovanie a použitie
Nepečené košíčky je potrebné skladovať v chlade.
- V chladničke vydržia približne 7 dní.
- V mrazničke je možné ich uchovávať niekoľko týždňov, pričom po rozmrazení si zachovávajú tvar aj chuť.
Sú vhodné ako súčasť vianočného pečiva, na servírovanie ku káve alebo ako domáci jedlý darček.
Nepečené košíčky s karamelovým salkom a čokoládou sú technicky jednoduchý dezert, ktorého príprava nevyžaduje pečenie. Recept je založený na bežne používaných surovinách a postupoch a výsledok je stabilný pri skladovaní v chlade. Ide o praktickú alternatívu ku klasickým pečeným vianočným koláčom.