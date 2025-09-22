Nenaleťte podvodníkom. Stačí jedna SMS a prídete o peniaze, takto útočia aj na Slovensku

Internetoví podvodníci sa prispôsobujú stále rýchlejšie a vymýšľajú nové spôsoby, ako obrať ľudí o úspory. Najčastejšími obeťami sú seniori, ktorí nemajú s modernými technológiami také skúsenosti a zároveň chcú pomôcť svojim blízkym. Polícia Slovenskej republiky preto neustále varuje pred podvodmi, pri ktorých sa páchatelia vydávajú za deti, vnukov alebo iných rodinných príslušníkov.
Ako vyzerá podvod v praxi?
Podvodníci pošlú SMS alebo správu cez aplikácie ako WhatsApp či Messenger. Vydávajú sa za syna, dcéru alebo vnuka a tvrdia, že majú nové telefónne číslo. Následne požiadajú o rýchlu finančnú pomoc – napríklad o zaplatenie faktúry či vyrovnanie „urgentnej“ pokuty. Argumentujú tým, že sa práve nemôžu dostať do internetbankingu alebo majú pokazený mobil.
K správe priložia číslo účtu a často vytvárajú tlak – píšu, že je potrebné konať okamžite, inak z toho budú problémy. To je práve moment, keď sa obeť zľakne a koná unáhlene.
Skutočné prípady zo Slovenska
- Trnava, 2023 – Senior dostal správu od údajnej dcéry, že potrebuje zaplatiť faktúru. Po prevode zistil, že skutočná dcéra o nič nežiadala. Prišiel o niekoľko tisíc eur.
- Bratislava, 2024 – Polícia riešila viacero oznámení, keď podvodníci cez WhatsApp predstierali, že sú príbuzní. V jednom prípade seniorka poslala na cudzí účet vyše 4 000 eur.
- Celoslovenské varovanie – Stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR opakovane zverejňuje screenshoty falošných správ, ktoré ľudia dostávajú. Texty sú takmer identické: „Ahoj mami, mám nové číslo, môj mobil je pokazený. Potrebujem zaplatiť faktúru, môžeš to urobiť za mňa?“
Prečo sa seniori nechajú oklamať?
Podvodníci cielene využívajú emócie – hrajú na dôveru a súcit. Obeť má pocit, že blízky človek je v problémoch a treba mu okamžite pomôcť. Keďže správy prichádzajú často večer alebo v noci, ľudia nemajú čas uvažovať a z obavy o rodinu posielajú peniaze.
Rady od polície, ako sa chrániť
- Nikdy neposielajte peniaze len na základe správy.
- Overte si informácie telefonicky – zavolajte priamo dcére, synovi alebo vnukovi na známe číslo.
- Nenechajte sa zatlačiť do časovej tiesne. Podvodníci vás budú presviedčať, že treba konať hneď – práve to je ich trik.
- Ak máte podozrenie, okamžite kontaktujte políciu a informujte aj svoju banku, či je možné transakciu zastaviť.
Podvody cez falošné správy sa šíria aj na Slovensku a podľa Policajného zboru pribúda stále viac obetí. Najlepšou ochranou je ostražitosť, overovanie a otvorená komunikácia v rodine. Stačí jeden krátky telefonát navyše, aby ste predišli strate celoživotných úspor.