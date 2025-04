Nečakaní operení nájomníci. Čo robiť, keď sa na vašom dome objaví vtáčie hniezdo?

Vtáky sa počas roka neustále presúvajú – prilietajú, odlietajú a hľadajú si vhodné miesta, kde môžu prečkať nepriaznivé počasie či vyviesť mladé. Problém však nastáva vo chvíli, keď sa rozhodnú „zahniezdiť“ priamo na vašom dome. Prečo je to niekedy nepríjemné a ako si s tým poradiť?

Najrušnejšie obdobie vtáčieho roka

S príchodom jari sa začína pre vtáky jedno z najdôležitejších období – hniezdenie. Opeření obyvatelia prírody v tomto čase aktívne vyhľadávajú partnerov a vhodné priestory na postavenie hniezda. Kým niektoré druhy obľubujú kryté miesta v hustých kríkoch alebo na silných konároch stromov, iné si zvlášť obľúbili ľudské obydlia. Lastovičky či holuby tak bez rozpakov obsadia vašu terasu, parapet či dokonca kút na balkóne a usídlia sa tam na celé týždne.

Hoci v minulosti existovala povera, že lastovičky prinášajú do domu šťastie, v modernej dobe už táto romantická predstava nebýva pre všetkých taká príťažlivá. Rušivé pískanie, neustály pohyb vtákov či trus na fasáde a parapetoch dokážu poriadne znepríjemniť život.

Príklad z praxe

Istá pani opísala svoju skúsenosť, keď sa lastovičky rozhodli zahniezdiť priamo pri okne do spálne: „Proti lastovičkám nič nemám, ale to neprestajné pískanie ráno ma privádza do zúfalstva. Budíme sa skôr, ako by sme chceli, a okrem toho máme už aj okno tak znečistené od vtáčieho trusu, že je to hotová tragédia.“ Podobné sťažnosti sa množia najmä na jar, keď sa vtáci zlietajú a hlasným štebotom dávajú najavo svoju prítomnosť.

Vtačie pytačky a nevyžiadaní „spolubývajúci“

Skúsenosti milovníkov prírody i odborníkov potvrdzujú, že od apríla do mája prebieha u vtákov intenzívne obdobie pytačiek. Mnohé vtáčie páry potrebujú rýchlo nájsť pokojné miesto, kde ich nevyruší dážď, vietor ani predátori. Holuby, lastovičky a iné vtáčie druhy si často obľúbia miesta, ktoré sú pre ľudí prakticky nevyužívané, napríklad staré kvetináče či prázdne kúty plné nepotrebných vecí.

Zatiaľ čo lastovička hniezdi zvyčajne dvakrát ročne (v máji a v júli), holuby dokážu produkovať nové potomstvo prakticky po celý rok. Keď si navyknú na konkrétnu strechu či balkón, je ťažké presvedčiť ich, aby sa odsťahovali inam.

Zákonné obmedzenia a ochrana hniezd

Mnoho ľudí netuší, že vtáčie hniezda sú chránené zákonom. V Českej republike sa napríklad ničenie a strhávanie hniezd, ako aj poškodzovanie vtáčích vajec, považuje za trestný čin (podľa zákona č. 114/1992 Sb.). Aj na Slovensku platia predpisy, ktoré ochraňujú voľne žijúce vtáky a ich hniezda.

Čo to znamená pre bežného človeka?

Ak si holuby či lastovičky začnú stavať hniezdo u vás na balkóne, nemali by ste ich vyháňať či ničiť hniezdo počas hniezdnej sezóny. To môže zahŕňať obdobie od jari (apríl – máj) až do jesene, pokiaľ sú mláďatá ešte v procese rastu a vývoja. Akékoľvek rušenie hniezdiacich vtákov alebo likvidácia hniezd je protizákonná. Často tak neostáva nič iné, ako situáciu dočasne akceptovať, prípadne si kúpiť štupľe do uší a dúfať, že o rok si nájdu iné miesto.

Prevencia je základ

Ak nechcete, aby sa vtáky nasťahovali priamo k vám, najlepším riešením je prevencia. Odborníci radia zamerať sa na:

Odstránenie lákavých predmetov

Z balkónov, parapetov a terás odstráňte všetko, čo môže vtáky motivovať k stavbe hniezda – staré kvetináče, nepoužívané črepníky, kopy harabúrd či dekoratívne kamene. Vtáci často využijú aj malý priestor, keď v ňom vidia potenciálnu ochranu pred nepriazňou počasia. Zábrany a siete

Inštalácia ochranných sietí, pletív alebo tenkých drôtov na vybrané miesta (okraje striech, balkóny, okapové žľaby) dokáže účinne zabrániť hniezdeniu. Tieto zábrany musia byť umiestnené tak, aby vznikol čo najmenší voľný priestor, kam by sa mohol vták usadiť. Makety dravcov a plašiče

Existujú plastové makety sokolov či iných dravcov, ktoré majú vtákom signalizovať, že oblasť je obsadená „predátorom“. Nie vždy fungujú na sto percent, no môžu pomôcť ako doplnková prevencia. Predajcovia ponúkajú aj zvukové plašiče, ktoré vysielajú varovné signály či imitujú zvuky nebezpečných vtákov. Dômyselné optické plašiče

Ak nechcete investovať do drahých profesionálnych odpudzovačov, môžete využiť obyčajné staré CD disky. Navlečte ich na šnúrku a zaveste tak, aby sa mohli voľne točiť. Lesklé odrazy svetla dokážu vtáky z miesta hniezdenia odradiť. Tento jednoduchý trik funguje hlavne na menšie vtáky.

Repelenty a údržba priestorov

Okrem optických plašičov a fyzických zábran existujú aj rôzne repelenty alebo gély, ktoré vtákom prekážajú pri stavbe hniezda. Pred aplikáciou však treba priestor dôkladne vyčistiť a odstrániť všetky zvyšky trusu alebo starého materiálu z hniezd. Špecializované prostriedky (napríklad Bird gel stop a iné) sa môžu nanášať na miesta, kde sa opeřenci najčastejšie združujú, ako sú zábradlia, rímsy či okraje striech. Vydávajú pre vtáky nepríjemnú vôňu alebo lepivý povrch, a tým ich odrádzajú od ďalšieho pobytu.

Keď vtáky spôsobia škodu

Je pravda, že vtáčí trus je mimoriadne nepríjemný a môže vážne poškodiť fasádu či iné časti stavby. Niektoré vtáky dokonca klovú do zateplenia, čo vedie k nepríjemným dieram a následnému premokaniu. Ak ste sa ocitli v situácii, že máte v omietke alebo v zateplení viditeľné stopy po vtáčich „aktivitách“, stojí za to kontaktovať poisťovňu.

Pani aj spomína, že jej fasáda bola taká zničená, až bolo vidno polystyrén. Má obavy, že ak sa vtáky vrátia alebo ak sa o fasádu rýchlo nepostará, škody budú rozsiahlejšie a drahšie na opravu. Preto je dôležité neodkladať riešenie týchto situácií a overiť si, či vaša poistka náhodou nekryje i takéto škody spôsobené vtáctvom.

Zhrnutie a odporúčania

Rešpektovať zákon

V čase hniezdenia (najmä apríl – máj) je vtáčie obydlie chránené. V praxi by ste nemali hniezda odstraňovať ani rušiť. Prevencia

Najlepším liekom na „vtáčích spolubývajúcich“ je zabrániť im v prístupe. Pomôžu siete, zábrany, makety dravcov či lacné plašiče zo starých CD. Rýchla reakcia

Ak už vtáky stihli narobiť škody (zatečené fasády, dierky v zateplení), čo najskôr kontaktujte poisťovňu a začnite riešiť opravy. Ak budete dlho čakať, škody sa môžu ďalej zväčšovať. Rešpekt k prírode

Napriek všetkým nepríjemnostiam nezabúdajte, že vtáky patria do ekosystému a ich hniezdenie je prirodzená súčasť prírody. Niekedy je vhodné – ak je to možné – nechať ich v pokoji vyviesť mladé a potom vhodne zabezpečiť objekt pred ďalším rokom.

Aj keď býva život so „spevavými nájomníkmi“ pri okne náročný, vždy je dobré pozerať sa na vec z širšej perspektívy. Je to príležitosť pripomenúť si, aké dôležité miesto majú vtáky v prírode. Napriek tomu, že nám občas dokážu narušiť komfort, práve ony sa starajú o reguláciu hmyzu a prinášajú do našich záhrad a dvorov život. Ak však usúdite, že to už prekročilo únosnú mieru, využite zákonné možnosti ochrany svojho majetku – vždy však s ohľadom na to, že vtáky a ich hniezda majú v prírode nezastupiteľnú úlohu.