Nečakaná návšteva? Chrumkavé syrové chipsy zvládnete pripraviť za 10 minút

Domáce syrové chipsy
Domáce syrové chipsy Foto: depositphotos.com

Domáce syrové chipsy sú mimoriadne jednoduchá chuťovka, ktorú pripravíte prakticky z jednej suroviny – z tvrdého syra. Vďaka tomu sú rýchlou záchranou, keď potrebujete niečo malé na zahryznutie pre návštevu alebo pre seba k filmu. Hoci ide o kaloricky výdatnú pochúťku, obsahuje len to, čo sami použijete, teda žiadne umelé arómy či konzervačné látky, ktoré sa bežne nachádzajú v priemyselne vyrábaných snackoch.

Syrové chipsy chutia výborne aj samotné, no ich chuť si môžete ľahko prispôsobiť. K syru sa hodia rôzne bylinky, koreniny či drobné prísady ako nasekané sušené paradajky, olivy alebo štipka sušeného cesnaku. Vďaka tomu môžete vytvoriť viac variantov a ponúknuť hosťom niečo originálne.

Aký syr použiť, aby sa chipsy vydarili?

Na prípravu crispov možno použiť takmer každý tvrdý syr, no ich výsledná konzistencia sa môže líšiť podľa obsahu tuku:

  • Syry s približne 40 % tuku v sušine (napríklad eidam, gouda) sa po upečení dobre roztečú a vytvoria chrumkavé lupienky.
  • Menej tučné syry (napr. 20–30 % tuku v sušine) sa môžu upiecť na tvrdšie, kompaktnejšie kúsky.
  • Tučné syry ako čedar zvyknú byť po upečení mäkšie a menej chrumkavé.
  • Parmezán a iné dlho zrejúce syry vytvoria veľmi aromatické, výrazne slané a extra chrumkavé chipsy, no ide o chuťovo i finančne náročnejšiu alternatívu.

Toto správanie syrov je dané tým, ako tuk pri pečení mení štruktúru syra a ako proteíny počas tepla vytvárajú kôrku.

Čo syrové chipsy obsahujú z výživového hľadiska?

Hoci ide o snack s vyšším obsahom tuku a soli, tvrdé syry zároveň prirodzene obsahujú:

  • kvalitné bielkoviny – dôležité pre regeneráciu a tvorbu tkanív
  • vápnik a fosfor – oba minerály podporujú zdravé kosti a zuby
  • vitamín B12 a vitamín A – nevyhnutné pre tvorbu červených krviniek a správne fungovanie imunity

To znamená, že syrové chipsy nie sú nutričnou katastrofou, no treba ich vnímať ako pochúťku – nie ako pravidelnú súčasť jedálnička.

Recept na domáce syrové chipsy

Ingrediencie:

  • tvrdý syr podľa výberu
  • voliteľné dochutenie: oregano, tymian, údená paprika, sušený cesnak, sušené paradajky, olivy

Postup:

  1. Syr nastrúhajte nahrubo, prípadne nasypte do misy a zmiešajte s obľúbeným korením alebo sušenými prísadami.
  2. Rúru predhrejte na 180 °C.
  3. Plech vyložte papierom na pečenie. Lyžičkou ukladajte malé kôpky syra a nechajte medzi nimi 3–4 cm priestoru. Počas pečenia sa syr rozpustí a roztečie.
  4. Pečte približne 8 minút, prípadne o minútku dlhšie, podľa typu syra. Chipsy sú hotové, keď vytvoria pevnú kôrku a dajú sa ľahko odlepiť od papiera. Nemali by výrazne stmavnúť – príliš tmavý syr môže byť horký.
  5. Nechajte ich niekoľko minút vychladnúť, potom ich preložte do misky a podávajte.

Použiť môžete aj plátkový syr. Nakrájajte ho na rovnaké štvorčeky, rozložte na plech a upečte rovnakým spôsobom. Ak chipsy dochucujete koreninami, sledujte ich počas pečenia – koreniny sa pri vysokej teplote môžu rýchlo pripáliť.

