Najväčšia chyba pri sušení byliniek. Preto vám strácajú chuť aj liečivú silu

Pestovanie byliniek na záhrade či v kvetináči na balkóne už dávno nie je iba záľuba pre zanietených záhradkárov. Mnohé rodiny ich pestujú nielen pre okrasu, ale aj pre ich liečivé účinky a nezameniteľnú chuť v kuchyni. Čerstvá vňať priamo z hriadky dokáže obohatiť každé jedlo, no nie vždy máme možnosť spotrebovať úrodu naraz. Vtedy prichádza na rad sušenie a správne skladovanie, ktoré predĺži životnosť byliniek a zachová ich hodnotu. A práve v tomto bode ľudia často robia chyby, ktoré vedú k plesniam, strate vône či dokonca k tomu, že sa do zásob pustia škodcovia.
Ako správne sušiť bylinky
Mnohí si pod slovom „sušenie“ predstavia rozložené bylinky na priamom slnku. Zdalo by sa, že je to logické – veď slnečné lúče všetko vysušia. Pri bylinkách však platí presný opak. Nikdy ich nesušte na slnku. Slnečné žiarenie spôsobuje oxidáciu, blednutie listov a stratu esenciálnych olejov, ktoré sú zodpovedné za ich chuť a liečivé účinky.
Bylinky by sa mali sušiť na tmavom, vzdušnom a suchom mieste s teplotou približne do 40 °C. Pri koreňoch alebo plodoch je možné teplotu zvýšiť až na 60 °C, no stále je potrebné myslieť na to, aby bolo miesto dostatočne vetrané.
Pred samotným sušením sa odporúča odstrániť poškodené či zažltnuté listy a jemne ich očistiť od prachu. Potom si môžete vybrať z dvoch tradičných spôsobov:
- Sušenie vo zväzkoch: menšie snopy byliniek zviažte za stonky a zaveste ich dole hlavou.
- Sušenie rozložením: bylinky rozprestrite v tenkej vrstve na sito alebo podnos. Dôležité je ich počas sušenia občas otočiť, aby preschli rovnomerne.
Ako zistíte, že sú bylinky pripravené na skladovanie? List by mal byť na dotyk krehký, ľahko sa rozmrví medzi prstami a ak vložíte usušenú bylinku na pár hodín do uzavretej sklenenej nádoby, vnútorné steny by sa nemali orosiť.
Skladovanie byliniek – krátkodobé a dlhodobé
Krátkodobé skladovanie čerstvých byliniek
Ak chcete bylinky spotrebovať v priebehu niekoľkých dní, môžete ich uchovať čerstvé. Najprv odstráňte všetky zvädnuté časti, potom ich jemne zabaľte do navlhčenej papierovej utierky. Takto zabalené ich vložte do uzatvárateľného plastového vrecka alebo nádoby a uložte do chladničky. Pamätajte, že čerstvé bylinky vydržia iba pár dní, preto ich využite čo najskôr.
Dlhodobé skladovanie sušených byliniek
Na dlhodobé uchovanie sa používajú predovšetkým vzduchotesné nádoby. Najlepšou voľbou je tmavé sklo, ktoré chráni obsah pred svetlom a vlhkosťou. Látkové vrecúška síce pôsobia dekoratívne, no nedokážu zabrániť prenikaniu hmyzu či vzdušnej vlhkosti.
Nádoby je vhodné uložiť na chladné, suché a tmavé miesto, ideálne do špajze. Každú nádobu si starostlivo označte názvom bylinky a dátumom, kedy bola uskladnená. Vďaka tomu budete vedieť, dokedy si zachová svoju silu a chuť.
Prečo sa oplatí dodržiavať správny postup
Možno sa zdá, že sušenie a skladovanie byliniek je detail, no práve na detailoch záleží. Nesprávne usušené rastliny rýchlo strácajú arómu a liečivé látky. Navyše, ak sa do nich dostane vlhkosť, môžu začať plesnivieť alebo prilákať drobných škodcov.
Ak si však osvojíte základné pravidlá – nesušiť na slnku, dbať na čistotu a vzdušnosť miesta, používať vhodné nádoby a označovať si zásoby – vaše bylinky si zachovajú kvalitu aj niekoľko mesiacov či dokonca rokov. A pri varení alebo príprave čajov budete mať k dispozícii voňavý poklad, ktorý vás vráti späť do leta.