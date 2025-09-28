Najsilnejšie semienka rastú priamo za domom. Prečo by ste ich mali zbierať práve teraz

Žihľava dvojdomá (Urtica dioica) patrí medzi rastliny, ktoré väčšina ľudí považuje za nepríjemný burinný druh. Napriek tomu má vysokú výživovú hodnotu, a to nielen listy, ale aj semená. Tie dozrievajú koncom leta a začiatkom jesene a práve v tomto období sú najvhodnejšie na zber.
Zloženie a obsah živín
Žihľavové semená obsahujú:
- vitamíny – najmä A, C, E a niektoré vitamíny skupiny B
- minerálne látky – vápnik, draslík, horčík a železo
- oleje bohaté na nenasýtené mastné kyseliny
- bielkoviny a antioxidanty, ktoré podporujú celkovú vitalitu organizmu
Vďaka tomuto zloženiu môžu prispievať k doplneniu výživy a podporovať prirodzené fungovanie imunitného a hormonálneho systému.
Kedy zbierať semená
Najvhodnejší čas na zber je od augusta do polovice septembra, kým sú semená zelené. V tomto štádiu obsahujú najviac cenných látok. Neskôr začnú hnednúť, strácajú svoju kvalitu a nie sú už také hodnotné.
Ako rozoznať rastliny so semenami
Žihľava je dvojdomá bylina – existujú samčie a samičie rastliny. Semená sa vyvíjajú iba na samičích rastlinách. Spoznáte ich podľa súkvetí visiaci dolu ako drobné zelené strapce. Samčie rastliny majú svetlejšie súkvetia, ktoré smerujú od stonky von.
Praktický postup zberu
- Použite rukavice, aby ste sa vyhli popŕhleniu.
- Na zber je vhodné mať nožnice a plátené vrecko alebo košík.
- Zbierajte celé konáriky so semenami, nie jednotlivé zrnká.
- Najlepšie je zbierať za suchého počasia, ideálne dopoludnia.
- Vyhnite sa miestam pri cestách a v blízkosti priemyselných podnikov – rastlina dokáže absorbovať ťažké kovy a nečistoty z pôdy.
Spracovanie a skladovanie
Po zbere semená usušte. Môžete ich rozložiť na čistú látku alebo papier a nechať na vzduchu, prípadne v tieni na dobre vetranom mieste.
Na zvýraznenie chuti sa môžu krátko opražiť na suchej panvici. Takto získajú jemnú orechovú arómu.
Usušené semená skladujte v uzavretej sklenenej nádobe, na tmavom a suchom mieste. Vydržia niekoľko mesiacov až rok.
Možnosti využitia
Semená žihľavy je možné pridávať do:
- smoothie
- jogurtov
- šalátov
- polievok či omáčok
- alebo ich jednoducho konzumovať samotné v malom množstve
Žihľavové semená sú dostupným a výživným doplnkom stravy, ktorý si môžete nazbierať sami. Obsahujú vitamíny, minerály a nenasýtené mastné kyseliny, ktoré podporujú celkové zdravie. Najvyššiu hodnotu majú v období, keď sú ešte zelené, teda koncom leta a začiatkom jesene.