Najlepší vianočný punč. Hrejivý recept, ktorý rozvonia celý dom

Vianočný punč patrí medzi obľúbené sviatočné nápoje v mnohých krajinách sveta. Jeho základom býva kombinácia ovocných štiav, aromatického korenia, citrusov a v niektorých verziách aj alkoholu. Takéto zloženie nie je náhodné – jednotlivé ingrediencie sa používajú pre svoju chuť, vôňu aj schopnosť vytvoriť pocit tepla, ktorý je počas zimných sviatkov vyhľadávaný.
Recepty na vianočný punč sa môžu mierne líšiť podľa regiónu či osobných preferencií, no vo väčšine prípadov obsahujú škoricu, klinčeky, badián, citrusové ovocie a ovocnú šťavu. Často sa pripravuje aj nealkoholická verzia, aby bol nápoj vhodný pre všetkých členov rodiny.
Recept na vianočný punč
Ingrediencie:
- 3/4 hrnčeka cukru
- 3/4 hrnčeka vody
- 15 celých klinčekov
- 6 guľôčok nového korenia
- 3 tyčinky škorice, rozlomené na polovicu
- 3 celé badiány
- 1 fľaša (950 ml) nesladenej brusnicovej šťavy
- 2 fľaše zázvorového piva (2 × 200 ml)
- 2/3 hrnčeka limetkovej šťavy
- 1 hrnček (240 ml) brandy
- plátky pomaranča a limetky
- čerstvé alebo mrazené brusnice
- vetvička rozmarínu
Postup prípravy:
- Príprava koreneného sirupu
Do menšieho hrnca nalejte vodu, pridajte cukor, klinčeky, nové korenie, škoricu a badián. Zmes priveďte k varu a miešajte, kým sa cukor úplne nerozpustí. Následne sirup preceďte, aby ste odstránili celé kúsky korenia.
- Spojenie tekutých zložiek
Do pripraveného sirupu pridajte brusnicovú šťavu, zázvorové pivo, limetkovú šťavu a brandy. Všetko dôkladne premiešajte.
- Odležanie
Zmes prikryte a nechajte aspoň jednu hodinu chladiť v chladničke. Tento krok umožní, aby sa chute rovnomerne spojili.
- Dokončenie a podávanie
Pred servírovaním pridajte plátky pomaranča a limetky, brusnice a podľa potreby ozdobte vetvičkou rozmarínu. Punč je možné podávať studený alebo mierne zahriaty v teplovzdorných pohároch či v punčovej mise.
Praktické informácie
- Alkohol (brandy) je možné vynechať, čím vznikne plnohodnotná nealkoholická verzia nápoja.
- Použité korenie patrí medzi tradičné vianočné prísady, ktoré sa bežne využívajú v teplých zimných nápojoch.
- Brusnicová šťava dodáva punču kyslejšiu chuť, ktorú vyvažuje cukor a citrusy.
Táto verzia vianočného punču vychádza z bežne používaných postupov a surovín, ktoré sa objavujú v tradičných receptoch. Ide o overený spôsob prípravy sviatočného nápoja bez nepresných tvrdení či subjektívnych sľubov, založený výhradne na reálne používaných ingredienciách a kuchynskej praxi.