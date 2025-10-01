Najlepší jesenný dezert? Zabudnite na klasiku, tento dyňový chlebíček je zdravší aj chutnejší

Ešte pred pár rokmi by sme pri slove „chlebíček“ mysleli maximálne na ten banánový, ktorý bol v našich končinách úplnou novinkou. Dnes ho nájdete v ponuke kaviarní, cukrární, ba dokonca aj v supermarketoch. A hneď vedľa neho si čoraz častejšie razí cestu jeho sezónny brat – dyňový chlebíček. Nie je len chutný, ale ponúka aj množstvo zdravotných benefitov, ktoré stoja za to.
VIDEO: Tekvicový chlebík s čokoládou
Prečo skúsiť práve dyňový chlebíček?
Pečie sa vo forme na chlieb, takže sa perfektne hodí do desiatových krabičiek či ako rýchla desiata do práce. Zostáva dlho vláčny, nerozpadáva sa a dá sa pripraviť na sladko aj na slano. Navyše sa pripravuje mimoriadne jednoducho – žiadne hnetenie, vaľkanie ani zdobenie. Stačí premiešať suroviny, vložiť do formy a nechať piecť.
Obrovskou výhodou je aj variabilita. Do cesta môžete pridať oriešky, kúsky čokolády či kakao, alebo naopak, ubrať cukor a pridať bylinky. Výsledok je vždy trochu iný, a preto vás tento recept len tak neomrzí.
Zdravotné benefity: dobré pre oči, pokožku aj trávenie
Tekvica je skutočnou zásobárňou betakaroténu, ktorý je známy svojím priaznivým účinkom na zrak a imunitu. Okrem toho podporuje zdravie pokožky a v kombinácii s vlákninou zlepšuje trávenie.
Ak k tomu pridáte aj ďalšie antioxidanty obsiahnuté v tekvici, dostávate skutočný jesenný poklad, ktorý je nielen chutný, ale aj prospešný. A vôňa korenín, ako je škorica či muškátový oriešok, navodí doma atmosféru útulnosti a tepla.
Základný recept na dyňový chlebíček
Ingrediencie:
- 250 g hladkej múky
- 1 ČL sódy bikarbóny
- 1 ČL prášku do pečiva
- 1 ČL škorice
- ½ ČL muškátového orieška
- štipka soli
- 200 g tekvicového pyré
- 120 g trstinového cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 2 vajcia
- 5 PL repkového oleja
Postup:
- V miske zmiešajte všetky suché prísady.
- V druhej miske vyšľahajte vajcia s cukrom a olejom.
- Primiešajte tekvicové pyré.
- Spojte suchú a tekutú zmes – len jemne premiešajte, nešľahajte.
- Nalejte do vymastenej a múkou vysypanej formy, povrch zarovnajte.
- Pečte v rúre vyhriatej na 180 °C približne 50 minút. Ak špajľa zapichnutá do stredu vyjde čistá, chlebíček je hotový.
Tip: Chlebíček môžete nakrájať na plátky a zamraziť. Po rozmrazení chutí ako čerstvo upečený.
Kreatívne variácie, ktoré stoja za vyskúšanie
- S čokoládou: pridajte 100 g nastrúhanej horkej čokolády.
- S orieškami: rovnaké množstvo vlašských orechov alebo mandlí dodá chlebíčku chrumkavosť.
- Bezlepková verzia: múku nahraďte mandľovou či ryžovou alternatívou.
- Na slano: cukor znížte na minimum, vynechajte vanilku a škoricu a pridajte nasekané bylinky – rozmarín, pažítku alebo petržlen.
Ako ho pripravujú známe osobnosti?
- Jamie Oliver odporúča pridať do cesta aj mrkvu a orechy.
- Ina Garten, známa americká kuchárka, zasa nahrádza olej jablkovým pyré.
- Modelka Karlie Kloss si pripravuje vegánsku verziu z datlí, banánov a mandľovej múky.
Vďaka týmto tipom sa z obyčajného dyňového chlebíčka stane dezert, ktorý si môžete prispôsobiť na mieru – podľa chuti, nálady aj dostupných surovín.