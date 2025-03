Najkrajší vták Slovenska pre tento rok žije pri vode. Spoznáte ho pomerne ľahko

Vedeli ste, že drobný vtáčik, známy u nás ako trasochvost horský (Motacilla cinerea), má v slovenčine taký pôvabný ľudový názov práve preto, že neustále trasie chvostom? Vo viacerých častiach krajiny môžete počuť, ako ho miestni volajú „tŕsač“ alebo „chvostárik“. Faktom je, že trasochvost horský je neprehliadnuteľný svojím večným pohybom chvosta a tiež nápadným žlto-sivým sfarbením. Nie náhodou sa stal – podobne ako v susednom Česku – populárnym symbolom pri upozorňovaní na stav našich riek a potokov.

Prečo sa vyhlasuje „Vták roka“ na Slovensku

U nás túto iniciatívu dlhodobo podporuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, ktorá každoročne vyberá vtáčieho ambasádora: vtáka, čo potrebuje zvýšenú pozornosť verejnosti kvôli ohrozeniu svojho biotopu alebo klesajúcemu počtu jedincov. Keď niektorý druh získa titul „Vták roka“, znamená to, že naň treba upriamiť pohľad – či už preto, aby sme ho lepšie chránili, alebo aby sme pochopili význam jeho prirodzeného prostredia v rámci celej krajiny.

Ako spoznať trasochvosta horského

Veľkosť: Je o niečo menší ako vrabec, štíhlejší a pôsobí mimoriadne elegantne.

Je o niečo menší ako vrabec, štíhlejší a pôsobí mimoriadne elegantne. Sfarbenie: Vrchná časť tela je tmavosivá až bridlicová, bruško a spodina chvosta majú výrazné žlté zafarbenie.

Vrchná časť tela je tmavosivá až bridlicová, bruško a spodina chvosta majú výrazné žlté zafarbenie. Pohyb: V porovnaní s inými drobnými spevavcami je neustále „v pohybe“ – akonáhle dosadne na zem, trasie chvostom a poskakuje.

Všimli ste si už niekedy pri slovenských riekach alebo potokoch vtáčika, ktorý nedokáže chvíľu obsedieť? Tak to bol s veľkou pravdepodobnosťou práve trasochvost horský.

Prečo tento vtáčik potrebuje pomoc

Trasochvost horský je mimoriadne citlivý na čistotu vodných tokov, pri ktorých hniezdi a loví potravu. Slovenské rieky a potoky – napríklad Váh, Hron, Hornád, ale aj menšie horské bystriny – sú preň ideálnym domovom, pokiaľ zostanú čo najviac v prirodzenom stave. Bohužiaľ, regulácie riek, úpravy koryta a znečistenie vôd jeho biotop vážne ohrozujú.

Znečistenie prostredia: Veľké množstvo odpadu, chemikálií a nedostatočne čistených odpadových vôd končia vo voľnej prírode.

Veľké množstvo odpadu, chemikálií a nedostatočne čistených odpadových vôd končia vo voľnej prírode. Regulácia tokov: Korytá sa spevňujú betónovými bariérami, brehy sa vyrovnávajú a narovnávajú, čím sa stráca prirodzené prostredie vhodné na hniezdenie.

Korytá sa spevňujú betónovými bariérami, brehy sa vyrovnávajú a narovnávajú, čím sa stráca prirodzené prostredie vhodné na hniezdenie. Úbytok potravy: Ak sa kvalita vody zhorší, ubúdajú vodné aj suchozemské bezstavovce, ktoré vtáčik potrebuje na prežitie.

Hoci ho nazývame „horský“, neznamená to, že si obľúbi len vysokohorské oblasti. Vyskytuje sa aj v nižších nadmorských výškach, pokiaľ tam nájde čistú vodu a dostatok miesta na hniezdenie. Na Slovensku ho tak môžete zazrieť napríklad aj pozdĺž nížinných úsekov rieky Moravy alebo v okolitých lužných lesoch, kde sa voda vyznačuje stabilnejším prietokom.

Originálny „trik“ na prilákanie samičiek

Zaujímavosťou, ktorú možno pri bežnom pozorovaní prehliadnete, je červená škvrna na brade samcov v období párenia. Nie každý trasochvost ju má rovnako výraznú, no práve táto ozdoba dokáže samičky zaujať a odlíšiť samca od konkurencie. U mladších či menej výrazných jedincov môže byť táto škvrnka len slabo oranžová, zatiaľ čo u iných žiari sýtejšou farbou.

Tip: Spoznajte trasochvosta v teréne vďaka videozáznamu

Možno si hovoríte, že na potulkách prírodou nepoznáte trasochvosta horského na prvý pohľad. Na internete – vrátane oficiálnych stránok Slovenskej ornitologickej spoločnosti alebo na rôznych kanáloch zameraných na pozorovanie vtákov – nájdete videá a nahrávky jeho spevu. Krátky zostrih z prírody vám odhalí nielen to, ako sa trasochvost pohybuje, ale aj jeho jemné cvrlikanie.

Vták roka: symbol ohrozeného prostredia

Keď sa nejaký druh vtáka dostane do popredia ako vták roka, nie je to len čestné vyznamenanie. Vo väčšine prípadov ide najmä o varovný signál, že bez pomoci ľudí a rozumnej ochrany prírody sa môže ocitnúť v ešte väčšom nebezpečenstve. Trasochvost horský upozorňuje na to, ako veľmi závisí od zdravých vôd a zachovalých brehov. Ak budeme pokračovať v necitlivých zásahoch, môže sa vytratiť z oblastí, kde bol kedysi hojný.

Ako môžeme pomôcť na Slovensku

Rešpektovať rieky a potoky: Výstavba a úpravy koryta by mali zohľadňovať prirodzený režim vody a potreby živočíchov, ktoré tam žijú. Čistiť brehy: Každoročne sa organizujú dobrovoľnícke akcie, pri ktorých ľudia zbierajú odpadky z brehov riek. Pomôcť môže každý, stačí sledovať výzvy v okolí a zúčastniť sa. Podpora ochrany vôd: Dôležité je napríklad dodržiavanie ochranných pásiem a podpora projektov na zlepšenie kvality vody. Informovať sa a vzdelávať: Ak spoznáme dôležitosť vtáctva a biodiverzity, budeme vedieť lepšie pochopiť, prečo je také dôležité vytvárať vhodné životné podmienky nielen pre trasochvosta, ale aj pre ďalšie druhy. Zapojiť sa do monitoringu vtáctva: Slovenská ornitologická spoločnosť organizuje rôzne monitorovacie programy, do ktorých sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci. Pomôžete tak zbierať cenné údaje o stave vtáčích populácií.

Príroda potrebuje náš ohľad – a my potrebujeme prírodu

Ak sa vyberiete k najbližšiemu potoku či rieke a budete mať chvíľu na to, aby ste sa v pokoji rozhliadli, možno vám padne do oka práve trasochvost horský. Pozorujte, ako veselo poskakuje a otriasa chvostom, kým hľadá drobný hmyz pri brehu. Jeho prítomnosť je znakom, že tamojšie prostredie stále ponúka to, čo tento drobný vtáčik potrebuje k životu.

Zamyslime sa však aj nad tým, prečo získal v posledných rokoch takú pozornosť. Čisté vody a zachované riečne prostredia nie sú automatické samozrejmosti. Všetky druhy vtákov, ktoré žijú pri vodných tokoch – od vzácnych rybárikov až po trasochvosta – závisia od toho, čo do prírody prinesieme alebo, naopak, z nej nechtiac (alebo vedome) uberieme.

Zhrnutie na záver

Trasochvost horský (konipas horský) je na Slovensku dôležitým ukazovateľom čistoty vodných tokov.

(konipas horský) je na Slovensku dôležitým ukazovateľom čistoty vodných tokov. Získava pozornosť odborníkov i verejnosti ako jeden z vtákov, ktorým môže hroziť úbytok v dôsledku zhoršujúceho sa stavu riek.

Charakteristický je neustálym trasením chvosta a žltým sfarbením spodnej časti tela.

Vyberá si najmä okolité brehy potokov a riek, kde hľadá hmyz a stavia hniezda.

Pomôcť mu môžeme ochranou vôd, reguláciou tokov s ohľadom na prírodu a zodpovedným prístupom k odpadom.

Keď nabudúce budete počuť tiché cvrlikanie drobného vtáčika, pozrite sa, či nemá žlté brucho a „trasúci sa“ chvost. Ak je to trasochvost horský, doprajte mu priestor a kľud, aby mohol nerušene pokračovať v hľadaní potravy. A hlavne majte na pamäti, že príroda nie je náš majetok – sme jej súčasťou, a preto by sme k nej mali pristupovať s úctou a rešpektom.