Najjednoduchšie kokosky. Pripravíte ich z celých vajec a hotové sú za pár minút

Kokosky si už roky udržiavajú pevné miesto medzi obľúbenými vianočnými koláčmi. Sú typické krehkým povrchom a mäkkým, vláčnym vnútrom, pričom ich chuť aj vôňa sú výrazne kokosové. Práve kombinácia jednoduchosti a výborného výsledku z nich robí ideálnu voľbu pre každého, kto nechce tráviť hodiny pri zložitom pečení.
Jednou z hlavných výhod kokosiek je nenáročná príprava. Nevyžadujú vykrajovanie, vaľkanie ani zložité tvarovanie. Cesto sa jednoducho kladie na plech pomocou lyžice a podľa potreby sa len jemne dotvaruje prstami. Vďaka tomu sú kokosky obľúbené aj medzi ľuďmi, ktorí s pečením len začínajú alebo majú málo času.
Jednoduchosť sa týka aj samotného cesta. Na rozdiel od tradičných receptov, ktoré pracujú so snehom z bielkov, existuje verzia, pri ktorej sa používajú celé vajcia bez šľahania. Výsledkom je kompaktná, mierne lepivá hmota, ktorá po upečení vytvorí kokosky mäkké vo vnútri a jemne chrumkavé na povrchu.
Hoci je kokos v našich podmienkach exotickou surovinou, v kuchyniach strednej Európy sa používa už celé stáročia. Prvé zmienky o kokosovníku sa do Európy dostali v 16. storočí a postupne sa kokos stal súčasťou sladkých dezertov, pečiva aj vianočných špecialít. Dnes je bežne dostupný a patrí medzi najčastejšie používané suroviny pri sviatočnom pečení.
Základné zloženie jednoduchých kokosiek
Na prípravu kokosiek stačí len niekoľko bežne dostupných surovín:
- strúhaný kokos
- práškový cukor
- vajcia
- malé množstvo soli
Tieto ingrediencie sa zmiešajú do jednotnej hmoty, z ktorej sa tvarujú malé kopčeky. Pečú sa pri nižšej teplote, aby kokosky nezhnedli príliš rýchlo a zostali vláčne.
Prečo sú kokosky také obľúbené
Kokosky si získali popularitu najmä vďaka tomu, že kombinujú rýchlu prípravu s istým výsledkom. Nevyžadujú špeciálne kuchynské vybavenie ani pokročilé zručnosti a dajú sa pripraviť aj na poslednú chvíľu. Okrem Vianoc sa často pečú aj počas roka ako jednoduché sladké pečivo ku káve či čaju.
Vďaka svojej univerzálnosti a jednoduchosti patria kokosky medzi stálice domáceho pečenia a len máloktorá sviatočná nádielka sa bez nich zaobíde.